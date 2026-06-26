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"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE

Versaces Traumwelt

"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE

26.06.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Der Film von Mimmo Calapresti zeichnet das Leben des berühmten Modeschöpfers Gianni Versace nach. Es geht um seine Kindheit, seine Karriere und seine tragische Ermordung. Dabei wird die Traumwelt, die Versace erschaffen hat, in den Mittelpunkt gerückt. Einzigartig ist die Collage aus Erinnerungen, Modenschauen und Statements.
Versace: Imperium der Träume
Gianni Versace wusste, wie man Frauen kleidet. Die Schwester Donatella stand Gianni Versace beratend zur Seite.  Fotoquelle: ARTE F / Qualityfilm Srl / Staraga
Versace: Imperium der Träume
Der Film beleuchtet das Leben des italienischen Modeschöpfers Gianni Versace von seinen Anfängen in der Schneiderei seiner Mutter bis hin zum angesehenen Designer.   Fotoquelle:  ARTE F / Qualityfilm Srl / Staraga
Versace: Imperium der Träume
Nicht imnmer sind in dem Versace-Porträt Archivszenen und Reenactment voneinander zu unterscheiden.  Fotoquelle: ARTE F / Qualityfilm Srl / Staraga
Versace: Imperium der Träume
Gianni Versace machte Mode aus Träumen.   Fotoquelle: ARTE F / Qualityfilm Srl / Staraga

Kein normales Biopic, das mit der Kindheit in Reggio Calabria im tiefen Süden Italiens am 2. Dezember 1946 beginnt und auf tragische Weise durch die Kugel eines durchgeknallten Serienmörders am 15. Juli 1997 vor der Villa in Miami Beach auf tragische Weise endet, will der Regisseur Mimmo Calapresti erzählen. Sein Porträt über den Modeschöpfer Gianni Versace will einen offensichtlich vielmehr vor allem die Traumwelt Versaces nachempfinden lassen. Dass in der Doku die offen gelebte Homosexualität des Modemachers umgangen wird und manche modischen Risiken wie der viel zitierte"Sado-Maso-Stil" und der mitunter sparsam gebrauchte Stoff außen vor bleiben, wirkt da schon fast sträflich.

ARTE
Versace: Imperium der Träume
Dokumentation • 26.06.2026 • 22:30 Uhr

Der Film bietet eine Collage aus erträumten Kindheitserinnerungen ans Meer, an die Musik, an das italienische Kino der Sechziger und die mit Kinderaugen beobachtete Schneiderwerkstatt der Mutter, die Versace über alles liebte und verehrte. Dazwischen geschaltet sind in aller Kürze und nicht eben erwartbar Modeschauen, etwa von den Pariser Modewochen. Statements von Freunden und lebenden Verwandten des Modeschöpfers, der "alles Alltägliche sammelte und in Mode verwandelte", wie Bruder Santo einmal erklärt, schieben sich immer wieder dazwischen. Bei solchen Gelegenheiten sehnt man sich in die sonnigen Szenen des Beginns zurück, an die Fischerfrauen mit ihren fliegenden Röcken beim Tanz. Überhaupt an die Kalabresinnen, die Versace so bewunderte, wegen ihrer strengen Schönheit samt ihrer "hohen Augenlider".

Offensichtlich war er ein genauer Beobachter und mit äußerst umfänglicher Fantasie begabt. Dass im Umlauf befindliche gängige Zitate, wie etwa über Armani: "Er kleidet die Ehefrauen ein und ich die Geliebten", umgangen werden, ist dem Autor hoch anzurechnen. Ohnehin hat er alle Hände voll damit zu tun, die vielen Statements und die Erinnerungen an die Jugend in Kalabrien und die mal inszenierten, mal archivierten Catwalk-Szenen aneinanderzufügen.

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Es soll ja auch eine "Hommage" an den "Kaiser der Träume" sein, wie der Untertitel des Films besagt. "In meinen Augen lebt und stirbt die Mode stets aufs Neue", erklärt der Porträtierte gelegentlich. Mehr von dieser Leichtigkeit hätte man sich vom Film gewünscht und mehr Selbstvertrauen bei der Collage der einzelnen Traum- und Realitätssequenzen. Alles andere, die Aufteilung des in den 70-ern gegründeten Familienunternehmens auf den Designer selbst, den Bruder als Geschäftsmann, die stets hilfreiche Vorbild-Schwester, aber auch die Mutter, die zeitlebens über allem stand, das zu zeigen, wäre ohnehin wieder ein ganz anderer Film. Calapresti arbeitet in den vielen Spieszenen mit starken Darstellern: Leonardo Maltese (Gianni Versace) und Vera Dragone (Franca Versace) ragen heraus.

Versace: Imperium der Träume – Fr. 26.06. – ARTE: 22.30 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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