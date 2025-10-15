Home News Star-News

So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander

Web-Serie „Boah, Bahn!“

So kamen Anke Engelke & die DB für die neue Web-Serie zueinander

15.10.2025, 14.01 Uhr
von Natasa Unkel
Als ICE-Zugchefin Tina sorgt Anke Engelke in der neuen Web-Serie „Boah, Bahn!“ für viele Lacher – gerade in Situationen, die Reisende sonst eher auf die Palme bringen würden. Die Serie wurde von der Bahn in Auftrag gegeben, die Idee dafür stammte aber von Engelke selbst.
Anke Engelke steht in einem Zug und lächelt.
Anke Engelke hat mit der Deutschen Bahn eine Serie produziert.  Fotoquelle: Deutsche Bahn AG / Tobias Schult

Mitarbeitende und Kunden seien gleichermaßen begeistert von der Serie, teilt die Bahn mit. „Der Aufwand scheint sich gelohnt zu haben!“, sagt ein Bahn-Sprecher. Die von der Bahn in Auftrag gegebene Produktion ist auf dem Youtube-Kanal des Unternehmens zu sehen und wurde von Arne Feldhusen („Stromberg“) inszeniert. Anke Engelke in der Hauptrolle der ICE-Zugchefin Tina Bovermann gibt Einblicke in den Bahn-Alltag. „Ich sag’ immer allen, die neu anfangen auf der Schiene: Sucht euch ein Ventil, sucht euch einen Ausgleich, quasi so eine Art inneren Schienenersatzverkehr,“ sagt sie in der zweiten Folge der Serie – um kurz darauf aus Frust in ihren Spind zu schreien.

So kam Anke Engelke auf die Idee zur Bahn-Serie

Die Idee für die Serie kam dabei von Engelke selbst. Die 59-Jährige war auf die Bahn zugegangen und hatte ein Praktikum in einem Zug gemacht. Im Gespräch mit dem BR gab die Schauspielerin an, dass dieses Vorgehen gar nicht so ungewöhnlich für sie sei. Sie sei eben sehr neugierig und habe während ihrer Zeit beim Südwestfunk gelernt, Zustände zu verstehen und sich „eine möglichst objektive Meinung leisten zu können“. Anke Engelke hat heute eine Bahncard 100 – aber schon während der zwölf Jahre beim Südwestfunk sei sie zwischen Köln und Baden mit dem Zug gependelt. Sie erklärt sie habe „also wirklich über viele, viele Jahrzehnte inzwischen beobachten können, was besser geworden ist und was nicht klappt“.

Praktikum im Zug: Anke Engelke erlebte Bahn-Alltag

Sie habe innerhalb eines halben Jahres immer mal wieder einen freien Tag gehabt und so während ihres Praktikums, Einblicke in den Alltag der Bahn-Mitarbeitenden bekommen können. „Ich hatte eine sogenannte UBK, also eine Unternehmensbekleidung, und bin dann durch die Züge gegangen und habe Fahrkarten kontrolliert“, erzählt die 59-Jährige dem BR.

Derzeit beliebt:
>>Désirée Nick will als „OnlyFans-GILF“ Millionen machen
>>Keine “Helene Fischer Show” 2025: Das ist der Ersatz
>>Anke Engelke kontert Hass-Kommentare: "Der Mensch urteilt ohne Ahnung"
>>"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"

Bistro, Logistik oder auch Verkehrsleitzentrale: Engelke hat im Rahmen ihres Praktikums Einblicke in viele Bereiche des Bahn-Alltags erhalten. Am Ende war eine ganze Menge an Material zusammengekommen: „Das waren dann so viele Erfahrungen, dass ich gemerkt habe, das muss und möchte ich gerne verwursten.“



Engelke betont: Keine PR-Show

Engelke möchte die Serie aber nicht als PR-Aktion für die Bahn verstanden sehen. Dazu sagte sie dem BR: „Ich kann die Bahn nicht retten, ich kann nur eine Serie machen, die die 200.000 Menschen, die dort arbeiten, wertschätzt.“

Produktionskosten von „Boah, Bahn!“ bleiben geheim

Angaben zu Budgetfragen und wie hoch die Kosten für „Boah, Bahn!“ waren, macht der Bahn-Konzern nicht. Man werde sich zu „internen Vertragsangelegenheiten“ nicht äußern, heißt es auf Anfrage von t-online. Produktionskosten und auch die Höhe der Gage für Hauptdarstellerin Anke Engelke bleiben also geheim.

Dabei war erst in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass die Deutsche Bahn eine Organisationsstelle für die externe Kommunikation ausgeschrieben hat – für satte 200 Millionen Euro. Allein 50 Millionen Euro sollen dabei für Social-Media-Aktivitäten eingeplant werden – also für genau den Bereich, auf dem jetzt die „Boah, Bahn!“-Inhalte zu sehen sind.

Millionen-Reichweite für Bahn-Serie

„Die Kampagne ist gerade erst gestartet“, heißt es von einem Bahnsprecher. Die große Aufmerksamkeit bereite den Verantwortlichen große Freude: „Wir haben rund 50 Millionen Menschen damit erreicht. Hinzu kommen 20 Millionen Videoaufrufe, rund 650.000 Likes auf allen Medienkanälen und 99 Prozent positive Kommentare in den ersten 4 Tagen“, teilt die Bahn mit.

Das könnte dich auch interessieren

Youtuber Jonas Ems warnt: "Gefahr im Netz hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen"
Gefährliches Internet?
Jonas Ems im Interview
Sky-Experte Dietmar Hamann fliegt altes Harry-Kane-Zitat um die Ohren
Der Treffer-König von München
Dietmar Hamann
ARD gesteht peinlichen Fehler in "In aller Freundschaft": "Das sollte uns nicht passieren"
Brillen-Panne
"In aller Freundschaft": Arzt Dr. Heilmann untersucht den Patienten Razak Amari
Florian Silbereisen witzelt über Helene Fischer im Live-TV und sorgt für Küken-Klatsch
Schlager-Freundschaft
Florian Silbereisen und Kai Pflaume bei der "Goldenen Henne".
Sorge um Nora Tschirner: Weshalb fehlte sie bei der Preisverleihung?
Gesundheit
Nora Tschirner schmunzelt.
Carmen Geiss setzt sich zur Wehr!
Nach Selfie-Shitstorm
Carmen Geiss sitzt auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer.
Die Wochenshow – Was machen die Stars von damals eigentlich heute?
90er-Jahre Kultformat
Das Team der Wochenshow im Jahr 1999.
MontanaBlack & Mia Julia: Knossis Promi-Container füllt sich im Oktober
"Big Brother: Knossi Edition"
Jens "Knossi" Knossalla
"James Bond"-Star Jeffrey Wright will "weg von der Technologie"
Instagram & Co.
Jeffrey Wright
Aufregung im ZDF-Fernsehgarten: Andrea „Kiwi“ Kiewels fragwürdige Bemerkung
Diskussion in Live-Sendung
Andrea "Kiwi" Kiewel ruderte nach Fehläußerung zurück.
"Let´s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse verrät ihr Abnehm-Geheimnis
Mit Traumbody
Motsi Mabuse auf der Bühne
„Die Bergretter”: Hier wurde Staffel 17 gedreht!
Drehort Österreich
Sebastian Ströbel hängt an einem Seil über einem See.
Robert Stadlober über das Vatersein: "habe deutlich weniger Angst als früher"
Star packt aus
Robert Stadlober
"Grill den Henssler" verliert weiteren Star-Juror: "Das ist meine letzte Bewertung"
Abschied bei VOX
Grill den Henssler
Amira Aly spricht über "Let's Dance"-Gagen: "wirklich gut bezahlt"
Wie großzügig ist RTL?
Amira Aly und Massimo Sinató
Bill und Tom Kaulitz trauern um Diane Keaton: "Das hat mich wirklich getroffen"
Nach Tod von Hollywood-Star
Bill und Tom Kaulitz
Schwere Vorwürfe gegen Marc Terenzi bei "Promi Big Brother"
Echt oder fake?
Promi Big Brother - Tag 9
True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas
Düsterer Südstaaten-Thriller
Array
Helmfried von Lüttichau: Was wurde aus dem alten "Hubert ohne Staller"-Star?
Große Überraschung
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
MDR stellt "Die Schlagerhitparade" mit Christin Stark ein
"Natürlich bin ich traurig"
Die Schlagerhitparade
Produzent packt aus: Wie "Titanic" fast gescheitert wäre
Kino-Geschichte
Jon Landau und James Cameron
Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
Anders als geplant
Helene Fischer mit einer Gruppe Kindern auf der Bühne.
"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen
Die Frau an seiner Seite
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
Mord mit Humor: Ein Wohlfühlkrimi im Vorabend-Programm
"Hubert ohne Staller"
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.