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Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen

Neuaufbruch

Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen

25.06.2026, 11.21 Uhr
Kurz vor seinem tragischen Unfalltod plante Falco einen Karriere-Neustart unter dem Motto "Kommissar 2000". Eine neue Fotoserie gewährt nun einen besonderen Einblick in diese Zeit. Einige der Bilder sind zum ersten Mal für die Öffentlichkeit zugänglich.
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Falco bei seinem letzten professionellen Fotoshooting: Der Sänger hatte sich für eine neue Karrierephase extra die Haare blondieren lassen.  Fotoquelle: Apheum/Axl Jansen
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Fotograf Axl Jansen veröffentlicht seine letzten Falco-Aufnahmen zusammen mit dem Unternehmen Apheum. Die Schwarzweiß-Serie heißt, in Anlehnung an einen großen Hit des 1998 verstorbenen Sängers, "Falco: Out of the Dark".  Fotoquelle: Apheum/Axl Jansen

Falco mit Lederjacke und blondem Haar – so stellte der legendäre österreichische Sänger sich Ende der 90er-Jahre also seine Zukunft vor, ehe ein tragischer Schicksalsschlag ihn aus dem Leben riss. Am 6. Februar 1998 starb Hans Hölzel alias Falco im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Kurz zuvor hatte er mit dem Mode- und Musikfotografen Axl Jansen noch eine neue Fotoserie aufgenommen. Die Bilder sollten Grundlage für einen ganz neuen Karriereabschnitt von Falco sein. Jetzt, 28 Jahre nach seinem Tod, werden die eindrucksvollen letzten Fotos erstmals im Rahmen einer kuratierten Serie veröffentlicht.

Nach Falcos Ableben waren die Fotos von Axl Jansen lange im Archiv verschwunden, ehe der Fotograf sie bei einer Sichtung wiederentdeckte. Für die Veröffentlichung arbeitete Jansen mit der Firma Apheum, die auf digitale Fine-Art-Systeme spezialisiert ist – digitale Bilderrahmen, die laut eigenen Angaben eher an "Print und Kunst als an klassische Bildschirmtechnik" erinnern sollen.

Die Fotos der Serie "Falco: Out of the Dark", benannt nach einem seiner bekanntesten Songs, wurden in Schwarzweiß entwickelt und sollen eine "selten gesehene, offene Facette" des Musikers zeigen, der einst mit Hits wie "Der Kommissar" (1981) und "Rock Me Amadeus" (1985) die Charts eroberte. Einige der Fotos werden zum ersten Mal öffentlich zugänglich gemacht. Für sein letztes professionelles Fotoshooting hatte Falco sich in einem Stuttgarter Hotelzimmer extra die Haare blondieren lassen – ein ungewohnter Look, da man ihn zuvor lange mit dunklem Haar kannte. Falcos Plan sei es gewesen, sich unter dem Motto "Kommissar 2000" ganz neu zu erfinden.

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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