Home News Star-News

Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte

30-jähriges Jubiläum

Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte

23.06.2026, 11.46 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Demi Moore sorgte in den 1990er Jahren mit dem Film "Striptease" für Aufsehen. Der Film machte sie zur bestbezahlten Schauspielerin der Welt und setzte ein Zeichen für Gleichberechtigung in Hollywood.
"Striptease"
Als Striptease-Tänzerin, die sich verdient das nötige Geld für einen Sorgerechtsprozess verdient, machte Demi Moore vor 30 Jahren Furore.  Fotoquelle: Tele 5
Striptease (1996)
Mit der Hauptrolle in Andrew Bergmans Drama wurde Demi Moore (hier in einer Szene mit Ving Rhames) zur bestbezahlten Schauspielerin Hollywoods.  Fotoquelle: IMAGO / Allstar
Striptease (1996)
12,5 Millionen US-Dollar erhielt Demi Moore als Gage für ihre Rolle einer liebenden Mutter, die für ihre Tochter alles tun würde. Die kleine Angela spielte Rumer Willis, die Tochter von Moore und Bruce Willis.   Fotoquelle: IMAGO / Allstar
Demi Moore und Bruce Willis
Demi Moore und Bruce Willis waren das Traumpaar Hollywoods. Die beiden waren von 1987 bis 2000 verheiratet.  Fotoquelle: Stewart Cook / Online USA / Getty Images
Demi Moore
Für Demi Moore war die Rekordgage für "Striptease" mehr als Geld, das sie für den Film erhielt. Dadurch wurden "die Rahmenbedingungen für alle Frauen verändert", wie sie sagt.   Fotoquelle: 2021 Getty Images/Theo Wargo

Eine ehemalige FBI-Mitarbeiterin muss sich als Stripperin verdingen, um das Geld für einen Sorgerechtsstreit gegen ihren kriminellen Ehemann zu verdienen. Die Geschichte in "Striptease", die zumal auch von einem ebenso korrupten wie sexsüchtigen Senator handelt, ist doch recht hanebüchen. Allerdings hatte sie auch etwas zu bieten, das für viele Zuschauer allzu verlockend sein würde: Nacktheit, noch dazu die Nacktheit einer der bekanntesten Hollywood-Schauspielerinnen jener Zeit, vor 30 Jahren, als der Film in die Kinos kam. Das machte alle Kolportage wett und versprach einen immensen Kassenerfolg. Weshalb die Gage, die Demi Moore für ihre reißerisch-reizende Hauptrolle erhielt, 12,5 Millionen US-Dollar, eine mehr als lohnende Investition schien.

Moore selbst wird es nicht allein ums Geld gegangen sein, als sie die voraussehbar polarisierende Rolle im "Enthüllungsdrama" von Andrew Bergman ("Freshman", 1990) angenommen hatte. Immerhin war sie längst ein erfolgreicher und bestens verdienender Hollywoodstar, was war da schon die eine oder andere Million Dollar für Film und Rolle mehr oder weniger. Es sei denn, der "Ghost – Nachricht von Sam"-Darstellerin ging es um den Bestwert, immerhin waren die 12,5 Millionen Dollar die höchste Gage, die eine Schauspielerin bis dahin verdient hatte. Kein Rekord ist zu verachten, Rekorde sorgen für Einträge in Geschichtsbüchern, und auch Moore hatte sich ihren für eine Weile gesichert.

Demi Moores "Striptease"-Gage wurde zum feministischen Meilenstein

Die 12,5 Millionen Dollar stehen weniger für den persönlichen materiellen Erfolg einer Schauspielerin in Konkurrenz mit anderen Schauspielerinnen, sie zeugen eher für den ideellen Erfolg im Kampf der Frauen für Gleichberechtigung in einer – damals und heute noch – ungerechten Gesellschaft. Moore war zur Zeit von "Striptease" mit Bruce Willis verheiratet – auch er Schauspieler, auch er erfolgreich, der aber doch weitaus mehr pro Film verdiente als seine Frau. Diese Lücke wollte Moore mit der "Striptease"-Gage geschlossen wissen – aus dem einfachen Grund der Fairness. "Es ging nicht darum, mich mit ihm zu messen", sagte sie 2024 in einem Interview" mit "Variety". "Es ging eher darum: 'Warum sollte ich das nicht auch bekommen? Wenn ich doch genauso viel arbeite, warum nicht?'"

Derzeit beliebt:
>>Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul
>>Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh
>>Heute im TV "Apollo 13": Kritik zum oscarnominierten Klassiker mit Tom Hanks
>>"BRAVO – Headlines, Hypes und Herzschmerz": Kritik zur Pop-Doku in der ARD

Insofern, ja, steht Moores Gehalt bei "Striptease" für einen feministischen Meilenstein. Eine Frau, das macht diese Geschichte deutlich, wurde für die gleiche Arbeit ähnlich entlohnt wie ein Mann. Mit ihr als Vorreiterin wurden mit der Rekordgage "die Rahmenbedingungen für alle Frauen verändert", sagte Moore stolz. Doch nicht alle sahen das so, nicht wenige behaupteten sogar, Moore habe mit "Striptease" dem Feminismus nicht genützt, sondern eher geschadet. Denn welche Rolle spielte sie in dem Film, so das Argument der Kritiker? Doch wohl eine Frau, die sich vor der Kamera auszieht und also für einen voyeuristischen Blick hergegeben wird. "Weil ich eine Stripperin spielte", so fasste Moore die Vorwürfe zusammen, die sie sehr bedrückten, "hatte ich die Frauen verraten."

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Nach Idee von Paul Walker: "Fast & Furious" soll wieder so werden wie früher
Vermächtnis der Reihe
The Fast and the Furious (2001)
Billy Wilder zum 120. Geburtstag: Komödien, Klassiker und menschliche Abgründe
Meister der Filmgeschichte
Billy Wilder
Legendärer "James Bond"-Bösewicht: Das dachte Richard Kiel über seine Rolle als "Beißer"
Bond-Legende
James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte
Vom Arthaus zur Action: Leonie Benesch auf der Überholspur
Deutschlands neuer Action-Star
Prisoner - Auf der Flucht
Hella von Sinnen und Mike Krüger im Gender-Dialog
Gender-Diskussion
"Gestatten, von Sinnen!"
Jim Carrey vor Rückkehr als "Der Grinch" – das ist bislang bekannt
26 Jahre später
Der Grinch
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
Daveigh Chase gestorben: "The Ring"-Schauspielerin wurde nur 35 Jahre alt
Früher Ruhm
Daveigh Chase
Sie war zweimal Bond-Girl: Was macht eigentlich Maud Adams?
Bond-Girl-Legende
James Bond 007 - Octopussy (1983)
Credit Suisse: Der größte Bankskandal der Schweiz in einer Doku beleuchtet
"Gier – Der Fall der Credit Suisse"
"Gier - Der Fall der Credit Suisse"
Dieter Bohlen: Warum ein Sieg über Russland für ihn der "Worst Case" ist
Politischer Wirbel
Nahaufnahme von Dieter Bohlen während eines Gespräches
"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung
Geplanter Neustart
Lola Weippert
Neue Stars beim "Bergdoktor": Diese Darsteller sind in Staffel 20 erstmals dabei
Neue Staffel, neue Gesichter
Der auf einer Bank sitzende "Bergdoktor" Hans Sigl und seine rechts neben ihm stehende Filmtochter Ronja Forcher lächeln vor dem Hintergrund des Wilden Kaiser von der Terrasse des Film-Hofes mit üppig bunten Blumenarrangements
Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest
Sendung mit Florian Silbereisen
Michelle steht auf der Bühne.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh
So ging es weiter
Barbara Wussow lächelt
Bond-Geheimnis gelüftet: Was wirklich hinter der berühmten 007 steckt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.
Alle James-Bond-Darsteller im Ranking: Daniel Craig nur auf Platz 3
007 im Vergleich
Sechs Bond-Darsteller gemeinsam in einer Fotomontage.
WM 2026: Spielplan, Ergebnisse und TV-Übertragungen im Überblick
Schlaflose Nächte für Fans
Ein Ball steht auf einem Podest.
Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
"Die Verräter": Diese Promis könnten in der 4. Staffel dabei sein!
Promi-Reality-Format
Drei Verräter in Kutten.
Zwischen Freiheitsversprechen und Spaltung: ARTE erzählt 250 Jahre USA
"America, who are you?"
America, who are you?
Stubbe ist zurück: ZDF zeigt einen Krimi über Mord und moderne Ausbeutung
"Stubbe – Ausgeliefert"
Stubbe - Ausgeliefert
Walter Sittler verabschiedet sich mit einem nachdenklichen Gotland-Krimi
"Der Kommissar und das Meer – Woher wir kommen, wohin wir gehen"
Der Kommissar und das Meer - Woher wir kommen, wohin wir gehen
Diese WM-Spiele laufen heute (23.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragungsplan
Fußball-Weltmeisterschaft
"Die Verräter" Staffel 4: Start, Stream, Cast – was bisher bekannt ist
Intrigen im Schloss
Sonja Zietlow
"Mitten in der Nacht aufstehen": So erleben Ilski und Boecker ihren neuen Morgenjob
"Deutschland am Morgen"
Jörg Boecker und Sabrina Ilski
Jimmy Somerville: Sein Leben zwischen Pop-Erfolg, politischem Kampf und queerer Sichtbarkeit
65. Geburtstag
Jimmy Somerville
Ein Mann gegen eine ganze Stadt: ARTE zeigt den legendären Western "Zwölf Uhr mittags"
Western-Klassiker
"Zwölf Uhr mittags"
Michelles Abschied und ein US-Popstar: So wird Florian Silbereisens neue "Schlagerbooom"-Show
Musikspektakel
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
Berliner "Tatort": Kult-Ermittler kehrt nach über zehn Jahren zurück
Er ist wieder da
Robert Karow schaut ernst.