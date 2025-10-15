Home News Streaming-News

True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas

Düsterer Südstaaten-Thriller

True-Crime-Serie "Murdaugh: Mord in der Familie" zeigt hässliche Fratze Amerikas

15.10.2025, 11.23 Uhr
von Andreas Fischer
Die Miniserie "Murdaugh: Mord in der Familie" auf Disney+ entführt in die bedrohliche Welt einer einflussreichen Südstaaten-Dynastie, die Verbrechen, Korruption und Machtmissbrauch offenbart.
Array
Alex (Jason Clarke) und Maggie Murdaugh (Patricia Arquette) führen eine Vorzeige-Ehe - zumindest nach Südstaaten-Standards. Der eine oder andere Seitensprung wird mit Gottes Gnade verziehen.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / Daniel Delgado Jr.
Array
Paul (Johnny Berchtold), der jüngste Sohn der Murdaugh-Familie, hat schon in jungen Jahren die Verantwortungslosigkeit perfektioniert.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / Daniel Delgado Jr.
Array
Maggie Murdaugh (Patricia Arquette) ist devote Ehefrau und spielt das Machtspiel der Murdaughs perfekt mit.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / Daniel Delgado Jr.
Array
Alex (Jason Clarke) und Maggie Murdaugh (Patricia Arquette) haben das Gesetz im Griff - bis ihr Sohn einen tödlichen Bootsunfall verursacht.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / Daniel Delgado Jr.
Array
Alex (Jason Clarke, links) ballert vor der Arbeit in seiner Anwaltskanzlei gerne mal wild auf seinem Grundstück rum.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / Daniel Delgado Jr.
Array
Alex (Jason Clarke) kann als Teil einer Anwaltsdynastie in South Carolina alles regeln - bis er nichts mehr regeln kann.  Fotoquelle: © 2025 Disney. All rights reserved. / Daniel Delgado Jr.

Eine einflussreiche Anwaltsdynastie in den Südstaaten, ein bisschen Korruption hier, ein paar Vertuschungen da, dazu Gewalt und Einschüchterung und schließlich ein Doppelmord: So etwas muss sich kein Drehbuchautor ausdenken. Es reicht ein Blick in die Wirklichkeit. Nachdem sich eine Netflix-Doku vor zwei Jahren mit einer aufsehenerregenden True Crime-Story beschäftigte, zeigt Disney+ nun eine fiktionalisierte Version. "Murdaugh: Mord in der Familie" startet am 15. Oktober mit drei von acht Episoden, die weiteren folgen im Wochentakt.

Es ist eine beiläufige Bedrohlichkeit, mit der die Miniserie (neben dem erfreulichen Wiedersehen mit Patricia Arquette in einer der Hauptrollen) sofort fesselt. Eine Frau schneidet Blumen in ihrem weitläufigen Garten, hinter dem Haus testen drei Männer im besten Alter halbautomatische Jagdgewehre und zerschießen dabei die Weihnachts-Dekoration des vergangenen Jahres. Derweil fährt ein junger Mann, offensichtlich nicht ganz bei Sinnen, in einem Pickup schlingernd durch die Gegend.

Was auch gleich klar ist: Die Familie im Hinterland von South Carolina hält zusammen, auch wenn Sohn Paul (Johnny Berchtold) noch nicht ganz ausgenüchtert und mit einem halben Baum im Radkasten nach Hause kommt. Papa ignoriert die Angelegenheit einfach und Mama sagt nur: "Hey, hey, hey, du. Ich bin froh, dass es dir gut geht."

Derzeit beliebt:
>>MDR stellt "Die Schlagerhitparade" mit Christin Stark ein
>>Produzent packt aus: Wie "Titanic" fast gescheitert wäre
>>Nach Babypause: Helene Fischer erlebt bitteren Rückschlag
>>"Remnick" auf Apple TV+ - Höchstspannung in Krimi-Serie mit Jason Clarke

Später wird Paul einen tödlichen Bootsunfall verursachen. Zu befürchten haben Anwalt Alex (Jason Clarke) und seine Frau Maggie (Arquette) trotzdem nichts. Das Justizsystem vor Ort ist seit 100 Jahren quasi eine Erbdynastie der Murdaughs.



Die hässliche Fratze der Wirklichkeit

Doch auch in South Carolina können Dynastien untergehen, wenn sie bis ins Mark verrottet sind und nicht nur eine Leiche im Keller haben. Und plötzlich ist "Murdaugh: Mord in der Familie" nicht mehr nur beiläufig bedrohlich, sondern offen angsteinflößend: weil die Serie einen (weißen) Teil Amerikas zeigt, der so selbstherrlich wie einflussreich ist.

Dieser Teil Amerikas kann es sich erlauben, Probleme zu ignorieren. Er kann eigene Verfehlungen mit ein paar Telefonaten aus der Welt schaffen. Fehler müssen nicht eingestanden werden, und Fakten können für persönliche und finanzielle Vorteile manipuliert werden. "Die einzige wahre Wahrheit in dieser Welt ist das, was man andere glauben machen kann", sagt Alex Murdaugh an einer Stelle.

Doch irgendwann glauben die anderen nicht mehr das, was sie sollen. Und dann kommt sie zum Vorschein, die lange versteckte hässliche Fratze von schrecklichen, gewissenlosen und ungehobelten Menschen, die von den beiden Hauptdarsteller Jason Clarke (derzeit auch in "Remnick" bei Apple TV+ zu sehen) und Patricia Arquette formidabel gespielt werden.

Wie gesagt: Die Murdaughs gab und gibt es wirklich. Wer noch nichts von ihrem Fall gehört hat und sich die Spannung erhalten will, sollte aber lieber nicht googeln. Und sei es nur, um sich der Illusion hinzugeben, dass die Wirklichkeit vielleicht doch nicht so schlimm ist.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Disney+" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Albtraum auf hoher See: Keira Knightley im Netflix-Thriller
Luxusyacht-Thriller
"The Woman In Cabin 10" | Netflix
"Reykjavík 112 – Schwarzes Phantom": Darum geht's in der isländischen Krimiserie
TV-Tipp
Reykjavík 112
Jessica Schwarz über "Schwarzwaldkrimi": "Sie stöbert wochenlang in den Archiven"
Interview
Ein Mann und eine Frau in dunkler Kleidung schauen ernst.
"Tatort: Dunkelheit": Frankfurt-Krimi basierte auf wahrer Begebenheit
Dieser True-Crime-Fall diente als Vorbild
Tatort: Dunkelheit
"Tatort: Dunkelheit": So gut war der Krimi mit Edin Hasanovic & Melika Foroutan
Neue Ermittler in Frankfurt
Tatort: Dunkelheit
"Charlotte Link – Einsame Nacht": So gut war der neue ARD-Krimi!
Jagd auf einen Mörder
"Charlotte Link - Einsame Nacht"
"Ein Fall für Conti: Der verlorene Sohn": Kritik zum Krimi mit Désirée Nosbusch
Justizthriller
Ein Fall für Conti
Magdalena Laubisch über Mord an Michèle Kiesewetter: "Die Dimensionen des Falls finde ich erstaunlich"
"Die Nichte des Polizisten"
Verpasst? Hier kannst du „Wolfssommer – Blutige Spuren“ noch sehen!
Nordic Noir
Wolfssommer - Blutige Spuren
Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst
"Tatort: Kammerflimmern"
"Tatort: Kammerflimmern"
Helmfried von Lüttichau: Was wurde aus dem alten "Hubert ohne Staller"-Star?
Große Überraschung
"Hubert und Staller" mit Helmfried von Lüttichau und Christian Tramitz
"Friesland – Tief im Dreck": Darum ging's im letzten Krimi von Theresa Underberg
Rückkehr und Abschied?
Friesland - Tief im Dreck
Ein Blick auf Florian Silbereisens Konto: So reich ist der Schlagerstar
Sein Kontostand
Wie reich ist Florian Silbereisen wirklich? Wir werfen einen Blick auf den Kontostand des Schlagerstars.
„Dr. Nice-Star" Patrick Kalupa: Liebesgeschichte hinter den Kulissen
Die Frau an seiner Seite
Patrick Kalupa und seine Frau Leonie Parusel.
Thiel & Boerne in Köln: Warum dreht der Münster-„Tatort“ hier?
Dreh-Geheimnis
Der Cast des Münsteraner "Tatorts" in Kostümen in einem Büro.
Rätselhafter Tod im Wendland: Ulrich Noethen ermittelt wieder
"Wendland – Stiller und der Wolf im Schafspelz"
Wendland - Stiller und der Wolf im Schafspelz
Mord mit Humor: Ein Wohlfühlkrimi im Vorabend-Programm
"Hubert ohne Staller"
Neue Folgen: Hubert ohne Staller
Seit 1948: 3sat erklärt den Konflikt zwischen Israel und Palästina
"Israel und Palästina – Frieden unmöglich? (1/3)"
Israel und Palästina - Frieden unmöglich? (1/3)
Heino fühlt sich ausgenommen? - Deshalb ist er nicht bei Silbereisen und Co.
Schlager-Streit
Heino mit ernstem Blick.
Alec Baldwin in Autounfall verwickelt – Bruder war dabei
Jetzt spricht der Hollywood-Star
Alec Baldwin
Florian Silbereisen nach Tod von Wanda Perdelwitz: "Völlig fassungslos"
Trauer um TV-Star
Florian Silbereisen schaut traurig.
Helene Fischer lehnte Ralph Siegel ab: Deshalb wollte sie nie mit ihm arbeiten
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Herzogin Meghan Markle zeigt seltene Bilder von Tochter Lilibet
Ganz der Papa?
Meghan Markle
Heino Ferch: Chronik seiner Beziehungen und überraschendes Ehe-Aus
Schauspieler privat
Sie waren 19 Jahre lang glücklich verheiratet: Heino Ferch und Marie-Jeanette Steinle.
Sir Cliff Richard: Der britische Erfolgskünstler feiert 85. Geburtstag
Unverwechselbares Image
Cliff Richard
"Leute, die man feuern sollte": Sky du Mont geht auf Florian Silbereisen los
Kritik am Darsteller
Florian Silbereisen als Kapitän und Sky du Mont in einer Fotomontage.
Florian Silbereisens Laster - Barbara Schöneberger verrät ihn!
Geheimnis
Barbara Schöneberger und Florian Silbereisen sitzen auf einer Moderationscouch.
Open Flair Festival: Ein Erfolgsgeschichte aus Eschwege
"37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival"
37°: Gemeinsam, laut und wild: Open Flair Festival
Neue ARD-Serie: Wie verändert ein Unfall so viele Leben?
"Hundertdreizehn"
Hundertdreizehn
Was hat die DDR wirklich erfunden? Überraschende Antworten im ZDF
"DDR genial – Mangel macht erfinderisch (1)"
DDR genial - Mangel macht erfinderisch