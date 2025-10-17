"The Iris Affair": Der Kampf gegen die KI in der neuen Thrillerserie

Home News Streaming-News

KI-Thriller

"The Iris Affair": Kampf gegen den KI-Untergang

17.10.2025, 08.20 Uhr
von Andreas Fischer
In der Thrillerserie "The Iris Affair" kämpfen Iris Nixon und Cameron Beck um die Kontrolle über eine gefährliche KI. Schauplatz ist ein sonnendurchflutetes Italien, das zum Schauplatz einer dramatischen Jagd wird, in der die Menschheit auf dem Spiel steht.
"The Iris Affair" | Sky + Wow
Iris Nixon (Niamh Algar) hat Cameron Beck (Tom Hollander) mit ihrer analytischen Intelligenz schwer beeindruckt.  Fotoquelle: Sky UK
"The Iris Affair" | Sky
Die Urlaubsidylle trügt: Iris Nixon (Niamh Algar) muss im Paradies die Welt retten.  Fotoquelle: Matteo Graia / Sky UK
Array
Weil sie das furchterregende Potenzial einer neueen Technologie erkennt, muss Iris Nixon (Niamh Algar) in einem wirklich schönen Sommer um ihr Leben fürchten.  Fotoquelle: Sky UK
Array
Iris Nixon (Niamh Algar) hat Cameron Beck (Tom Hollander) mit ihrer analytischen Intelligenz schwer beeindruckt.   Fotoquelle: Emanuela Scarpa/Sky UK

Der Auftakt ist nervenzerfetzend, ein klassischer Showdown unter der flirrenden Sonne Italiens: auf der einen Seite ein zu allem entschlossener, verzweifelter Bösewicht (das sieht man sofort), auf der anderen Seite seine betont lässige und brillante (auch das sieht man sofort) Gegenspielerin. Zwischen ihnen: verängstigte Geiseln, fiese Handlanger, geladene Waffen. Doch bevor der erste Schuss fällt, dreht die Thrillerserie "The Iris Affair" die Zeit zurück, um (ab 16. Oktober in acht Episoden bei Sky und Wow) zu erzählen, wie es im Urlaubsparadies zu dieser misslichen Lage kommen konnte.

Die brillante Frau mit den Nerven aus Stahl ist Iris Nixon (Niamh Algar). Sie hatte vor zwei Jahren ein höchst komplexes Online-Rätsel geknackt, das sie aus Großbritannien nach Florenz führte. Dort wartete der schwer beeindruckte Unternehmer Cameron Beck (Tom Hollander) auf sie: Er will sich ihren herausragenden Verstand zunutze machen, um eine komplexe, neuartige KI-Technologie zu entschlüsseln.

Die rätselhafte Iris und der nicht minder rätselhafte Cameron arbeiten zunächst zusammen: Doch Iris bekommt kalte Füße, als sie das furchterregende Potenzial der Künstlichen Intelligenz erkennt. Das Wohl der Menschheit hat Cameron jedenfalls nicht im Sinn. Iris schnappt sich die Aktivierungssequenz des Geräts, und versucht in einer actiongeladenen Verfolgungsjagd durch Italien das Schlimmste zu verhindern.

Haben wir die Kontrolle schon verloren?

Dass Serienschöpfer Neil Cross eine Schwäche für außergewöhnlich geniale Geister hat, ist seit der bahnbrechenden BBC-Serie "Luther" bekannt. Auch der Verstand von Iris ist über jeden Zweifel erhaben und soll in "The Iris Fair" helfen, große existenzielle Fragen nach Technologie, Bewusstsein und Ethik beantworten: Haben wir schon die Kontrolle über die KI verloren und sind deshalb dem Untergang geweiht?

So spannend das Szenario in der Sky-Serie ist, so wenig überzeugend ist die Handlung, die sich recht langatmig und zäh von Genre-Zitat zu Genre-Zitat hangelt. "The Iris Affair" ist mit einem leichten Hang zu Verschwörungsmythen und dem sonnendurchtränkten Urlaubsflair Italiens intellektuell so herausfordernd wie eine Dan Brown-Verfilmung. Aber die Filmer waren ja immerhin schön anzusehen.

Und dann gibt es ja noch die fesselnde Auftaktsequenz ...

