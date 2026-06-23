Neue Stars beim "Bergdoktor": Diese Darsteller sind in Staffel 20 erstmals dabei

Die Jubiläumsstaffel von "Der Bergdoktor" verspricht nicht nur emotionale Geschichten und medizinische Herausforderungen. Zum 20. Geburtstag der beliebten ZDF-Erfolgsserie dürfen sich Fans auch auf mehrere neue Schauspieler freuen. Während Hans Sigl (56) als Dr. Martin Gruber weiterhin das Zentrum der Handlung darstellt, erweitern zahlreiche Neuzugänge den Kosmos rund um den Wilden Kaiser.

Seit Ende April laufen die Dreharbeiten in Ellmau. Schon jetzt ist klar: Die neuen Folgen setzen nicht allein auf altbewährte Figuren. Mehrere bekannte Schauspieler feiern ihr Debüt beim "Bergdoktor" und könnten für einige spannende Momente in der Jubiläumsstaffel sorgen.

Katerina Jacob verstärkt die Besetzung von "Der Bergdoktor" Staffel 20 Der prominenteste Neuzugang ist ohne Zweifel Katerina Jacob (68). Die beliebte Schauspielerin übernimmt eine zentrale Rolle in der Episode mit dem Arbeitstitel "Die Bienenkönigin". Darin spielt sie Erna Auer, eine ältere Frau, deren Leben durch den Besuch ihres Enkels plötzlich aus den gewohnten Bahnen gerät.

Für viele Fernsehzuschauer ist Jacob ein vertrautes Gesicht. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Rolle in "Der Bulle von Tölz". Ihr Auftritt zählt bereits jetzt zu den Highlights der neuen Staffel. Die Verantwortlichen setzen damit auf einen Gaststar, der große TV-Erfahrung mitbringt und für viel zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Steffen Schröder feiert sein Debüt beim "Bergdoktor" Auch Steffen Schröder (52) gehört zu den neuen Gesichtern der Jubiläumsstaffel. Der Schauspieler stand bereits für die neuen Episoden vor der Kamera und wurde auf Instagram von Hauptdarsteller Hans Sigl in seinem geteilten Video mit einem Blick hinter die Kulissen persönlich erwähnt.

Welche Rolle Schröder jedoch genau übernehmen wird, wurde bislang nicht offiziell bekanntgegeben. Fest steht: Sein Gastauftritt gehört zu den auffälligsten Neubesetzungen der Staffel. Für langjährige Fans bietet sich die Chance, bekannte Schauspieler in völlig neuen Konstellationen am Wilden Kaiser zu erleben.

Benjamin Raue stößt erstmals zum "Bergdoktor"-Kosmos Ebenfalls neu dabei ist Benjamin Raue (24). Für den Schauspieler markiert Staffel 20 seinen ersten Einsatz in "Der Bergdoktor". Nach den Dreharbeiten zeigte er sich begeistert von einer unvergesslichen Zeit in Ellmau und sprach voller Vorfreude über die erste Folge der neuen Staffel, in welcher er zu sehen sein wird.

Damit gehört Raue zu den Neuzugängen, die das Publikum direkt zu Beginn der Staffel kennenlernen wird. Für die Serie bedeutet seine Verpflichtung eine weitere Verjüngung und Erweiterung des vertrauten Figurenensembles.

Karl Seibt übernimmt Rolle in "Die Bienenkönigin" Mit Karl Seibt (28) ergänzt ein weiterer neuer Darsteller das Team der Erfolgsserie. Er wird in derselben Episode wie Katerina Jacob auftreten und die Rolle eines Imkers übernehmen. Auch wenn über seine Figur bislang nur wenige Details bekannt sind, zeigt die Besetzung, dass die Jubiläumsstaffel bewusst auf frische Charaktere setzt. Derartige Episodenrollen sorgten beim "Bergdoktor" in der Vergangenheit häufig für bewegende Geschichten, die den Zuschauern lange in Erinnerung bleiben sollten.

Überraschende Rückkehr: Simone Hanselmann ist wieder dabei Neben den Neuzugängen dürfen sich Fans auch auf eine bestens bekannte Rückkehrerin freuen. Simone Hanselmann (46) schlüpft erneut in die Rolle von Franziska, Martins ehemaliger Partnerin.

Ihr Comeback hat allerdings weitreichende Folgen. Sie kommt mit dem mittlerweile fünfjährigen, gemeinsamen Sohn Johann aus New York zurück zum Gruberhof. Dort trifft sie auf Martins Ehefrau Karin Bachmeier (Hilde Dalik, 48). Diese Konstellation birgt erhebliches Konfliktpotenzial und dürfte die Basis für die emotionalsten Handlungsstränge der neuen Staffel bilden.

Die Stammbesetzung bleibt das Herz der Serie Trotz zahlreicher Neuzugänge bleibt das vertraute Stamm-Ensemble erhalten. Neben Hans Sigl stehen erneut Heiko Ruprecht (54) als Hans Gruber, Monika Baumgartner (74) als Lisbeth Gruber, Ronja Forcher (30) als Lilli Gruber sowie Mark Keller (61) als Dr. Alexander Kahnweiler vor der Kamera.

Auch Rebecca Immanuel (55), Annika Ernst (44), Natalie O'Hara (49), Barbara Lanz (42), Frédéric Brossier (34), Lieselotte Voß (24) und Ylvi Unertl (14) gehören weiterhin zum festen Cast. Die Entscheidung, vertraute Figuren mit neuen Gesichtern zu mischen, könnte sich als großer Pluspunkt der Jubiläumsstaffel erweisen.

Wann startet "Der Bergdoktor" Staffel 20? Die Dreharbeiten rund um Ellmau laufen noch bis Ende 2026. Produziert werden insgesamt acht neue Folgen mit einer Länge von jeweils 90 Minuten. Nach aktuellem Stand wird die Jubiläumsstaffel voraussichtlich Anfang 2027 ausgestrahlt. Bis dahin bleibt den Fans die Vorfreude – nicht zuletzt wegen der vielen prominenten Neuzugänge, die frischen Schwung in die Erfolgsserie bringen sollen.

Fans, die sich mit der Wartezeit bis zum Start von Staffel 20 nicht anfreunden wollen, sollten sich das Bergfest am 10. September 2026 nicht entgehen lassen. Am Fuße des Wilden Kaisers winkt die Gelegenheit, mit dem "Bergdoktor"-Cast live und in Farbe anzustoßen, zu schunkeln oder das Tanzbein zu schwingen. Der Eintritt zu diesem unvergesslichen Erlebnis ist frei – lediglich das Ticket für die Auffahrt mit der Hexenwasser-Gondel in Söll muss gekauft werden.

Die neuen "Bergdoktor"-Stars könnten Staffel 20 prägen Zum großen Jubiläum setzt "Der Bergdoktor" auf eine bewährte Strategie: vertraute Gesichter behalten ihre wichtigen Rollen, gleichzeitig sorgen neue Schauspieler für frische Impulse. Mit Katerina Jacob, Steffen Schröder, Benjamin Raue und Karl Seibt stoßen gleich mehrere Darsteller erstmals zur Serie.

Für die Zuschauer heißt das: neue Geschichten, neue Konflikte und neue Figuren am Wilden Kaiser - die Voraussetzungen für eine spannende 20. Staffel könnten kaum besser sein.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels