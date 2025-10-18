Home News TV-News

„Perspektiven des Todes“: Neue True-Crime-Reihe bei Kabel Eins

"Perspektiven des Todes"

Mord aus Sicht des Täters - Neue True-Crime-Serie bei Kabel Eins

18.10.2025, 10.30 Uhr
von Maximilian Haase
Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" auf Kabel Eins präsentiert außergewöhnliche Blickwinkel auf spektakuläre Verbrechen, darunter der "Todesengel von Sonthofen".
Perspektiven des Todes
Morde aus verschiedenen Blickwinkeln: Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" erzählt spektakuläre Fälle aus Sicht von Tätern, Opfern und Ermittlern.  Fotoquelle: Kabel eins
Perspektiven des Todes
In der ersten Folge der Reihe werden ausschließlich Mordfälle beleuchtet, die in Bayern stattfanden.  Fotoquelle: Kabel eins

Auch hierzulande verfolgt man brutale Verbrechen und kriminalistische Rätsel gerne gemütlich von der Couch aus: True Crime boomt. Nicht zuletzt, weil US-Hochglanz-Dokus wie "Making A Murderer" längst deutsche Entsprechungen à la "Dig Deeper" (Netflix) gefunden haben.

kabel eins
Perspektiven des Todes
True-Crime-Dokumentation • 17.10.2025 • 20:15 Uhr

Der "Todesengel von Sonthofen" brachte Dutzende Menschen um

Lokale Besonderheiten und der Gedanke, dass das Grauen um die Ecke stattfinden könnte, befeuern wohl auch Reihen wie "German Crime Story" (Amazon) oder "Wahre Verbrechen" (ZDF). Im neuen Format "Perspektiven des Todes", das nun bei Kabel Eins Premiere feiert, erhält der regionale Aspekt eine ganz besondere Bedeutung: In der ersten Folge geht es um drei Fälle, die sich in Bayern ereigneten.

Die Reihe beleuchtet vor allem Kapitalverbrechen, die für große öffentliche Aufmerksamkeit sorgten. Darunter etwa jener Serienmörder, der als Krankenpfleger Dutzende Patienten umbrachte und nach dem Aufdecken seiner bestialischen Taten von den Medien "Todesengel von Sonthofen" getauft wurde.

Wer ermordete eine US-Touristin beim Schloss Neuschwanstein?

Oder der rätselhafte Tod einer US-Touristin, die 2023 in der Nähe des beliebten Schlosses Neuschwanstein mit ihrer Begleiterin angegriffen und ermordet wurde. Auch der dritte Fall der Premierenfolge erregte mediales Aufsehen: 2011 wurde in Augsburg ein Polizist erschossen – von einem Mann, der gerade erst eine Gefängnisstrafe wegen Mordes an einem Polizeibeamten abgesessen hatte.



Die neue True-Crime-Reihe "Perspektiven des Todes" verspricht dabei "unerwartete Blickwinkel": Wie schon der Titel andeutet, soll jeder Fall aus einer besonderen Perspektive betrachtet werden – etwa aus Sicht des Opfers, der Kommissare oder auch des Täters. Im Anschluss an die erste Folge zeigt Kabel Eins ab 22.20 Uhr die True-Crime-Doku "Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle".

Perspektiven des Todes – Fr. 17.10. – kabel eins: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

