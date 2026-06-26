Home News TV-News

"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege

Krimi-Highlight

"Nord bei Nordost – Westend": Kritik zum ARD-Krimi mit Cordelia Wege

26.06.2026, 06.15 Uhr
von Martina Maier
Mit "Nord bei Nordost – Westend" liefert die ARD einen spannenden Krimi mit Cordelia Wege als spröde, aber empathische Kommissarin. Ein explodiertes Hausboot gibt Rätsel auf.
Nord bei Nordost
Ruhe vor dem Sturm: Auf Nina Hagen (Cordelia Wege) kommen Turbulenzen zu.  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost - Westend
Keiner der drei Westend-Kommissare ist verzichtbar, egal was das BKA sagt: Felix Bittner (Franz Dinda, rechts), Nina Hagen (Cordelia Wege) und Tim Engelmann (David Bredin).  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost
Doch ein Herz für Streuner? Nina Hagen (Cordelia Wege).  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost
Polizist Felix Bittner (Franz Dinda) und seine Chefin Nina Hagen (Cordelia Wege) auf Spurensuche auf dem explodierten Hausboot.  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost - Westend
Nina Hagen (Cordelia Wege) ahnt nicht, das die Begegnung mit dem Hund der letzte ruhige Moment an diesem Tag sein wird. Am Ende der Geschichte treffen die Beiden sich wieder.  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost - Westend
Hilflos in einem fremden Land gestrandet sind die Ukrainerinnen Uljana Rodenko (Irina Potapenko) und ihre Tochter Ana (Laeni Geiseler), die ihre ganzen Hoffnungen in deutsche Pässe setzen.  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost - Westend
Für neugierige Pressevertreterinnen wie Almut Driehorst (Johanna Polley, rechts) hat Kommissarin Hagen (Cordelia Wege) nicht übrig. Oder kann die Journalistin ihrerseits Fragen beantworten?  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost - Westend
Der Mann, der sich "Maxim" nennt (Knut Berger), macht sich für eine ukrainische Flüchtende und ihre Tochter unverzichtbar.  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly
Nord bei Nordost - Westend
Für den prinzipienreitenden Kommissar Felix Bittner (Franz Dinda) stellen zu viele Konservierungmittel und gedehnte Datenschutzregeln große Probleme dar.  Fotoquelle: NDR / Georges Pauly

Nach zehn Jahren "Nord bei Nordwest" kam 2024 die Antwort aus Meck-Pomm: Mit "Nord bei Nordost – Westend" schickten die Macher der neuen Reihe zum Tag der Einheit einen starken Pilotfilm mit Cordelia Wege in der Hauptrolle ins Rennen um die Zuschauergunst. Die ARD wiederholt den Film am Freitagabend.

ARD
Nord bei Nordost – Westend
Krimi • 26.06.2026 • 20:15 Uhr

Ein idyllisch gelegener See am frühen Morgen, eine Frau im Kuschelpulli, die mit Kaffeebecher in der Hand auf das Wasser schaut. Plötzlich explodiert mitten im See ein Hausboot. Die Frau, eine Polizistin mit Namen Nina Hagen, entdeckt in den rauchenden Trümmern einen Toten ... – So kontrastreich beginnt der Pilotfilm der ARD-Krimireihe "Nord bei Nordost" mit dem Titel "Westend" (Regie: Esther Rauch) aus der Feder des krimierprobten Grimmepreisträgers Holger Karsten Schmidt, der schon für "Nord bei Nordwest" verantwortlich zeichnete. Eine "starke Frauenfigur" versprach vor der Erstausstrahlung im Herbst 2024 Hauptdarstellerin Cordelia Wege, die den Trend der vermehrt gezeigten Frauen um die 50 im Fernsehen gern unterstützt. Die ARD wiederholt den Film am Freitagabend.

Eine äußerst spröde, aber empathische Hauptfigur

Kommissarin Nina Hagen, die mit ihrer berühmten Namensvetterin höchstens das Geschlecht gemeinsam hat, findet schnell heraus, dass das explodierte Hausboot am Tag zuvor von einem Investigativjournalisten gemietet wurde. Hatte der etwas herausgefunden, das geheim bleiben sollte? Gemeinsam mit ihren beiden Kollegen Tim Engelmann (David Bredin) und dem peniblen Felix Bittner (Franz Dinda), denen Nina gleichermaßen auch amourös zugetan ist, beginnt sie zu ermitteln.

Derzeit beliebt:
>>"Versace: Imperium der Träume": Kritik zum Biopic auf ARTE
>>Diese WM-Spiele laufen heute (26.6.) und in der Nacht im TV
>>Ronja Forcher spricht über ihre radikale Gewichtsabnahme - ohne Abnehmspritze
>>Vassili Golod übernimmt "Monitor" von Georg Restle

Ortswechsel: Wir lernen am Waldrand in der Mitte von Nirgendwo Maxim (Knut Berger) sowie Uljana (Irina Potapenko) und ihre Tochter Ana (Laeni Geiseler) kennen, die als ukrainische Flüchtlinge auf dem Weg nach Deutschland sind. Um Transport und Pässe will sich die Organisation "Zweite Welle" kümmern, die verspricht, die Geflüchteten direkt an den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Maxim nimmt sich Uljanas an, der die Machenschaften der Schleuser zunehmend unseriös vorkommen.

Schauplatz der Reihe, deren zweiter Film "Jagd in die Vergangenheit" im Januar 2026 erstausgestrahlt wurde, ist die Mecklenburgische Seenplatte, zu der alle drei Hauptdarsteller auch private Verbindungen haben. Dort wurde im Frühjahr 2023 in den Orten Malchow, in Plau am See und Gallin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gedreht, einige wenige Szenen wurden in Hamburg eingefangen. Entsprechend viel Natur und Wasser sind um die fiktive Kleinstadt Westend herum zu sehen. Die drei Polizisten agieren hier weitgehend unbehelligt vom Rest der Welt. Dass eine der drei Stellen gestrichen werden soll, ignoriert das Trio einfach, so eingespielt sind die Kommissare aufeinander.

Gute Zusammenarbeit vor und hinter den Kulissen

Auch hinter den Kulissen habe die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert, erzählte die in Halle (Saale) geborene Hauptdarstellerin Cordelia Wege. "Am Set habe ich gemerkt, dass wir alle reife Persönlichkeiten sind und nicht mehr so fahrig, sehr konzentriert und an der Sache interessiert." Als "unfassbar effektiv und bereichernd" beschrieb sie die gemeinsamen Dreharbeiten. Ihre Figur mag sie gern, auch wenn Kommissarin Nina Hagen nicht gerade ein Herzensöffner sei. "Lachen ist für sie Energieverschwendung", sagte die heute 50-jährige Schauspielerin. Dafür sei sie aber gradlinig, ehrlich und vor allem Opfern gegenüber ungeheuer empathisch. Eine interessante Figur, der es dank Cordelia Wege gelingt, den Zuschauer auch ohne viele Worte abzuholen.

Auch wenn es einige wenige Actionszenen gibt, stehen bei "Westend" klar die zwischenmenschlichen Beziehungen im Vordergrund, die mit viel Zeit und nordostdeutschem Lokalkolorit erzählt werden, ohne jemals langatmig zu wirken.

Nord bei Nordost – Westend – Fr. 26.06. – ARD: 20.15 Uhr

"Dunkelheit wurde heller": Michaela May spricht über ihren Weg aus der Familien-Tragödie
Schauspielerin Michaela May spricht im Podcast "BayernGemeinsamStark" über die schweren Schicksalsschläge in ihrer Familie und wie sie gelernt hat, mit dem Verlust umzugehen. In ihrem Buch "Hinter dem Lächeln" thematisiert sie den Schmerz und die Hoffnung.
Michaela Mays Schicksal
Michaela May

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

"Ein starkes Team: Erntedank": Kritik zum ZDF-Krimi mit Florian Martens
Mord im Schrebergarten
Ein starkes Team - Erntedank
Diese WM-Spiele laufen heute (25.6.) und in der Nacht im TV
WM-Überblick
Fußball-Weltmeisterschaft
Esther Sedlaczek: Zusammenbruch nach Depression vor der WM 2026
Geheimer Kampf
Esther Sedlaczek
Jürgen Klopp und Thomas Müller bei MagentaTV: Kritik an WM-Auftritten wächst
Fußball-WM 2026
Thomas Müller und Jürgen Klopp
"Polizeiruf"-Star Claudia Michelsen kritisiert Produktions-Stopp scharf: "Fatale Entscheidung"
Krimiproduktionen pausieren
Claudia Michelsen
Nora Weiss jagt eine alte Freundin – und zweifelt an deren Schuld
"Solo für Weiss – Tödliche Wahl"
Solo für Weiss - Tödliche Wahl
Diese WM-Spiele laufen heute (24.6.) und in der Nacht im TV
TV-Übertragung WM 2026
Fußball-Weltmeisterschaft
Michelle beendet ihre Karriere – schon wieder: Ihr letzter TV-Auftritt steht fest
Sendung mit Florian Silbereisen
Michelle steht auf der Bühne.
Esther Sedlaczek privat: Das sagt sie über Bastian Schweinsteiger
Sportmoderatorin
Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek
Stubbe ist zurück: ZDF zeigt einen Krimi über Mord und moderne Ausbeutung
"Stubbe – Ausgeliefert"
Stubbe - Ausgeliefert
Kino-Highlights am 25. Juni: Supergirl, Jackass und Power Ballad
Kino-Neustarts
Supergirl
Tom Kaulitz bei „Kaulitz Hills“: So erlebt er seinen WM-Job bei MagentaTV
WM-Fan-Experte
Tom Kaulitz
"Event Horizon": Sci-Fi-Horror der Extraklasse
Sci-Fi-Horror
"Event Horizon - Am Rande des Universums"
"Avatar": Die zweite Staffel mit weniger Folgen und mehr Spannung
Kürzung als Vorteil
"Avatar - Der Herr der Elemente" - Staffel 2 | Netflix
Besondere Einladung: Veronica Ferres tritt Oscar-Akademie bei
Oscar-Akademie
Veronica Ferres
Fußball im Bett: So lebt Tom Kaulitz seine WM-Leidenschaft mit Heidi Klum
Fußball-Leidenschaft
Heidi Klum und Tom Kaulitz
Milly Alcock als "Supergirl": Ein neuer Stern am Heldenhimmel
Neue Superheldenära
Supergirl
"Hamburg Days": Fortsetzung nach Schicksal einer Schauspielerin
Beatles-Serie
Luna Jordan
Alternativen zum Fußballabend: Drei Filmhighlights im TV
Alternative TV-Programme
"Perfect Match - Die Steffi & Andre Story"
Oliver Geissen: Seine Ehe mit Christina Plate und das Leben als Patchwork-Familie
Privatleben des Moderators
Oliver Geissen und Christina Plate
Kritik und Tränen: Anne Mendens Rückkehr zu GZSZ nach Baby-Pause
GZSZ-Comeback
Anne Menden
Klopp verlässt Interview wegen Schweinsteiger-Frage: "Das ist ein ernstes Thema"
Interview-Abbruch
Jürgen Klopp
Thomas Seitel: Das ist der Mann an der Seite von Helene Fischer
Geschützte Privatsphäre
Thomas Seitel trägt einen Anzug und schaut in die Kamera.
Terence Hill fand am Set nicht nur Bud Spencer, sondern auch die Liebe
Kult-Duo der Filmgeschichte
Zwei vom Affen gebissen - Gott vergibt, wir beide nie! (1967)
"Dunkelheit wurde heller": Michaela May spricht über ihren Weg aus der Familien-Tragödie
Michaela Mays Schicksal
Michaela May
Nelson Müller erobert Michelin-Stern zurück: "unglaublich stolz"
Michelin-Rückkehr
Nelson Müller
Simone Thomalla überrascht: Playboy, Theater und neue Liebe
Facettenreiche Schauspielerin
Simone Thomalla vor einer blauen Wand.
Tom und Bill Kaulitz sprechen über den Tokio-Hotel-Abschied: "Irgendwann kommt der Punkt"
Ende?
Tom und Bill Kaulitz
Helene Fischer kämpft bei "360°"-Stadiontour mit extremer Hitze
Live-Konzert bei Extremtemperaturen
Helene Fischer
Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen
Neuaufbruch
Falco