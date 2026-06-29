Elmo bekommt eigenen Podcast: „Sesamstraße“-Star trifft deutsche Promis

Neuer Karriereschritt für "Sesamstraße"-Star Elmo: Wie der NDR bekanntgegeben hat, wird das liebenswerte rote Pelzmonster ab Montag, 29. Juni, seinen eigenen Video-Podcast moderieren. Dabei lässt der Sender die international bekannte Figur auf deutsche Prominente treffen – für ein klassisches Frage-Antwort-Format mit unkonventionellem Twist.

Denn bei "Elmo: Und du so?" entscheidet der Zufall, worum sich die Konversation dreht: Der geladene Gast zieht ein Bild aus einem Goldfischglas, das für ein bestimmtes Thema stehen soll. Weil Elmos Kunstwerke aber nicht zweifelsfrei zu deuten sind, kann das Gespräch einen nahezu komplett unvorhersehbaren Verlauf nehmen.

Susanne Daubner und Max Mutzke sind bei Elmos Podcast dabei "Elmo hat viele Fragen", sagt der frisch gebackene Podcaster in einer Pressemitteilung charakteristisch in dritter Person über sich selbst. "Und die Erwachsenen haben so viele Antworten. Manchmal sogar auf Fragen, die ich gar nicht gestellt habe." Wie der NDR aber in einer Pressemitteilung verrät, werden sich die Prominenten mit Elmo – unter anderem – "über Spinnen, Musik, ihre Kindheit, Freundschaft und die großen Themen des Lebens" unterhalten.

Die ersten Gäste des ungewöhnlichen Formats sind Susanne Daubner, Max Mutzke, Evelyn Weigert, Sükrü-Can Fener und Linda Zervakis. "Elmo: Und du so?" ist in der ARD Mediathek sowie bei ARD Sounds abrufbar.

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