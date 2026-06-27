"Berliner Philharmoniker in der Waldbühne": Die Live-Übertragung auf 3sat

"Viva Italia!" heißt es am Abend des 27. Juni, wenn die Berliner Philharmoniker zum Saisonabschluss die Berliner Waldbühne unter hoffentlich wolkenfreiem Himmel in ein Stück Italien verwandeln. Allenfalls die Arena di Verona hält da noch mit, wenn der Münchner Startenor Jonas Kaufmann die schönsten Arien des italienischen Opernrepertoires von Leoncavallo bis Francesco Cilea und Umberto Giordano zum Besten gibt. 3sat überträgt den Abend live in seinem "Festspielsommer"-Programm.

Berliner Philharmoniker in der Waldbühne Klassikkonzert • 27.06.2026 • 20:15 Uhr

"Unter dem abendlichen Berliner Sternenhimmel können sich die Besucherinnen und Besucher von großen Operngefühlen in den Süden entführen lassen", versprechen die Veranstalter des traditionsreichen Musikspektakels unter freiem Himmel, das bislang selten ins Wasser fiel. Bevor dann aber als traditioneller Dreingabe Paul Linckes "Berliner Luft" gehuldigt wird, steht eine orchestrale Reise durch den Süden an. Mit "Fontane di Roma" und "Pini di Roma" (Ottorino Respighi) begleiten die Philharmoniker unter Kirill Petrenko die Besucher durch die ewige Stadt und ihre Reize.

Berliner Philharmoniker in der Waldbühne – Sa. 27.06. – 3sat: 20.15 Uhr

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