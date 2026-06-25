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Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"

Michelin-Rückkehr

Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"

25.06.2026, 11.46 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Nelson Müller hat es geschafft: Sein Restaurant "Schote" in Bergisch Gladbach hat seinen Michelin-Stern zurückerobert. Nachdem der Stern mit dem Umzug verloren ging, konnte der Fernsehkoch die Jury erneut überzeugen.
Nelson Müller
Nelson Müller ist nach dem Rückschlag im vergangenen Jahr wieder Sternekoch.   Fotoquelle: ZDF/Willi Weber

Großer Erfolg für Fernsehkoch Nelson Müller. Sein Restaurant "Schote" hat sich am Dienstag bei der Michelin-Guide-Restaurant-Ceremony seinen Stern zurückgeholt. Das Gütesiegel hatte Müller im vergangenen Jahr mit dem Umzug seines Restaurants von Essen ins Hotel Diepeschrather Mühle in Bergisch Gladbach verloren.

"Ich bin unglaublich stolz und dankbar. Dankbar für unser großartiges Team", schreibt der Koch auf Instagram. Die Auszeichnung widmet er "allen Menschen, die jeden Tag mit Leidenschaft, Handwerk, Kreativität und ganz viel Herzblut dafür sorgen, dass aus guten Produkten besondere Genussmomente entstehen."

Dass Müller den verlorenen Stern wieder erkämpfen würde, war alles andere als sicher. "Ich hatte Angst zu scheitern", sagte der ZDF-Koch nach der Auszeichnung in einem Interview mit "Bild". "Ich habe mich gefragt: Was erzähle ich meinen Leuten, wenn wir den Stern nicht zurückbekommen?"

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Zurück zu den Wurzeln

Müllers Nobelrestaurant hatte seinen Michelin-Stern im vergangenen Jahr mit dem Umzug nach Bergisch Gladbach verloren. In der Gastronomie ist das kein ungewöhnlicher Vorgang, mit dem neuen Standort müssen Betreiber und Köche an das frühere Niveau erst wieder anknüpfen.

Für Müller war der Verlust des Qualitätssiegels dennoch ein schwerer Schlag, wie er der "Bild" verriet. "Als der Stern weg war, bin ich natürlich in ein Loch gefallen." Resigniert habe er dennoch nicht. "War ich mega enttäuscht? Ja! Aber aufgeben? Niemals", fügte er hinzu. Stattdessen habe er sich auf sein Handwerk besonnen.

"Wir haben uns wieder auf klassische Gerichte konzentriert, wollten ehrlich kochen und die Sicherheit wiederfinden", so der 47-Jährige. "Wie brät man Fleisch richtig? Wie macht man eine gute Sauce?" Antworten auf diese Fragen hatte der Profikoch offenbar parat, die Michelin-Tester konnte er mit seinen Kochkünsten jedenfalls überzeugen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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