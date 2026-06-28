Home News TV-News

"Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten": Darum wurde die Autorin zur öffentlichen Stimme

Doku "Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten"

Autorin Juli Zeh im Porträt: "Ich hatte vor allem Angst"

28.06.2026, 06.45 Uhr
von Maximilian Haase
Juli Zeh wird in der Doku "Vom Leben und Streiten" ein Jahr lang begleitet. Sie zeigt Einblicke in ihren Alltag als Autorin, Juristin und streitbare Persönlichkeit im öffentlichen Diskurs.
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
Warten auf den Auftritt - und die Kamera ist dabei: Juli Zeh vor der Sendung "Hart aber Fair".  Fotoquelle: Medea Film Factory
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
Streitbar, intellektuell, politisch: Schriftstellerin Juli Zeh äußert sich gern zu aktuellen geselleschaftlichen Themen.  Fotoquelle: Medea Film Factory
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
Juli Zehs Romane wurden in 35 Sprachen übersetzt.  Fotoquelle: Medea Film Factory
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
Die Doku "Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten" begleitete die Autorin ein Jahr lang mit der Kamera.   Fotoquelle: Medea Film Factory
Juli Zeh - Vom Schreiben und Streiten
Die Doku zeigt auch den Austausch Juli Zehs mit Schriftstellerkollegen wie Jan Weiler.  Fotoquelle: Medea Film Factory

Sie ist eine der gefragstesten Autorinnen des Landes, leidenschaftliche Juristin und als intellektuelle Gesellschaftsanalystin gern gesehener Talkshow-Gast: Juli Zeh, geboren in Bonn, studierte Jura und dann Literatur, schreibt bemerkenswerte Romane zum Zustand der Gegenwart, äußert ihre Meinung gern öffentlich – und ist nebenher ehrenamtliche Richterin in Brandenburg, wo sie seit einigen Jahren mit ihrer Familie lebt. Von ihrem bemerkenswerten Leben und Werk erzählt die knapp einstündige Dokumentation "Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten", in der die Schriftstellerin vor allem selbst zu Wort kommt. Das sehenswerte Porträt lief im vergangenen Jahr zuerst bei ARTE, nun wird er im NDR-Dritten wiederholt.

NDR
Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten
Dokumentation • 28.06.2026 • 23:15 Uhr

"Ich könnte ja auch einfach die Fresse halten", erklärt Zeh gleich zu Beginn des Films von Aaron Thiesen, der sie ein Jahr lang begleitet hat: "Ich könnte ja meine Meinung für mich behalten." Warum sie das dann doch nicht wirklich kann, erfährt man natürlich auch: Es mache sie "unruhig", wenn bestimmte Sachen nicht gesagt würden im Diskurs. Sie sei nun mal in der "Sprecherposition", erklärt sie ihren Drang, sich einzumischen: "Raff dich auf, geh raus. Das ist jetzt dein scheiß Job, du musst das machen!" Offenheit und klare Worte bestimmen die aufschlussreichen Gespräche mit Zeh, die sich um die Lust am Streit, um Meinungsfreiheit und um den Zustand der Gesellschaft überhaupt drehen.

"Ich hatte vor allem Angst"

Die Kamera begleitet Juli Zeh bei den Vorbereitungen zu Talkshows und auf Bühnenpodien, man sieht sie neben Olaf Scholz, Philipp Amthor und Ingo Zamperoni. Es gibt Einblicke in ihre Arbeit am Landesverfassungsgericht in Brandenburg, in Gespräche mit Schriftstellerkollegen wie Jan Weiler – vor allem aber auch ins Leben in ihrer Wahlheimat im Havelland. "Ich hatte vor allem Angst", gesteht Juli Zeh, die bereits in Leipzig und New York, in Berlin, Passau und Krakau lebte, mit Blick auf ihre anfänglichen Vorstellungen vom Dorfleben in Brandenburg. Ihr Mann und sie seien schließlich "beide Wessis, mitten im tiefsten Ostdeutschland". Doch dann seien die "Vorurteilskartenhäuser" in sich zusammengebrochen.

Derzeit beliebt:
>>"Enhanced Games – Die Dopingspiele": Kritik zur ARD-Dokumentation
>>"Deepwater Horizon": Der Film zur Umweltkatastrophe auf SAT.1
>>"Rechtsruck im Silicon Valley": Kritik zur Doku auf 3sat
>>"Die amerikanische Revolution: Geburtsstunde der USA (1/6)": Der Doku-Tag auf ARTE

Wie das Leben auf dem brandenburgischen Land wirklich aussieht, hat Juli Zeh in ihrem Roman "Unterleuten" eindrucksvoll verarbeitet – so wie die Gesundheitskrise in "Corpus Delicti", (2009) die Corona-Pandemie in "Über Menschen" (2021) und die allgegenwärtige Spaltung der Gesellschaft in "Zwischen Welten" (2023). Weil "Unterleuten" aber wahrscheinlich ihr persönlichster Roman ist, zudem überaus erfolgreich und verfilmt, begleitet er die Doku künstlerisch-soziologisch – anhand von Ausschnitten der ZDF-Adaption, aber auch anhand animierter Graphic-Novel-Szenen.

Warum und wie geriet die Juli Zeh, deren Romane in über 35 Sprachen übersetzt wurden, nun aber zur gewichtigen und durchaus streitbaren Stimme im hiesigen Diskurs? Diese Frage sollte nach dem Film, der Werk und öffentliche Präsenz der Autorin pointiert dokumentiert, geklärt sein.

Juli Zeh – Vom Schreiben und Streiten – So. 28.06. – NDR: 23.15 Uhr


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
Versaces Traumwelt
Versace: Imperium der Träume
"Mückenalarm": Alle Infos zur ARTE-Doku über tropische Krankheiten
Gefahr durch Stiche
Mückenalarm
Clueso für Dialog mit AfD-Wählern: "Nicht nur immer irgendwie draufhauen"
Cluesos Appell
Clueso
Kippt die Stimmung gegen Donald Trump? ZDF-Doku sucht Antworten in den USA
"auslandsjournal – die doku: Amerika unter Trump Wendet sich die Stimmung?"
Elmar Theveßen
Zwischen Freiheitsversprechen und Spaltung: ARTE erzählt 250 Jahre USA
"America, who are you?"
America, who are you?
Fast zwei Jahre begleitet: ZDF-Doku blickt hinter die Fassade von Joshua Kimmich
"Kapitän Kimmich"
Kapitän Kimmich
ARTE-Doku blickt hinter die Kulissen von Steven Spielbergs Klassiker
"'Der weiße Hai', Kultfilm mit Biss"
Steven Spielberg, Hollywoods ewiges Wunderkind
"Maybrit Illner" pausiert: Diese ZDF-Kollegin übernimmt im Sommer
Das hat sie vor
Maybritt Illner trägt ein Kleid und lächelt.
Credit Suisse: Der größte Bankskandal der Schweiz in einer Doku beleuchtet
"Gier – Der Fall der Credit Suisse"
"Gier - Der Fall der Credit Suisse"
"Die Katze": NDR zeigt bitteres Ehedrama mit Götz George und Hannelore Hoger
Beklemmendes Kammerspiel
Die Katze
"Terra X: Asien – Wilde Ozeane": Kritik zur ZDF-Reihe
Asiens Ozeane
Terra X: Asien - Wilde Ozeane
"Wünschte, sie könnte es miterleben": Diese Ikone moderierte vor 40 Jahren den ersten "Fernsehgarten"
ZDF Fernsehgeschichte
ZDF-Fernsehgarten
"Das Vermächtnis der Tempelritter": Kritik zum Abenteuerfilm mit Nicolas Cage auf RTL
Abenteuerfilm-Highlight
Das Vermächtnis der Tempelritter
Umfrage setzt Florian Silbereisen und seine TV-Shows unter Druck
ARD-Einsparungen
Florian Silbereisen schaut ernst.
Ronja Forcher verliert 14 Kilo: Das ist ihr Geheimnis!
"Der Bergdoktor"-Schauspielerin
Ronja Forcher
Neue Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" gibt wilde Einblicke: "Weiß nicht, ob man das zeigen kann"
Tokio-Hotel-Zwillinge
Bill Kaulitz
Das unerwartete Liebesglück von Helene Fischer und Thomas Seitel
Schlagerliebe
Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Kunststück an einem Seil.
„Rosenheim-Cops“-Star Igor Jeftic landete im echten Leben im Gefängnis
Schauspieler in Schwierigkeiten
Igor Jeftic schaut ernst.
Das Zuhause der Stars: Die Rückzugsorte von Silbereisen, Beatrice Egli & Co
Heimat der Schlagersänger
Ein Bergdorf von oben.
Beatrice Egli klärt auf: So hat sie Florian Silbereisen wirklich kennengelernt
Schlagersängerin klärt auf
Beatrice Egli und Florian Silbereisen verbindet eine innige Beziehung. Ihr erstes Treffen verlief anders, als viele Fans vermutet haben.
Ariana Grandes überraschende Offenbarung über Ruhm und Kreativität
Kreative Wiedergeburt
Ariana Grande
ZDF-Moderator gibt Statement zu Manipulationsvorwürfen bei Wetterkarten ab
"Nicht, um damit Panik zu machen"
ZDF-Moma
"Spiel mir das Lied vom Tod": Der Abgrund offenbart sich am Ende
Sergio Leones Meisterwerk
Spiel mir das Lied vom Tod
"Schlagerbooom Open Air 2026 – Die Stadionshow in Österreich": Die Show mit Florian Silbereisen im Ersten
Schlagerjubiläum
"Schlagerbooom Open Air 2026 - Die Stadionshow in Österreich"
"Wilsberg – Gene lügen nicht": Kritik zum ZDF-Krimi mit Roland Jankowsky
DNA-Aufklärung
Wilsberg - Gene lügen nicht
Diese WM-Spiele laufen heute (27.6.) und in der Nacht im TV
WM 2026 TV-Plan
Fußball-Weltmeisterschaft
"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat
Italienische Opernklänge
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
Enola Holmes ermittelt wieder: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
Streaming-Highlights
"Enola Holmes 3"
Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
Emotionales Comeback
"Kaulitz & Kaulitz"
Filmkritik zu „The Death of Robin Hood“: Tod einer Volkslegende
Mit Hugh Jackman und Jodie Comer
Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer und Murray Bartlett