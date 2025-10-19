"Stralsund – Ablaufdatum": So gut ist der Krimi mit Alexander Held & Sophie Pfennigstorf

Hauptkommissar Hidde (Alexander Held) und seine Kollegin Jule Zabek (Sophie Pfennigstorf) trauen ihren Augen kaum: Auf dem Oberkörper des Toten prangt in groben, zittrigen Lettern die tätowierte Inschrift „6. Februar“. Offenkundig sein eigenes Todesdatum. Da das Tattoo längst verheilt ist, folgert Jule, dass der Mann wochenlang mit diesem makabren „Ablaufstempel“ herumgelaufen sein muss. So düster beginnt „Stralsund – Ablaufdatum“, der 26. Fall der ZDF-Krimireihe unter der Regie von Ziska Riemann – zu sehen am Samstagabend im TV und schon vorher in der Mediathek.

"Stralsund – Ablaufdatum" Kriminalfilm • 18.10.2025 • 20:15 Uhr

Bei dem Opfer handelt es sich um Jonathan Theisen (Remo Schulze). Die Obduktion ergibt: Herzstillstand durch eine Überdosis GHB, besser bekannt als Liquid Ecstasy – eine Substanz, die immer wieder als K.o.-Mittel bei Sexualdelikten eingesetzt wird.

Gerichtsmedizinerin Scherer (Vivien Mahler) erinnert sich sofort an einen fast identischen Fall: Vor Kurzem lag Micha Lehmann auf ihrem Seziertisch – tot nach einer Mischung aus Kokain und GHB. Auf seiner Brust eine Narbe, vermutlich von einer entfernten Tätowierung. Für Hidde, Zabek und den polnischen Ermittler Tomasz Nowak (Jakub Gierszal) drängt sich eine Frage auf: Jagen sie einen Serienmörder? Oder steckt ein Rachefeldzug dahinter?

Gewalt gegen Frauen steigt weiter Die Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Ermittlern gegenüber einmal mehr einen Wissensvorsprung. Sie haben gesehen, wie drei junge Frauen Jonathan Theisen mit Gewalt seinen Schicksalstag in die Haut gravierten: Martha (Lo Rivera), Anja (Anna Herrmann) und Nina (Cheyenne Demont) trainieren alle Selbstverteidigung im Female Fightclub, waren vermutlich selbst Opfer männlicher Gewalt, vielleicht sogar durch die beiden Ermordeten.

Doch haben die Frauen die Männer auch getötet oder sie "nur" tätowiert? Das wird sich erst ganz am Schluss des Krimis klären. Während Jule Zabek, einer Spur folgend, undercover im Fightclub ermittelt, gerät ein dritter Mann in den Fokus der Ermittler: Sebastian Schuster (Jonas Minthe). Auch er trägt seit Kurzem ein tätowiertes Datum auf der Brust – den 14. Februar. Und der rückt bedrohlich nahe ...

Wer "harmlose" Krimis mit Schmunzelfaktor bevorzugt, ist bei "Stralsund" generell falsch. Diesmal aber besonders. Dabei ist Hinsehen bei "Ablaufdatum" aus mehreren Gründen dringend zu empfehlen. Auch wenn man die Augen davor zu verschließen versucht, findet Gewalt gegen Frauen statt. 2024 erreichte häusliche Gewalt hierzulande einen Höchststand: knapp 266.000 Betroffene, rund 73 Prozent davon Frauen. Auch Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe auf Frauen nahmen zu, 13.320 Fälle wurden 2024 registriert – die Dunkelziffer dürfte weitaus höher sein.

Sophie Pfennigstorf trägt den Krimi auf ihren Schultern Mit Jule Zabek, von Sophie Pfennigstorf in ihrem sechsten Fall einmal mehr verletzlich und stark zugleich verkörpert, hat die "Stralsund"-Reihe eine moderne weibliche Identifikationsfigur etabliert. Sie wehrt sich gegen anzügliche Bemerkungen, Blicke oder herablassendes Verhalten. Und sie weist ihren Kollegen Tomasz zurecht, der vorschlägt, sie als Frau solle an seiner statt wegen des "so sensiblen Themas" ein Vergewaltigungsopfer befragen: "Na, dann sei doch sensibel. Das schaffst du schon."

Endlich erfährt man zudem mehr über Jules Vergangenheit, die Ursache für ihre Rastlosigkeit und ihr manchmal selbstzerstörerisches Verhalten. Seit ihrem Einstieg in Folge 21 weiß man, dass an ihrer letzten Arbeitsstätte etwas Traumatisierendes vorgefallen sein muss, doch erst jetzt lässt die Polizistin in einem verletzlichen Moment ihre verhärtete Fassade fallen. Es ist eine der stärksten Szenen des Films.

Zwei weitere Filme der Reihe "Stralsund" sind bereits in Vorbereitung, die Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

"Stralsund – Ablaufdatum" – Sa. 18.10. – ZDF: 20.15 Uhr

