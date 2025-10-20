Home News TV-News

Eigenmarken im ARD-Test: Stecken dahinter wirklich Markenprodukte?

Eigenmarken im Test: Stecken dahinter wirklich Markenprodukte?

20.10.2025, 08.14 Uhr
von Rupert Sommer
Die ARD-Dokumentation "Die Wahrheit über Eigenmarken" beleuchtet den boomenden Markt der Handelsmarken. Halten sie ihre Qualitätsversprechen und wie kommt der günstige Preis zustande?
Der Umsatzanteil, der mit Handelsmarken in Deutschland gemacht wird, lag bei den Lebensmitteln im Jahr 2024 bei bereits 45 Prozent.  Fotoquelle: SWR
Viele Konsumenten vermuten, dass sich in den Verpackungen der Handelsmarken ohnehin umetikettierte Markenware befindet.  Fotoquelle: ARD/SWR
Für eine Blindverkostung wird in der Dokumentation Marken-Schokolade umgeschmolzen.  Fotoquelle: IStock/Zakharova_Natalia
In den Regalen vieler Einkaufmärkte stehen Markenprodukte und Handelsmarken oft in Konkurrenz.  Fotoquelle: IStock/gopixa

Aus Sicht der Hersteller und Marken sind die besten Plätze in den Regalen der Einkaufsmärkte hart umkämpft. Wer hier Bestand haben möchte, braucht gegenüber den Konsumenten wirklich gute Argumente – und oft günstige Preise.

Die Wahrheit über Eigenmarken
Dokumentation • 20.10.2025 • 20:15 Uhr

Verbergen sich hinter den Eigenmarken umetikettierte Markenprodukte?

Die neue ARD-Dokumentation "Die Wahrheit über Eigenmarken" nimmt sich nun zur besten Zeit einen Boom-Markt genauer vor, der Milliarden-Umsätze bringt. Immerhin erwirtschafteten im vergangenen Jahr die sogenannten Handelsmarken, die "Eigenmarken", welche die Supermarkt- und Discounter-Ketten ins Rennen schicken, rund 45 Prozent des Umsatzes bei Lebensmitteln.

Viele solche vermeintlichen No-Name-Produkte leben von zumindest zwei zentralen Mythen: dass sie deutlich preiswerter sind als aufwendig beworbene Markenware – und dass sich in den oft etwas nüchternen Verpackungen in Wahrheit umetikettierte Markenprodukte verbergen. Doch stimmt das?

Wie groß ist die Ersparnis beim Kauf von Handelsmarken?

Die ARD unterzieht die beliebten Eigenmarken einem Praxistest. Dafür begleitet die Dokumentation unter anderem eine fünfköpfige Familie. Es geht um das Experiment, sich für die Dauer eines Monats einmal ausschließlich von Handelsmarken zu ernähren. Danach wird bilanziert: Wie groß war die Einsparung durch den veränderten Warenkorb? Und haben die eingekauften Produkte die Testesser wirklich überzeugt?



In einem weiteren Praxistest kommt es zu einer Art Blindverkostung: Dafür werden in Koblenz 100 Passantinnen und Passanten Markenschokolade angeboten. Der Clou dabei: Ein Chocolatier hat beliebte Markenware noch einmal umgeschmolzen, sodass äußerlich keine Anhaltspunkte auf den wahren "Absender" hinweisen. Bemerkt das Testpublikum Unterschiede? So süß kann Spannung sein!

Die Wahrheit über Eigenmarken – Mo. 20.10. – ARD: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

