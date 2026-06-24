Home News TV-News

"Prisoner – Auf der Flucht": Britischer Action-Thriller mit Izuka Hoyle und Leonie Benesch

"Prisoner – Auf der Flucht"

An einen Killer gekettet: Diese Thriller-Serie jagt zwei Gegensätze durch die Gefahr

24.06.2026, 07.00 Uhr
von Eric Leimann
Im Brit-Thriller "Prisoner – Auf der Flucht" trifft starke Action auf charismatisches Schauspiel. Leonie Benesch brilliert als Killerin, während die Serie atemlose Spannung in der ARD-Mediathek bietet.
"Prisoner - Auf der Flucht"
Leonie Benesch spielt im vierteiligen Brit-Thriller "Prisoner - Auf der Flucht" eine gnadenlose Jägerin. Im Auftrag eines mächtigen Syndikats soll sie einen wichtigen Zeugen ausschalten.  Fotoquelle: Sky UK
Prisoner - Auf der Flucht
Sicherheits-Beamtin Amber (Izuka Hoyle) und Kronzeuge Tibor (Tahar Rahim) fliehen durch England. Dabei sind mächtige Gegner - aufseiten des Verbrechens und des Staates - hinter ihnen her.   Fotoquelle: Sky UK
Prisoner - Auf der Flucht
Sicherheits-Beamtin Amber (Izuka Hoyle) und Kronzeuge Tibor (Tahar Rahim) sind während ihrer Flucht aneinandergekettet.   Fotoquelle: Sky UK
Prisoner - Auf der Flucht
Declan Dempsey (Laurie Davidson), Sohn des Gangsterbosses und Nina Drâgus (Leonie Benesch), haben ein ambivalentes Verhältnis zueinander.  Fotoquelle: Sky UK
Prisoner - Auf der Flucht
Harrison Dempsey (Brían F. O'Byrne, Mitte) steht unter Verdacht, Chef des mächtigsten Gangster-Syndikates Großbritanniens zu sein. Nun soll ihm per Kronzeuge der Prozess gemacht werden. Doch seine Leute tun alles, um das zu verhindern.  Fotoquelle: Sky UK
Prisoner - Auf der Flucht
Amber (Izuka Hoyle) hofft, dass der Gangsterboss vor Gericht verurteilt wird.  Fotoquelle: Sky UK

Zugegeben – der Plot des sechsteiligen Action-Thrillers "Prisoner – Auf der Flucht" (in der ARD-Mediathek ab 19. Juni) ist nicht ganz neu: Die selbstsichere Justizbeamtin Amber Todd (Izuka Hoyle) träumt von einer Karriere als Kriminalpsychologin und kehrt nach der Geburt ihrer Tochter Mia in den Beruf zurück.

ARD
Prisoner – Auf der Flucht
Thriller-Miniserie • 24.06.2026 • 23:30 Uhr

Ihr erster Einsatz führt sie mit ihrem Kollegen Joe (Steven Elder) zu einem heiklen Transport: Kronzeuge Tibor Stone (Tahar Rahim), der gegen ein mächtiges Verbrecher-Syndikat aussagen will, soll von einem geheimen Versteck nach London gebracht werden. Ober-Bösewicht Harrison Dempsey (Brían F. O'Byrne), ein charismatischer und skrupelloser Krimineller, hat allen Grund, den Verrat seines ehemaligen Vertrauten zu fürchten. Als der schwer gesicherte Konvoi unterwegs überfallen wird, gelingt Amber zwar die Flucht – doch sie ist dabei an Tibor gekettet und auf sich allein gestellt. Die Folgen eins bis vier des Brit-Thrillers laufen linear am Stück. Am Freitag, 26. Juni, 23.35 Uhr, folgen die Episoden fünf und sechs.

"Prisoner" jagt zwei Gegensätze durch eine Welt voller Bedrohungen

Was passiert, wenn man zwei grundverschiedene Menschen aneinander gekettet und durch eine Welt voller Bedrohungen jagt? Autor Matt Charman, der für Steven Spielbergs Film "Bridge of Spies – Der Unterhändler" mit Tom Hanks eine Oscar-Nominierung erhielt, hat aus der Grundidee eine spannende Thrillerserie gemacht.

Derzeit beliebt:
>>"Solo für Weiss – Tödliche Wahl" im ZDF: Nora Weiss wird von ihrer Vergangenheit eingeholt
>>ARTE zeigt "Rosalie": Die Geschichte einer bärtigen Frau im 19. Jahrhundert
>>Vom Arthaus zur Action: Leonie Benesch auf der Überholspur
>>Colin Farrell als Alien: Das sind die Streaming-Tipps der Woche

Das Herzstück von "Prisoner" ist zweifellos die außergewöhnliche Chemie seiner beiden Hauptdarsteller. Izuka Hoyle ("Boiling Point", "Das Rad der Zeit") ist Schottin mit nigerianischen Wurzeln. Die 1996 in Edinburgh geborene Schauspielerin schwärmt von ihrem Kollegen Tahar Rahim ("Ein Prophet") als einem der größten Schauspielpartner, mit denen sie je zusammengearbeitet hat – beide hätten sofort eine tiefe Verbindung gespürt. Dazu ist die deutsche Ausnahmeschauspielerin Leonie Benesch ist in einer charismatischen Rolle als Jägerin zu sehen.

Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
Esther Sedlaczek gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben. Auch über die Zusammenarbeit mit Bastian Schweinsteiger spricht die ARD-Moderatorin offen.
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek

"Prisoner": Otto Bathurst und Pia Strietmann inszenieren den Sky-Thriller

Die Energie des Hauptdarsteller-Trios ist auf dem Bildschirm spürbar. Rahim spielt Tibor als bedrohlichen, kalkulierenden Ex-Auftragskiller mit verborgener Vergangenheit und einem verworrenen Moralkodex – ein Mann, der 20 Jahre lang der Jäger war und nun selbst zur Beute wird. Hoyle hingegen verkörpert Amber als kluge, entschlossene junge Frau, die auf das alles denkbar schlecht vorbereitet ist.

Fast schon gewohnt faszinierend ist die in Großbritannien ausgebildete Leonie Benesch ("Lehrerzimmer", "Heldin") in einer untypischen Rolle. Die 35-Jährige, sonst Spezialistin für empathische Figuren, spielt hier eine Killerin mit eiskaltem Mindset, in deren Entschlossenheit und Professionalität jedoch manchmal Brüche und leise Zweifel aufkommen. Auch diese Rolle meistert Benesch brillant, wie auch die anspruchsvollen Action-Szenen.

Historisches Drama über eine Frau mit Bart nach dem Vorbild von Clémentine Delait
Rosalie, gespielt von Nadia Tereszkiewicz, stellt sich in einem historischen Drama ihrem Schicksal und zeigt ihren Bart im späten 19. Jahrhundert offen. ARTE präsentiert die französisch-belgische Koproduktion von Stéphanie Di Giusto erstmals im Free-TV.
"Rosalie"
Rosalie

"Prisoner" ist kein Paradebeispiel eines psychologischen Thrillers. Dazu sind die Action-Anteile und der Bleigehalt des Plots vielleicht einen Deut zu hoch. Dennoch überzeugt die britische Sky-Serie mit furios inszenierter Action und gutem Schauspiel. Es geht um zwei grundverschiedene Menschen, die durch die erzwungene Nähe in eine gemeinsame Dynamik gezwungen werden. Regie führte Otto Bathurst ("Halo", "The Winter King", Folgen 1-4) zusammen mit der Deutschen Pia Strietmann ("Herrhausen – Der Herr des Geldes", Folgen 5 und 6). Die Serie wurde bereits im Mai für eine zweite Staffel verlängert.

Prisoner – Auf der Flucht – Mi. 24.06. – ARD: 23.30 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Rückblick auf die WM 1994: Chaos und Skandale
Fußball-Skandal
Elf Helden - Ein Albtraum
Tom Schilling hört auf sein inneres Kind: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Achtsam morden", Staffel 2
Liebe im Weltall: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Zukunftsvisionen
"Stardust Hotel"
Schauspielerin Romina Küper: "In Schubladen zu denken, ist auch eine Form von Sexismus"
Neue Kommissarin
Interview mit Romina Küper
"Der Berg ist immer der Chef": "Die Bergretter" sind zurück in der ARD
Bergretter-Doku
Neue Folgen: In höchster Not - Bergretter im Einsatz
"Das Lehrerzimmer": Kritik zum mehrfach prämierten Film mit Leonie Benesch
ZDF Gesellschaftsdrama
Eine neue Mordserie erschüttert Dänemark: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Der Kastanienmann"
"Praxis mit Meerblick - Leinen los": Der Start der ARD Degeto Reihe mit Tanja Wedhorn
Einsamkeit und Sucht
"Praxis mit Meerblick - Leinen los"
"Praxis mit Meerblick – Liebe auf Attest": Kritik zum ARD-Film mit Tanja Wedhorn
Familienkonflikt
"Praxis mit Meerblick - Liebe auf Attest"
Carolin Kebekus: "Wenn ich die Wahl habe zwischen schlafen und miteinander schlafen: Gute Nacht!"
Elternleben
Die Carolin Kebekus Show
Diese WM-Spiele laufen heute (24.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragung WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
Zum 70. Geburtstag von Joe Penny: Was wurde aus dem "Trio mit vier Fäusten"?
Kultserie 1980er
Trio mit vier Fäusten
ZDF-Doku „Amerika unter Trump“: Wendet sich die Stimmung gegen Donald Trump?
Widerstand in den USA
Elmar Theveßen
Janine Kunze lobt Heidi Klums Umgang mit der Menopause
Älterwerden und Körperbilder
Janine Kunze, Heidi Klum
Janine Kunze privat: Ehe mit Dirk Budach, drei Kinder und Abschiedsschmerz
Intime Einblicke
Janine Kunze, Dirk Budach
Neue DVDs und Blu-rays: „A Knight of the Seven Kingdoms“, „Nouvelle Vague“ und „Return to Silent Hill“
Heimkino-Highlights der Woche
"A Knight of the Seven Kingdoms"
Nach Hautkrebsdiagnose: Ruth Moschner wirbt für Vorsorgeuntersuchungen
Früherkennung rettet
Ruth Moschner
Vanessa Mai teilt in Podcast große Unsicherheit: "Ist mir super unangenehm!"
Selbstzweifel
Vanessa Mai
Jill Smokler ist tot: Gründerin von "Scary Mommy" stirbt mit 48 Jahren
Nach Gehirntumor-Diagnose
Jill Smokler
"Ich war kein gutes Vorbild": Radio-Kommentator wird nach Wutanfall von der WM ausgeschlossen
Verlust der WM-Akkreditierung
WM 2026: Türkei gegen Paraguay
"Mir gefällt es hier": Jochen Busse zieht in Seniorenresidenz
Operationen für Jochen Busse
Jochen Busse
Demi Moore über "Striptease": Rekordgage, Kritik und Feminismus-Debatte
30-jähriges Jubiläum
"Striptease"
Ross Antony zeigt selten private Seite und schwärmt von Ehemann Paul
Hommage zum Vatertag
Paul Reeves und Ross Antony
Karin Thaler drehte mit echtem Bären: So gefährlich war ihr "Bergdoktor"-Dreh
Bären-Begegnung
Karin Thaler bei "Volle Kanne"
"Nicht dein Ernst!": Lola Weippert überrascht Vanessa Mai mit großer Lebensentscheidung
Geplanter Neustart
Lola Weippert
Dieter Bohlen: Warum ein Sieg über Russland für ihn der "Worst Case" ist
Politischer Wirbel
Nahaufnahme von Dieter Bohlen während eines Gespräches
Neue Stars beim "Bergdoktor": Diese Darsteller sind in Staffel 20 erstmals dabei
Neue Staffel, neue Gesichter
Der auf einer Bank sitzende "Bergdoktor" Hans Sigl und seine rechts neben ihm stehende Filmtochter Ronja Forcher lächeln vor dem Hintergrund des Wilden Kaiser von der Terrasse des Film-Hofes mit üppig bunten Blumenarrangements
Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest
Sendung mit Florian Silbereisen
Michelle steht auf der Bühne.
Barbara Wussow nahm zehn Kilo ab – dann kam der "Traumschiff"-Dreh
So ging es weiter
Barbara Wussow lächelt
Bond-Geheimnis gelüftet: Was wirklich hinter der berühmten 007 steckt
Legendäre Agentennummer
Pierce Brosnan trägt einen Anzug und hält eine Waffe in der Hand.