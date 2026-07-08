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"I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer": Alle Infos zur ARTE-Doku über den "Munich Sound"

Disco-Ära in München

"I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer": Alle Infos zur ARTE-Doku über den "Munich Sound"

08.07.2026, 06.45 Uhr
von Jonas Decker
Giorgio Moroder und Donna Summer schrieben in München Musikgeschichte. Die ARTE-Doku blickt auf ihren prägenden Einfluss auf Disco und Pop.
I Feel Love - Giorgrio Moroder & Donna Summer
Donna Summer avancierte mit Hits wie "I Feel Love" zur Disco-Queen.  Fotoquelle: ARTE/Photo 12/Alamy/Edward
I Feel Love - Giorgrio Moroder & Donna Summer
Als Donna Summer in den 70er-Jahren nach München kam, hieß sie noch LaDonna Adrian Gaines.  Fotoquelle: ARTE/Photo 12/Mirrorpix/Daily Record

"Munich Sound", das klingt schon ein bisschen nach Überhöhung. Schließlich war München in der Vergangenheit nur selten der Ort, wo international Musikgeschichte geschrieben wurde. Aber in diesem Fall gilt es eben doch, was vor allem mit einem italienischen Komponisten und einer amerikanischen Sängerin zu tun hat: Giorgio Moroder und Donna Summer trafen Mitte der 70-er in München erstmals aufeinander und hatten entscheidenden Anteil an der Entstehung des besagten "Munich Sound". In einer neuen ARTE-Doku aus der aktuellen Themenreihe "Summer of Disco" wird nun gezielt an diese "schicksalhafte" Zusammenarbeit erinnert.

ARTE
I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Sommer
Dokumentation • 08.07.2026 • 22:10 Uhr

"I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer": ARTE-Doku über Disco-Geschichte

"I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer" von Regisseur Charles-Antoine de Rouvre ist angelegt als klassische Zeitgeschichte-Doku und taucht dabei vor allem in die Zeit ein, als die beiden Hauptfiguren noch keine Stars von internationalem Ruhm waren. Das kam erst mit den Hits, die sie und der britische Produzent Pete Bellotte in den Münchner Musicland Studios aus der Discokugel zauberten. "Love To Love You Baby" (1975) und "I Feel Love" (1977) zum Beispiel. Songs wie diese, die Hymnen des "Munich Sound", werden in der knapp einstündigen ARTE-Doku nicht nur als "Höhepunkt der Disco-Ära" gefeiert, sondern als "Vorläufer der heutigen Popmusik".

I Feel Love – Giorgio Moroder & Donna Summer – Mi. 08.07. – ARTE: 22.10 Uhr

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Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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