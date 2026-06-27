Home News TV-News

"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat

Italienische Opernklänge

"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat

27.06.2026, 06.00 Uhr
von Hans Czerny
Unter dem Motto "Viva Italia!" verwandeln die Berliner Philharmoniker die Waldbühne in ein Stück Italien. Münchens Startenor Jonas Kaufmann präsentiert die schönsten Arien des italienischen Opernrepertoires. 3sat überträgt das Event live am 27. Juni.
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
Mit dem Startenor Jonas Kaufmann entführen die Berliner Philharmoniker die Zuschauer aus der Berliner Luft in den italienischen Süden.  Fotoquelle: ZDF / rbb / Berliner Philharmoniker / Stephan Rabold.
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
Arana di Verona, Burggarten Wien - und jetzt Berliner Waldbühne: Der Tenor Jonas Kaufmann liebt es, unter freiem Himmel zu singen.  Fotoquelle: ZDF / Gregor Hohenberg

"Viva Italia!" heißt es am Abend des 27. Juni, wenn die Berliner Philharmoniker zum Saisonabschluss die Berliner Waldbühne unter hoffentlich wolkenfreiem Himmel in ein Stück Italien verwandeln. Allenfalls die Arena di Verona hält da noch mit, wenn der Münchner Startenor Jonas Kaufmann die schönsten Arien des italienischen Opernrepertoires von Leoncavallo bis Francesco Cilea und Umberto Giordano zum Besten gibt. 3sat überträgt den Abend live in seinem "Festspielsommer"-Programm.

3sat
Berliner Philharmoniker in der Waldbühne
Klassikkonzert • 27.06.2026 • 20:15 Uhr

"Unter dem abendlichen Berliner Sternenhimmel können sich die Besucherinnen und Besucher von großen Operngefühlen in den Süden entführen lassen", versprechen die Veranstalter des traditionsreichen Musikspektakels unter freiem Himmel, das bislang selten ins Wasser fiel. Bevor dann aber als traditioneller Dreingabe Paul Linckes "Berliner Luft" gehuldigt wird, steht eine orchestrale Reise durch den Süden an. Mit "Fontane di Roma" und "Pini di Roma" (Ottorino Respighi) begleiten die Philharmoniker unter Kirill Petrenko die Besucher durch die ewige Stadt und ihre Reize.

Berliner Philharmoniker in der Waldbühne – Sa. 27.06. – 3sat: 20.15 Uhr

Derzeit beliebt:
>>Enola Holmes ermittelt wieder: Das sind die Streaming-Tipps der Woche
>>Neuer "Kaulitz & Kaulitz"-Trailer zeigt Bill Kaulitz auf Tuchfühlung mit Reality-Star
>>"Es ist nur eine Phase, Hase": Christoph Maria Herbst glänzt als neurotischer Ehemann
>>"Sommernachtskonzert Schönbrunn 2026" bei 3sat: Klassikabend mit den Wiener Philharmonikern

Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
Ronja Forcher hat in den letzten Monaten 14 Kilogramm abgenommen. Ohne Abnehmspritze setzt die "Der Bergdoktor"-Schauspielerin auf einen gesünderen Lebensstil.
Neue Routinen
Ronja Forcher

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Anspruchsvoller Krimi zwischen Elite-Schule und Ost-West-Seilschaften
"Tod im Internat (1)"
Tod im Internat (1)
"Neben der Spur – Amnesie": Kritik zum 3sat-Thriller mit Ulrich Noethen
Hamburger Gedächtnislücken
Neben der Spur - Amnesie
ARD zeigt Brunetti-Doppel: Mord und Mysterien in Venedig
"Donna Leon – Endlich mein"
"Donna Leon - Endlich mein"
Mysteriöse Ereignisse in Nordholm: Was geschah mit der Familie Thomsen?
"Die verschwundene Familie (1)"
Die verschwundene Familie (1)
"Lucerne Festival 2025 – Beatrice Rana spielt Rachmaninow": Die Wiederholung auf 3sat
Rachmaninow-Abend
Lucerne Festival 2025 - Beatrice Rana spielt Rachmaninow
Sebastian Pufpaff über Stefan Raab: Darum krachte es hinter den Kulissen von "TV total"
Hitzige Details
Sebastian Pufpaff
"Die Diplomatin – Mord in St. Petersburg": Kritik zum Politthriller auf 3sat
Brisanter Politthriller
Die Diplomatin - Mord in St. Petersburg
"Das große Staatsopern-Air": Das Konzert auf 3sat
Staatsopern-Air
Das große Staatsopern-Air
"Die Witwe Clicquot": Kritik zum Biopic mit Haley Bennett
Champagner-Pionierin
Die Witwe Cliquot
"Wo uns Touristen niederrennen – Übertourismus in Österreich": Kritik zum Doku auf 3sat
Touristenansturm
Wo uns Touristen niederrennen - Übertourismus in Österreich
Filmkritik zu „The Death of Robin Hood“: Tod einer Volkslegende
Mit Hugh Jackman und Jodie Comer
Faith Delaney, Bill Skarsgard, Michael Sarnoski, Hugh Jackman, Jodie Comer und Murray Bartlett
Helene Fischer zwischen Mutterrolle und Stadionbühne: „Es wird mit jedem Jahr schwieriger“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
Helene Fischer über ihr Tourleben mit Thomas Seitel und den Kindern
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer in einer Nahaufnahme schaut ernst.
Extremtemperaturen: Helene Fischer scherzt bei Hitzekonzert über ihr „Ganzkörperkondom“
"360°"-Stadiontour
Helene Fischer
DFB-Team gewinnt Gruppe E: So geht es für Deutschland bei der WM weiter
Der Überblick
Deniz Undav steht auf dem Platz.
DFB-Nationaltorhüter Manuel Neuer zwischen Vaterrolle, Titeltraum und zweitem Baby
Titelkampf und Familienfreuden
Manuel Neuer
Peter Schilling über KI in der Musik: "Ich schmücke mich nicht mit Federn, die mir nicht zustehen"
KI in der Musik
Peter Schilling bei "Volle Kanne"
So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus
Serienkarriere
"The Bear" mit Jeremy Allen White
Schatzsuche und Action: "Into the Blue" mit Alba und Walker
Unterwasser-Abenteuer
"Into The Blue"
Anna-Maria Ferchichi mit harten Worten: "Die Leute vergessen, was wir durchgemacht haben!"
Podcast-Aufreger
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
"Auf nassem Stein ausgerutscht": Sängerin Nena muss nach Unfall operiert werden
Nenas Unfall
Nena
Taylor Swift und Travis Kelce: Details zur möglichen Mega-Hochzeit enthüllt
Mega-Hochzeit
Taylor Swift und Travis Kelce
Chris Isaak wird 70: Der Mythos um "Wicked Game"
Wicked Game Mythos
"Wicked Game" von Chris Isaak
Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz
Serienfinale
The Bear, Staffel 5
10. Todestag: Hier fand Bud Spencer seine letzte Ruhe
Kultstar der 70er
Der Alleskönner
Neue DVDs und Blu-rays: "Die Ältern", "Crime 101" und "Dead of Winter"
DVD-Neuerscheinungen
"Die Ältern"
"Power Ballad"-Star Paul Rudd findet, dass Hochzeitssänger mehr Anerkennung verdienen
Musikalische Leidenschaft
Power Ballad - Der Song meines Lebens
"Bergdoktor"-Star hat 14 Kilo abgenommen: Ronja Forcher verrät, wie ihr dies gelungen ist
Gewichtsverlust
Ronja Forcher
Beiname abgelegt: Darum ist Finch nicht mehr asozial
Rapper-Revolution
Finch
"Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem": Kritik zum Abenteuer auf ProSieben
Turtles-Reboot
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem