"Prisoner – Auf der Flucht": Britischer Action-Thriller mit Izuka Hoyle und Leonie Benesch

Zugegeben – der Plot des sechsteiligen Action-Thrillers "Prisoner – Auf der Flucht" (in der ARD-Mediathek ab 19. Juni) ist nicht ganz neu: Die selbstsichere Justizbeamtin Amber Todd (Izuka Hoyle) träumt von einer Karriere als Kriminalpsychologin und kehrt nach der Geburt ihrer Tochter Mia in den Beruf zurück.

Prisoner – Auf der Flucht Thriller-Miniserie • 24.06.2026 • 23:30 Uhr

Ihr erster Einsatz führt sie mit ihrem Kollegen Joe (Steven Elder) zu einem heiklen Transport: Kronzeuge Tibor Stone (Tahar Rahim), der gegen ein mächtiges Verbrecher-Syndikat aussagen will, soll von einem geheimen Versteck nach London gebracht werden. Ober-Bösewicht Harrison Dempsey (Brían F. O'Byrne), ein charismatischer und skrupelloser Krimineller, hat allen Grund, den Verrat seines ehemaligen Vertrauten zu fürchten. Als der schwer gesicherte Konvoi unterwegs überfallen wird, gelingt Amber zwar die Flucht – doch sie ist dabei an Tibor gekettet und auf sich allein gestellt. Die Folgen eins bis vier des Brit-Thrillers laufen linear am Stück. Am Freitag, 26. Juni, 23.35 Uhr, folgen die Episoden fünf und sechs.

"Prisoner" jagt zwei Gegensätze durch eine Welt voller Bedrohungen Was passiert, wenn man zwei grundverschiedene Menschen aneinander gekettet und durch eine Welt voller Bedrohungen jagt? Autor Matt Charman, der für Steven Spielbergs Film "Bridge of Spies – Der Unterhändler" mit Tom Hanks eine Oscar-Nominierung erhielt, hat aus der Grundidee eine spannende Thrillerserie gemacht.

Das Herzstück von "Prisoner" ist zweifellos die außergewöhnliche Chemie seiner beiden Hauptdarsteller. Izuka Hoyle ("Boiling Point", "Das Rad der Zeit") ist Schottin mit nigerianischen Wurzeln. Die 1996 in Edinburgh geborene Schauspielerin schwärmt von ihrem Kollegen Tahar Rahim ("Ein Prophet") als einem der größten Schauspielpartner, mit denen sie je zusammengearbeitet hat – beide hätten sofort eine tiefe Verbindung gespürt. Dazu ist die deutsche Ausnahmeschauspielerin Leonie Benesch ist in einer charismatischen Rolle als Jägerin zu sehen.

"Prisoner": Otto Bathurst und Pia Strietmann inszenieren den Sky-Thriller Die Energie des Hauptdarsteller-Trios ist auf dem Bildschirm spürbar. Rahim spielt Tibor als bedrohlichen, kalkulierenden Ex-Auftragskiller mit verborgener Vergangenheit und einem verworrenen Moralkodex – ein Mann, der 20 Jahre lang der Jäger war und nun selbst zur Beute wird. Hoyle hingegen verkörpert Amber als kluge, entschlossene junge Frau, die auf das alles denkbar schlecht vorbereitet ist.

Fast schon gewohnt faszinierend ist die in Großbritannien ausgebildete Leonie Benesch ("Lehrerzimmer", "Heldin") in einer untypischen Rolle. Die 35-Jährige, sonst Spezialistin für empathische Figuren, spielt hier eine Killerin mit eiskaltem Mindset, in deren Entschlossenheit und Professionalität jedoch manchmal Brüche und leise Zweifel aufkommen. Auch diese Rolle meistert Benesch brillant, wie auch die anspruchsvollen Action-Szenen.

"Prisoner" ist kein Paradebeispiel eines psychologischen Thrillers. Dazu sind die Action-Anteile und der Bleigehalt des Plots vielleicht einen Deut zu hoch. Dennoch überzeugt die britische Sky-Serie mit furios inszenierter Action und gutem Schauspiel. Es geht um zwei grundverschiedene Menschen, die durch die erzwungene Nähe in eine gemeinsame Dynamik gezwungen werden. Regie führte Otto Bathurst ("Halo", "The Winter King", Folgen 1-4) zusammen mit der Deutschen Pia Strietmann ("Herrhausen – Der Herr des Geldes", Folgen 5 und 6). Die Serie wurde bereits im Mai für eine zweite Staffel verlängert.

Prisoner – Auf der Flucht – Mi. 24.06. – ARD: 23.30 Uhr

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