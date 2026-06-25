Letztes Fotoshooting: So sollte Falcos Zukunft aussehen

Falco mit Lederjacke und blondem Haar – so stellte der legendäre österreichische Sänger sich Ende der 90er-Jahre also seine Zukunft vor, ehe ein tragischer Schicksalsschlag ihn aus dem Leben riss. Am 6. Februar 1998 starb Hans Hölzel alias Falco im Alter von 40 Jahren bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Kurz zuvor hatte er mit dem Mode- und Musikfotografen Axl Jansen noch eine neue Fotoserie aufgenommen. Die Bilder sollten Grundlage für einen ganz neuen Karriereabschnitt von Falco sein. Jetzt, 28 Jahre nach seinem Tod, werden die eindrucksvollen letzten Fotos erstmals im Rahmen einer kuratierten Serie veröffentlicht.

Nach Falcos Ableben waren die Fotos von Axl Jansen lange im Archiv verschwunden, ehe der Fotograf sie bei einer Sichtung wiederentdeckte. Für die Veröffentlichung arbeitete Jansen mit der Firma Apheum, die auf digitale Fine-Art-Systeme spezialisiert ist – digitale Bilderrahmen, die laut eigenen Angaben eher an "Print und Kunst als an klassische Bildschirmtechnik" erinnern sollen.

Die Fotos der Serie "Falco: Out of the Dark", benannt nach einem seiner bekanntesten Songs, wurden in Schwarzweiß entwickelt und sollen eine "selten gesehene, offene Facette" des Musikers zeigen, der einst mit Hits wie "Der Kommissar" (1981) und "Rock Me Amadeus" (1985) die Charts eroberte. Einige der Fotos werden zum ersten Mal öffentlich zugänglich gemacht. Für sein letztes professionelles Fotoshooting hatte Falco sich in einem Stuttgarter Hotelzimmer extra die Haare blondieren lassen – ein ungewohnter Look, da man ihn zuvor lange mit dunklem Haar kannte. Falcos Plan sei es gewesen, sich unter dem Motto "Kommissar 2000" ganz neu zu erfinden.