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So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus

Serienkarriere

So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus

26.06.2026, 12.10 Uhr
von Wilhelm Flemmer
Jeremy Allen White, der mit seiner Rolle in "The Bear" berühmt wurde, brilliert als Rockstar Bruce Springsteen in "Springsteen: Deliver Me From Nowhere". Doch seine Karriere begann mit der Sitcom "Shameless", wo er als Phillip Gallagher beeindruckte. Der Erfolg führte ihn zu weiteren prestigeträchtigen Rollen.
"The Bear" mit Jeremy Allen White
Schafft es das Restaurant "The Bear" in der gleichnamigen Serie mithilfe des brillanten Kochs Carmen "Carmy" Berzatto aus der Krise? Für die Hauptrolle in dem Serienhit wurde Jeremy Allen White mit mehreren Emmys und Golden Globes ausgezeichnet.  Fotoquelle: Disney+
Shameless
Der Vater säuft, die Kinder schlagen sich allein durch: In der Sitcom "Shameless" ging es chaotisch zu und der Jugendliche Phillip "Lip" Gallagher (Jeremy Allen White, links) war einer der wildesten in der Familie.   Fotoquelle: Fox
Jeremy Allen White
Mit der Rolle des selbstzerstörerischen Genies in "Shameless" (hier ein Bild von der Premiere der zweiten Staffel 2012) hatte sich Jeremy Allen White für "The Bear" empfohlen.  Fotoquelle: David Livingston/Getty Images
The Iron Claw (2023)
In dem auf wahren begebenheiten beruhenden Drama "The Iron Claw" war Jeremy Allen White (rechts) an der Seite von Zac Efron (zweiter von links) als Wrestler Kerry Von Erich zu sehen.  Fotoquelle: Leonine / Eric Chakeen / House Claw LLC.
Springsteen: Deliver Me From Nowhere (2025)
2025 war Jeremy Allen Whire in seiner vermutlich anspruchsvollsten Rolle zu sehen: In "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" spielte er die Rocklegende Bruce Springsteen.  Fotoquelle: 20th Century Studios/Disney
Jeremy Allen White
Jeremy Allen Whites Eltern waren Bühnendarsteller, und auch er machte im Theater seine ersten Schritte als Schauspieler.  Fotoquelle: 2026 Getty Images/Theo Wargo

Am 26. Juni hat das Warten in Ende, auch hierzulande geht dann, bei Disney+, die Geschichte um Profikoch "Carmen "Carmy" Berzatto und seine Crew im Serienhit "The Bear" weiter und zu Ende. Die Lage spitzt sich zu im gleichnamigen Restaurant im Chicagoer Viertel River North, wie im Trailer zu sehen ist. Werden Carmy, Sydney, Richy und Co. die Zwangsversteigerung des Lokals verhindern können und gar endlich den Michelin-Stern holen?

Es wird also angerichtet in der finalen Staffel der emmygekrönten Serie, und während die Profiköche schnippeln und filetieren, während die Braten brutzeln und die Nudeln köcheln, richten sich die Augen der Fans auf Koch Carmy (Jeremy Allen White). Wird er wirklich vor dem Serienfinale seine Schürze an den Nagel hängen, was sich immerhin schon in der vierten Staffel angedeutet hatte?

Damit würde auch Hauptdarsteller Jeremy Allen White vorzeitig aus "The Bear" scheiden. Der US-Schauspieler feierte mit der Rolle des brillanten und traumatisierten Kochs seinen großen Durchbruch. Sie brachte ihm Lorbeeren ein, darunter mehrere Emmys und Golden Globes, und weitere Rollen in Prestigeprojekten. 2025 spielte er in "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" keinen Geringeren als den "Boss" der Rockmusik. Zuvor sah man ihn in der Rolle des früh verstorbenen Profi-Wrestlers Kerry Von Erich in "The Iron Claw" (2023).

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Mit einer Serie erreichte White den Höhepunkt seiner Karriere und mit einer Serie fing der steile Aufstieg an. In dem Sitcom-Hit "Shameless" begeisterte der 1991 in New York geborene Schauspieler elf Jahre lang als hochbegabter, aber emotional instabiler Jugendlicher ein Millionen-Publikum. Hochbegabt und emotional instabil, mit der Rolle des Phillip Gallagher, genannt "Lip", wird sich White für seine Paraderolle des psychisch labilen Kochgenies in "The Bear" empfohlen haben.

Auf der Bühne fing alles an

Das Talent wurde Jeremy Allen White in die Wiege gelegt, beide seiner Elternteile waren Theaterschauspieler, bevor der Vater in die Wirtschaft ging, eine Firma gründete, und die Mutter Lehrerin wurde. In der Schauspielschule Professional Performing Arts School in New York formte er sein Talent. Schon als Kind und seine Eltern nacheifernd stand er auf der Bühne, 2006 begann seine Laufbahn als Film- und Fernsehschauspieler, damals spielte er an der Seite von William Hurt in der Tragikomödie "Beautiful Ohio" mit und war in einer kaum größeren Rolle in der Serie "Conviction" zu sehen.

Zu Kopf gestiegen ist der Erfolg dem heute 35-Jährigen nicht. Bei Veranstaltungen hat er schon mal seine Mama im Schlepptau. "Meine Eltern. Ich liebe euch. Danke für eure Unterstützung", sagte er 2024 bei der Emmy-Verleihung, als er zum zweiten Mal als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Prägend war auch seine Beziehung mit der Schauspielerin Addison Timlin, die er schon in der Highschool kannte. Am Set des Spielfilms "Afterschool" (2008) trafen sich die beiden wieder, zwölf Jahre später heirateten sie. Zwei Töchter brachten sie auf die Welt, bevor sie sich 2023 scheiden ließen.

Finale von "The Bear – King of the Kitchen": Ein Restaurant kämpft um seine Existenz
Die Serie "The Bear – King of the Kitchen" endet mit acht letzten Folgen auf Disney+. Jeremy Allen White brilliert als Küchenchef in einem Drama, das die Höhen und Tiefen eines Restaurants in Chicago zeigt.
Serienfinale
The Bear, Staffel 5

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
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