"Sollte damit aufhören": Das braucht Anna-Maria Zimmermann unbedingt vor einem Auftritt

Anna-Maria Zimmermann zeigt auf der Bühne immer vollen Einsatz. Das bewies die 37-jährige Schlagersängerin am Freitag auch beim Schlagermove in Concert in der Nähe von Hamburg. Doch auch ein Bühnenprofi wie sie hat hinter den Kulissen feste Rituale. Dabei kann sie vor allem auf zwei Dinge anscheinend nicht verzichten.

"Ich brauche immer Schokolade und Energy-Drink", erklärte Zimmermann. Denn als zweifache Mama sei sie "immer müde". Außerdem bezeichnete sie sich als "ein Schokoladenmädchen". Gleichzeitig sehe sie diese Vorliebe kritisch. "Ich sollte damit aufhören irgendwann", fügte sie hinzu.

Anna-Maria Zimmermann "versucht", regelmäßig Sport zu machen Auf ihre Fitness scheint sich das jedoch nicht negativ auszuwirken. Neben den anstrengenden Auftritten auf der Bühne ist Zimmermann auch im Alltag viel in Bewegung. Sie räumte allerdings ein, dass sie zumindest "versuche", regelmäßig Sport zu treiben.

Für Joggen oder Schwimmen fehlt der Sängerin oft die Zeit. Dafür komme das Gehen nicht zu kurz, wie sie verriet. Eine Fitness-App auf ihrem Handy zeige ihr an, dass sie täglich "zehntausend, fünfzehn, zwanzigtausend Schritte" zurücklege. Mit Sport habe das ihrer Einschätzung nach aber "gar nichts zu tun".



Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

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