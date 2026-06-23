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Jill Smokler ist tot: Gründerin von "Scary Mommy" stirbt mit 48 Jahren

Nach Gehirntumor-Diagnose

Jill Smokler ist tot: Gründerin von "Scary Mommy" stirbt mit 48 Jahren

23.06.2026, 13.22 Uhr
von Paulina Meissner
Die beliebte US-Bloggerin und Gründerin der Plattform "Scary Mommy", Jill Smokler, ist im Alter von 48 Jahren verstorben. Sie erlag einem aggressiven Gehirntumor und hinterlässt drei Kinder. Ihre ehrlichen und humorvollen Beiträge über den Familienalltag erreichten ein Millionenpublikum.
Jill Smokler
Die US-Bloggerin und Gründerin von "Scary Mommy", Jill Smokler, ist im Alter von 48 an Krebs verstorben.  Fotoquelle: IMAGO / Newscom World

Die US-Bloggerin und Unternehmerin Jill Smokler ist tot. Wie ihre Familie mitteilte, starb die Gründerin von "Scary Mommy" am Montag, 22. Juni, im Alter von 48 Jahren. Smokler erlag den Folgen eines Glioblastoms, einer besonders aggressiven Form von Gehirnkrebs. Auf Instagram nahm ihre Familie in einem emotionalen Beitrag Abschied von der 48-Jährigen.

"Mit schwerem Herzen müssen wir mitteilen, dass Jill heute Morgen nach einem mehr als zweijährigen Kampf gegen das Glioblastom verstorben ist. Sie ist dieser Krankheit so begegnet, wie sie allem begegnet ist – humorvoll, entschlossen und ganz sie selbst", schreiben ihre Angehörigen in dem Instagram-Post.

Weiter heißt es: "Sie war so vieles: eine Bestsellerautorin, eine Gründerin, eine, die die Wahrheit sagte. Aber worauf sie immer am meisten stolz war, war, Mutter zu sein." Smokler hinterlässt ihre drei Kinder Lily, Ben und Evan.

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Jill Smokler erreichte mit "Scary Mommy" Millionen Mütter

Mit ihrer Erkrankung ging die Bloggerin dabei immer offen um. Schon im Mai 2024 hatte sie ihre Diagnose öffentlich gemacht und ihre Follower auf ihren Social-Media-Accounts stets über ihren Gesundheitszustand informiert. Nachdem sie ihre Diagnose erhalten hatte, schrieb Smokler: "Ein Glioblastom stand nicht auf meiner 'Bingo-Karte' für 2024 – doch nun ist es eben so gekommen. Das Leben ändert sich schnell, Freunde."

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Bekannt wurde die Bloggerin vor allem durch die von ihr 2008 gegründete Plattform "Scary Mommy". Dort sprach sie über die Herausforderungen ihres Familienalltags und setzte auf eine realistische statt auf idealisierte Darstellungen ihres Familienlebens.

Mit ihrer Plattform erreichte Smokler ein Millionenpublikum. Ihre Familie erklärt dazu: "Sie sprach die Dinge aus, die Mütter eigentlich nicht laut sagen sollten, und weil sie sie als Erste aussprach, trauten sich schließlich Millionen von euch, sie ebenfalls auszusprechen."

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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