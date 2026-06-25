Tom und Bill Kaulitz sprechen über den Tokio-Hotel-Abschied: "Irgendwann kommt der Punkt"

Mit "Trink aus, wir müssen gehen!" veröffentlichte die Düsseldorfer Rockband Die Toten Hosen im Mai ihr neues und zugleich letztes Studioalbum. Bill und Tom Kaulitz (36) stecken derzeit mitten in den Arbeiten für das neue Album ihrer Band Tokio Hotel. Zwar handelt es sich nicht um das letzte Album der Band, dennoch machten sich die Zwillingsbrüder in der neuen Folge ihres Podcasts Gedanken darüber, wie ihr Abschied aus der Musikwelt ausfallen könnte.

Tom Kaulitz berichtet, er habe einen Interview-Ausschnitt mit Tote-Hosen-Sänger Campino entdeckt, in dem dieser von dem Moment berichtet, in dem die Band beschlossen hat, ihr letztes Album zu veröffentlichen. "Das fand ich irgendwie so traurig, weil ich dann über uns nachgedacht habe und dachte: 'Stimmt, den Moment gibt es bei uns dann auch irgendwann'", sinniert er im Gespräch mit Bruder Bill. "Irgendwie fand ich das ganz emotional, wenn man drüber nachdenkt. Weil irgendwann kommt ja der Punkt."

Bruder Bill stimmt zu, gibt jedoch gleichzeitig zu bedenken: "Ich glaube, dass wir das gar nicht besprechen würden. Wir würden eine Platte machen und denken 'Ja, geil!', und dann kommt einfach nie wieder eine", vermutet der 36-Jährige. Auch eine Abschiedstournee zu planen, fände der Sänger "zu traurig".

"Tokio Hotel" arbeitet an neuem Album "Encore" Tom dagegen scheint der Gedanke, im hohen Alter noch ein letztes Mal auf der Bühne zu stehen, durchaus zu gefallen: "Das fände ich irgendwie ganz niedlich, wenn wir uns mit 75 dann alle angucken und sagen: 'Komm, eine Tour noch!'"

Bei einem Punkt sind sich die beiden zumindest einig: Irgendwann wird auch bei Tokio Hotel der Zeitpunkt des Abschieds kommen. Bill betont mit Blick auf ein letztes Album: "Man macht sich dann natürlich selber Druck, aber es kann natürlich auch zu einem Album beitragen, wenn es dann ganz emotional ist." Bruder Tom stimmt zu, betont, das finale Album einer Band sei "ein großes Ding" und dementsprechend "hochemotional".

Davon, einen vermeintlichen Abschied als Verkaufsstrategie auszunutzen, halten die Zwillingsbrüder nichts: "Es gibt ja sogar Leute, die sagen, die machen ein letztes Album, und dann bringen die noch drei raus", kritisiert Tom Kaulitz. "Das machen die auch alle, um zu verkaufen. Das finde ich nicht gut."

Aktuell müssen sich die Fans jedoch keine Sorgen um ein mögliches Tokio-Hotels-Aus machen. Wie die Brüder immer wieder im Podcast anmerken, laufen die Arbeiten an ihrem neuen Album weiter auf Hochtouren. Ihr siebtes Studioalbum "Encore" ist für Oktober 2026 angekündigt und soll ein neues Kapitel der Band einläuten. Einige der neuen Songs erschienen bereits vorab. So bekamen die Fans mit "Memory Lane", "Changes" und "California Nights" bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Album.

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