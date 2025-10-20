Eigenmarken im ARD-Test: Stecken dahinter wirklich Markenprodukte?

Aus Sicht der Hersteller und Marken sind die besten Plätze in den Regalen der Einkaufsmärkte hart umkämpft. Wer hier Bestand haben möchte, braucht gegenüber den Konsumenten wirklich gute Argumente – und oft günstige Preise.

Die Wahrheit über Eigenmarken Dokumentation • 20.10.2025 • 20:15 Uhr

Verbergen sich hinter den Eigenmarken umetikettierte Markenprodukte? Die neue ARD-Dokumentation "Die Wahrheit über Eigenmarken" nimmt sich nun zur besten Zeit einen Boom-Markt genauer vor, der Milliarden-Umsätze bringt. Immerhin erwirtschafteten im vergangenen Jahr die sogenannten Handelsmarken, die "Eigenmarken", welche die Supermarkt- und Discounter-Ketten ins Rennen schicken, rund 45 Prozent des Umsatzes bei Lebensmitteln.

Viele solche vermeintlichen No-Name-Produkte leben von zumindest zwei zentralen Mythen: dass sie deutlich preiswerter sind als aufwendig beworbene Markenware – und dass sich in den oft etwas nüchternen Verpackungen in Wahrheit umetikettierte Markenprodukte verbergen. Doch stimmt das?

Wie groß ist die Ersparnis beim Kauf von Handelsmarken? Die ARD unterzieht die beliebten Eigenmarken einem Praxistest. Dafür begleitet die Dokumentation unter anderem eine fünfköpfige Familie. Es geht um das Experiment, sich für die Dauer eines Monats einmal ausschließlich von Handelsmarken zu ernähren. Danach wird bilanziert: Wie groß war die Einsparung durch den veränderten Warenkorb? Und haben die eingekauften Produkte die Testesser wirklich überzeugt?

In einem weiteren Praxistest kommt es zu einer Art Blindverkostung: Dafür werden in Koblenz 100 Passantinnen und Passanten Markenschokolade angeboten. Der Clou dabei: Ein Chocolatier hat beliebte Markenware noch einmal umgeschmolzen, sodass äußerlich keine Anhaltspunkte auf den wahren "Absender" hinweisen. Bemerkt das Testpublikum Unterschiede? So süß kann Spannung sein!

