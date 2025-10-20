Home News TV-News

"Schlagerbooom 2025": Florian Silbereisens peinlicher Live-Fauxpas

Lautes Gelächter

"Schlagerbooom 2025": Florian Silbereisens peinlicher Live-Fauxpas

20.10.2025, 07.53 Uhr
von Jürgen Winzer
Beim "Schlagerbooom 2025" in Dortmund erlebten 15.000 Fans eine unvergessliche Party. Andrea Berg schwebte über den Köpfen, während eine Sängerin mit einem besonders emotionalen Auftritt beeindruckte. Florian Silbereisens Patzer sorgte für zusätzliche Lacher.
Schlagerbooom 2025
Moderator Florian Silbereisen lud fast 30 Künstler und 15.000 Fans in der Dortmunder Westfalenhalle zu einer unvergesslichen Schlagerparty.  Fotoquelle: ARD
Schlagerbooom 2025
Emotionaler Höhepunkt: Maite Kelly bot bei "Schlagerbooom 2025" (ARD) einen denkwürdigen Auftritt und ging am Ende erschöpft zu Boden.  Fotoquelle: ARD
Schlagerbooom 2025
Wo sie ist, ist oben. Wörtlich, denn Andrea Berg schwebte bei ihrem Auftritt fünf Meter über den Köpfen der Fans.  Fotoquelle: ARD
Schlagerbooom 2025
Roland Kaiser bildete den krönenden Abschluss des Spektakels. Allerdings wurde er von beschwingt grölenden Fans kurz ausgebremst.  Fotoquelle: ARD
Schlagerbooom 2025
Das neue Schlagertraumpaar? Cindy aus Marzahn und Mickie Krause sangen gemeinsam "Paloma Blanca".  Fotoquelle: ARD

"Lasst uns gemeinsam singen und feiern", rief Moderator Florian Silbereisen den Fans in der zum Bersten vollen Dortmunder Westfalenhalle zu Beginn von "Schlagerbooom 2025 – Alles funkelt! Alles glitzert!" zu – und die 15.000 ließen sich nicht lange bitten.

Europas größte TV-Schlagershow des Jahres

Fast dreieinhalb Stunden klatschten, schunkelten und sangen sie mit funkelnd strahlenden Augen eine gigantische Schlagerparty. Silbereisen hatte die "größte TV-Schlagershow des Jahres von Europa" versprochen. Und, das muss man ihm lassen, er hatte nicht geschwindelt. Mit fast 30 Künstlern zauberte "Flori" eine Gästeliste der Extraklasse hervor. Es begann mit dem Gute-Laune-Garanten Vincent Gross und endete mit Schlagerlegende Roland Kaiser. Dazwischen sorgten vor allem zwei Frauen für die Highlights. Andrea Berg und Maite Kelly.

Berg, von Silbereisen als "Queen des Schlagers" angekündigt, legte einen laut dem Moderator "spektakulären, noch nie dagewesenen" Auftritt hin. Den neuen Fox-Remix von "Nächstes Mal sag ich dann nein" präsentierte sie ganz normal, aber zum Hit-Medley hob sie plötzlich ab. Silbereisen fragte noch "Hast du Flugangst?", dann ging Berg in einer auf einem riesigen, schwenkbaren Stahlausleger montierten Bühne in die Luft und schwebte bald singend fünf Meter über den Köpfen ihrer Fans. "Mein Gott, was für ein Auftritt, unfassbar", stöhnte Silbereisen danach völlig begeistert.

Diese Sängerin sorgte für den emotionalsten Auftritt des Abends

Maite Kelly hob dagegen nicht ab, sondern ging zu Boden. Bereits als zweiter Act stellte sie ihre neue Single "Der Morgen danach" vor. Knapp anderthalb Stunden später folgte der zweite Auftritt, und der wurde ein ganz besonderer, vor allem wohl für sie selbst. Ihren "Lifetime"-Mix inszenierte sie als musikalischen Lebenslauf. Es begann mit "Who'll Come with Me (David's Song)", dem ersten Hit der Kelly Family (aus dem Jahr 1980) und dem von ihr selbst geschriebenen Kelly-Hit "Every Baby" (1996), ging mit einem Streifzug durch ihre "Lets Dance"-Zeit, dem Hit-Duett mit Kaiser ("Warum hast du nicht nein gesagt?") und ihre Solo-Hits (unter anderem "Sieben Leben für dich") weiter.



„Das Traumschiff“ 2025: Alle Infos zu den Stars und Reisezielen!
Das Traumschiff sticht mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) erneut in See. Zum Jahresende werden noch einmal zwei traumhafte Ziele angesteuert.
Neue Abenteuer
Das "Traumschiff" legt bald wieder die Leinen los für das nächste Urlaubsabenteuer. Wer dieses Mal dabei sein wird und wo die Reisen hingehen, erfährst du hier. (v.l. Florian Silbereisen und Daniel Morgenroth)

Besonders berührend: Dazu wurden Bilder aus ihrem Leben eingeblendet, von frühen Bildern aus der Kelly-Family-Zeit bis zu Shots aus ihren Solo-Tourneen. Es war der emotionalste Auftritt des Abends, und Maite fühlte das auch. Sie ließ es richtig krachen, ging völlig aus sich heraus und verausgabte sich. Am Ende sank sie erschöpft auf die Knie. Ein denkwürdiger Auftritt.

Florian Silbereisens Live-Fauxpas: "Wird man wohl noch häufiger sehen"

Den gab es auch für Roland Kaiser, der mit einem fast 15-minütigen Hit-Medley den Abend beschloss. Allerdings mit Anlaufschwierigkeiten. Denn nach seinem ersten Lied "Die Dächer der Welt" wollte Silbereisen mit dem 73-Jährigen ein bisschen über dessen Kinofilm sprechen, der in dieser Woche anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums in die Kinos kommt.

Die Fans aber wollten weiterfeiern und fielen Kaiser und Silbereisen mehrmals mit Schlachtgesängen ins Wort. Kaiser schaute ein bisschen irritiert ("Was macht ihr mit den Leuten?") und sogar dem Moderator entglitt kurz die Kontrolle über sein Publikum. Er gab auf: "Ja, okay, dann singt halt." Aber die Fans kriegten sich dann doch wieder ein – um zum kaiserlichen Hit-Mix dann noch einmal richtig auszurasten.

Zwischendrin erlaubte sich auch Silbereisen einen Patzer. Das merkte er schnell. Wohl mit dem Gedanken an die Macht des Internets meinte er: "Das wird man wohl noch häufiger sehen." Könnte sein. Denn er hatte sich bei der Anmoderation von Anna-Maria Zimmermann peinlich verhaspelt und sie als "Anna-Maria Zimmerfrei" angekündigt.

So begann die Liebe zwischen Thomas Anders & seiner Claudia
Seit 25 Jahren hält ihre Liebe – jetzt verrät der Schlagerstar, wie er seine Frau damals eroberte und warum ihre Ehe bis heute ohne Skandale blieb.
Schlagerstar privat
Thomas Anders und Claudia Weidung

25-jähriges Bandjubiläum der No Angels: eine brandneue Single

Ansonsten lief die vielleicht größte Karaoke-Party der Welt (die Texte wurden auf den Screens in der Halle eingeblendet, damit alle Fans textsicher mitsingen konnten), so reibungslos wie stimmungsgewaltig und überraschend. Wär hätte schon mit einem Duett von Semino Rossi und Mickie Krause gerechnet? Oder gar von Mickie Krause und Cindy aus Marzahn?

Die No Angels lieferten zum 25-jährigen Bandjubiläum mit "I Still Believe" eine brandneue Single, die zum Weihnachtshit werden könnte und Howard Carpendale kurz vor dem 80. Geburtstag und 60. Bühnenjubiläum einen souveränen Medley-Auftritt. Santiano kochte mit dem neuen Track "Tanzen wie die Teufel" die Stimmung erst hoch und kühlte sie dann mit einem politischen Statement ("Ruder herumreißen, bevor es zu spät ist") kurz wieder ab. Aber dann kamen, vom Ensemble des Events "Wahnsinn! Die Show" präsentiert, die Hits von Wolle Petry.

Sonst noch dabei beim Spektakel in Dortmund: DJ Ötzi, Heinz Rudolf Kunze mit Annett Louisan, Thomas Anders, Oimara und Melissa Naschenweng, die Schauspieler Erol Sander und Francis Fulton-Smith sowie Dave Kaufmann als "Gentleman Forever", Michelle, Vincent Gross, Andy Borg, Ben Zucker, Marco Schuitmaker, Unheilig, Pietro Basile, Alex Christensen mit Ella Endlich, Joelina Drews und Alina, Kerstin Ott, Conchita Wurst und Jimmy Kelly.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
