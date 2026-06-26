So sah "The Bear"-Star Jeremy Allen White in seiner ersten Rolle aus

Am 26. Juni hat das Warten in Ende, auch hierzulande geht dann, bei Disney+, die Geschichte um Profikoch "Carmen "Carmy" Berzatto und seine Crew im Serienhit "The Bear" weiter und zu Ende. Die Lage spitzt sich zu im gleichnamigen Restaurant im Chicagoer Viertel River North, wie im Trailer zu sehen ist. Werden Carmy, Sydney, Richy und Co. die Zwangsversteigerung des Lokals verhindern können und gar endlich den Michelin-Stern holen?

Es wird also angerichtet in der finalen Staffel der emmygekrönten Serie, und während die Profiköche schnippeln und filetieren, während die Braten brutzeln und die Nudeln köcheln, richten sich die Augen der Fans auf Koch Carmy (Jeremy Allen White). Wird er wirklich vor dem Serienfinale seine Schürze an den Nagel hängen, was sich immerhin schon in der vierten Staffel angedeutet hatte?

Damit würde auch Hauptdarsteller Jeremy Allen White vorzeitig aus "The Bear" scheiden. Der US-Schauspieler feierte mit der Rolle des brillanten und traumatisierten Kochs seinen großen Durchbruch. Sie brachte ihm Lorbeeren ein, darunter mehrere Emmys und Golden Globes, und weitere Rollen in Prestigeprojekten. 2025 spielte er in "Springsteen: Deliver Me From Nowhere" keinen Geringeren als den "Boss" der Rockmusik. Zuvor sah man ihn in der Rolle des früh verstorbenen Profi-Wrestlers Kerry Von Erich in "The Iron Claw" (2023).

Mit einer Serie erreichte White den Höhepunkt seiner Karriere und mit einer Serie fing der steile Aufstieg an. In dem Sitcom-Hit "Shameless" begeisterte der 1991 in New York geborene Schauspieler elf Jahre lang als hochbegabter, aber emotional instabiler Jugendlicher ein Millionen-Publikum. Hochbegabt und emotional instabil, mit der Rolle des Phillip Gallagher, genannt "Lip", wird sich White für seine Paraderolle des psychisch labilen Kochgenies in "The Bear" empfohlen haben.

Auf der Bühne fing alles an Das Talent wurde Jeremy Allen White in die Wiege gelegt, beide seiner Elternteile waren Theaterschauspieler, bevor der Vater in die Wirtschaft ging, eine Firma gründete, und die Mutter Lehrerin wurde. In der Schauspielschule Professional Performing Arts School in New York formte er sein Talent. Schon als Kind und seine Eltern nacheifernd stand er auf der Bühne, 2006 begann seine Laufbahn als Film- und Fernsehschauspieler, damals spielte er an der Seite von William Hurt in der Tragikomödie "Beautiful Ohio" mit und war in einer kaum größeren Rolle in der Serie "Conviction" zu sehen.

Zu Kopf gestiegen ist der Erfolg dem heute 35-Jährigen nicht. Bei Veranstaltungen hat er schon mal seine Mama im Schlepptau. "Meine Eltern. Ich liebe euch. Danke für eure Unterstützung", sagte er 2024 bei der Emmy-Verleihung, als er zum zweiten Mal als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde. Prägend war auch seine Beziehung mit der Schauspielerin Addison Timlin, die er schon in der Highschool kannte. Am Set des Spielfilms "Afterschool" (2008) trafen sich die beiden wieder, zwölf Jahre später heirateten sie. Zwei Töchter brachten sie auf die Welt, bevor sie sich 2023 scheiden ließen.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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