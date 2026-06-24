"Die Verräter" 2026: Diese Promis würden perfekt ins Schloss der Intrigen passen

Wenn im Schloss wieder gelogen, taktiert und verdächtigt wird, beginnt für viele Zuschauer die schönste Zeit des TV-Jahres. "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem der erfolgreichsten Reality-TV-Formate Deutschlands entwickelt.

Die vierte Staffel ist bereits bestätigt, die Dreharbeiten sollen längst abgeschlossen sein. Offiziell hält RTL den Cast noch geheim – doch die Gerüchteküche brodelt. Gleichzeitig liefern Fans zahlreiche Wunschkandidaten, die dem Psychospiel eine ganz besondere Dynamik verleihen könnten.

Fan-Wunschliste für "Die Verräter": Diese Stars würden für Wirbel sorgen In den sozialen Netzwerken haben Zuschauer längst ihre Favoriten benannt. Es fällt auf, dass viele Fans sich Persönlichkeiten wünschen, die entweder über ein enormes Charisma verfügen oder für ihre Schlagfertigkeit bekannt sind.

Auf vielen Wunschlisten thronen Sophia Thomalla (36) und Barbara Schöneberger (52) in den Top-Rängen. Die Damen gelten als äußerst schlagfertig und beide könnten mühelos sowohl als Verräterinnen, als auch auf Seiten der Loyalen überzeugen. Insbesondere Barbara Schöneberger wäre dank ihrer Fähigkeit, Gespräche zu lenken und Menschen für sich einzunehmen, eine gefährliche Spielerin.

Bastian Pastewka (54) und Anke Engelke (60) werden ebenfalls sehr häufig genannt. Ob solo oder als Duo – beide genießen beim Publikum großes Vertrauen, was sie für das Format interessant macht. Im Schloss würde dieses Image den beiden beliebtesten deutschen TV-Comedians als perfekte Tarnung dienen.

Eine weitere Traumvorstellung wären für viele Fans die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (36). Mit den "Tokio Hotel"-Stars würden Unterhaltung, Medienerfahrung und enorme Aufmerksamkeit Einzug ins Schloss halten. Speziell reizvoll wäre die Frage, ob sie als Brüder in einem gemeinsamen Team spielen würden, oder sich etwa gegenseitig verdächtigen müssten.

Weitere favorisierte Teilnehmer sind Désirée Nick (69), Claudia Obert (64), Teddy Teclebrhan (42), Ralf Schmitz (51), Olivia Jones (56), Carolin Kebekus (46), Leony (28), Álvaro Soler (35), Stefan Raab (59), Hape Kerkeling (61), Elena Miras (34), Biyon Kattilathu (42), Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42).

Warum manche Promis als Verräter perfekt wären Ein guter Verräter benötigt mehr als nur ein Pokerface. Entscheidend über Sieg oder Niederlage sind Menschenkenntnis, strategisches Denken und die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen. Einige der von den Fans genannten Personen könnten in der Tat die Verräter-Rolle perfekt auskleiden.

Sophia Thomalla gilt als selbstbewusst, analytisch und schlagfertig. Sie könnte Verdachtsmomente geschickt umlenken und andere Spieler so gezielt manipulieren.

Désirée Nick – wer beherrscht Provokation und Selbstinszenierung so charmant wie sie? Als Verräterin wäre "La Nick" zweifelsohne qualifiziert, Runde für Runde zu dominieren.

Claudia Obert lebt von ihrer Direktheit. Sie würde von ihrer Gabe, offen auszusprechen, was andere sich nur zu denken trauen, profitieren. Es wäre für sie ein Leichtes, Verdächtigungen an sich abperlen zu lassen und umzulenken.

Als strategische Strippenzieher würden auch Tom Kaulitz und Barbara Schöneberger aussichtsreiche Kandidaten abgeben. Sie verfügen über langjährige Medienerfahrung und in Sachen Kommunikation macht ihnen so schnell niemand etwas vor.

Diese Stars würden viele Fans gerne als Loyale sehen Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch Persönlichkeiten, denen das Vertrauen der Zuschauer nur so zufliegt.

Beispielsweise Anke Engelke, die intelligent, aufmerksam und sympathisch wahrgenommen wird. Welcher Zuschauer wollte ihr, auch nur ansatzweise, böse Absichten unterstellen?

Dasselbe gilt für Bastian Pastewka. Sein freundliches Auftreten könnte ihm im Spiel einen wertvollen Vertrauensbonus verschaffen.

Quasi "wie im Schlaf" würde vermutlich auch Teddy Teclebrhan seine Sympathien-Sammlung vergrößern. Mittels seines unwiderstehlichen Humors könnte er Spannungen entschärfen und gleichzeitig davon ablenken, wie aufmerksam er seine Mitspieler beobachtet. Vermeintlich harmlose Kandidaten wie er sorgten bei "Die Verräter" bereits für dramatische Wendungen.

Sonja Zietlow bleibt die perfekte Moderatorin Ein essenzieller Erfolgsfaktor der Show ist selbstverständlich Moderatorin Sonja Zietlow (58). Seit der ersten Staffel führt sie durch das Spiel und gilt für viele Zuschauer als ideale Besetzung für dieses Format. Dank ihrer ausgewogenen Mischung aus Autorität, trockenem Humor und pointierten Kommentaren kontrolliert sie den Spannungsaufbau, ohne dabei selbst Teil des Spiels zu werden. Während im Schloss zwischen den Kandidaten ein permanentes Misstrauen regiert, behält sie von der Metaebene aus stets den Überblick. Für viele Fans ist klar: "Die Verräter" ohne Sonja Zietlow wäre nur schlecht vorstellbar.

So funktioniert das Erfolgsformat "Die Verräter" Das Konzept stammt ursprünglich aus den Niederlanden und basiert auf einem sehr einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip: Zu Beginn werden einige der Prominenten verdeckt zu Verrätern ernannt. Die übrigen Teilnehmer sind Loyale. Während die Verräter nachts Mitspieler aus dem Spiel entfernen, versuchen die Loyalen tagsüber herauszufinden, welcher vermeintliche Mitstreiter sie hintergeht.

Am berühmten Runden Tisch wird diskutiert, verdächtigt und schließlich abgestimmt. Wer die meisten Stimmen erhält, muss das Schloss verlassen. Zusätzlich kämpfen die Kandidaten in verschiedenen Missionen um einen echten Silberschatz, dessen Wert am Ende bis zu 50.000 Euro betragen kann.

Die bisherigen Gewinner von "Die Verräter" Die Bilanz der vergangenen Staffeln zeigt ein bemerkenswertes, vielen auch im "wahren Leben" nicht unbekanntes Muster: Bisher konnten sich ausnahmslos die Verräter durchsetzen.

Staffel 1 (2023) Gewonnen haben Anna-Carina Woitschack (33) und Vincent Gross (29) als Verräter-Duo. Sie sicherten sich einen Silberschatz von 46.500 Euro.

Halloween-Special 2024 Hier triumphierten Oana Nechiti (38) und Jessica Haller (36).

Staffel 3 (2025) Den bislang größten Coup landeten Motsi Mabuse (45), Mirja du Mont (50) und Charlotte Würdig (47), die als Verräterinnen bis zum Ende unentdeckt blieben.

Damit steht es zum jetzigen Zeitpunkt 3:0 für die Verräter.

Wann startet Staffel 4 von "Die Verräter"? Eine offizielle Terminbestätigung gibt es zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels nicht. Glaubt man aktuellen Medienberichten, ist davon auszugehen, dass RTL die neuen Folgen im August 2026 ausstrahlen wird. Die Dreharbeiten für die vierte Staffel sollen gerüchteweise bereits im Sommer 2025 abgeschlossen worden sein.

Bis zur Bekanntgabe der Sendetermine beschäftigt die Fans vor allem eine Frage: Welche Stars werden letztendlich ins Schloss einziehen? Für die Beantwortung wird noch etwas Geduld erforderlich sein. Die Wunschlisten der Fans machen deutlich, dass die Vorfreude auf die nächste Runde voller Intrigen, Täuschungen und überraschender Enthüllungen immens ist - und es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, dass sich unter den vielen veröffentlichten Wunschkandidaten tatsächlich der nächste "Architekt des perfekten Verrats" befinden könnte.

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