Home News TV-News

"Kammerflimmern": Der härteste Zürich-"Tatort" für Grandjean und Ott?

"Tatort: Kammerflimmern"

Tödliche Herzimplantate versetzen Zürich in Angst

29.09.2025, 10.35 Uhr
von Elisa Eberle
Ein fehlerhaftes Software-Update bringt in Zürich Menschenleben in Gefahr. Im "Tatort: Kammerflimmern" kämpfen die Kommissarinnen Grandjean und Ott gegen die Zeit, um die Ursache der tödlichen Cyberattacke zu ermitteln.
"Tatort: Kammerflimmern"
Im zehnten Zürich-"Tatort: Kammerflimmern" bekommen es der Kriminaltechniker Noah Löwenherz (Aaron Arens), und die Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, Mitte) und Tessa Ott (Carol Schuler) mit einem lebensgefährlichen Cyberangriff zu tun.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SRF/Sava Hlavacek
"Tatort: Kammerflimmern"
Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, links) lässt sich von Dr. Esme Şahin (Beren Tuna) die genaue Funktionsweise von implantierten Defibrillatoren erklären.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SRF/Sava Hlavacek
"Tatort: Kammerflimmern"
Tessa Ott (Carol Schuler) ist in Sorge: auch ihrer Mutter wurde einer der vom Hack betroffenen Defibrillatoren implantiert.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SRF/Sava Hlavacek
"Tatort: Kammerflimmern"
Simon Berger (Martin Vischer), der Entwicklungschef des gehackten Medizingeräteherstellers, hat ein schlechtes Gewissen.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SRF/Sava Hlavacek
"Tatort: Kammerflimmern"
Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) sucht verzweifelt nach einem plausiblen Motiv.   Fotoquelle: ARD Degeto Film/SRF/Sava Hlavacek

Es ist eine Horrorvorstellung: An einem grauen Samstagmorgen im Herbst brechen in Zürich an verschiedenen Orten urplötzlich Menschen zusammen. Viele von ihnen sind auf der Stelle tot, andere kämpfen in Klinken um ihr Leben. Die Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) stehen in ihrem zehnten "Tatort: Kammerflimmern" (Regie: Barbara Kulcsar, Buch: André Küttel Petra Ivanov) fortan unter immensem Druck. Es gilt, die Todesursache festzustellen, denn im Minutentakt kommen weitere Todesmeldungen herein.

ARD
Tatort: Kammerflimmern
Krimi • 28.09.2025 • 20:15 Uhr

Wie sich bald herausstellt, trugen alle Opfer einen implantierten Kardioverter-Defibrillator (ICD) des Herstellers Lauber Cardio. Dieser löste einen ungewollten, langen Stromschlag aus, der in den meisten Fällen zum Tod führt. Der Auslöser dafür war ein bugbehaftetes Update, welches durch eine massive Cyberattacke manipuliert wurde. "Das Unispital geht davon aus, dass etwa 2.400 Menschen ein fehlerhaftes Update bekommen haben", berichtet Grandjean ihren schockierten Kollegen: "Das heißt, 2.400 Menschen könnten bald sterben." Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.

Persönliche Betroffenheit bei Kommissarin Ott: Auch ihre Mutter ist gefährdet

Lange scheint unklar, was den tödlichen Stromschlag im Einzelfall auslöst. Manche Betroffenen starben schon wenige Stunden nach dem fehlerhaften Update, andere überlebten mehrere Tage. Für Kopfzerbrechen sorgt auch die hohe Lösegeldsumme, die die Hacker von den Lauber-Bossen, den Brüdern Simon (Martin Vischer) und Kilian Berger (Elias Arens), fordern: Warum sind es ausgerechnet 317 Millionen US-Dollar? Hat die Zahl etwas zu bedeuten? Steckt hinter allem möglicherweise ein persönliches Motiv?

Derzeit beliebt:
>>ZDF-Herzkino: "Petra geht baden" zeigt die Tücken des Ruhestandes
>>Jessica Schwarz im Interview über ihre Rolle in "Vogelfrei. Ein Schwarzwaldkrimi"
>>Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
>>Beatrice Egli: "Das sind die starken Frauen in meinem Umfeld"

Für Kommissarin Ott wird der Fall auf jeden Fall persönlich: Denn wie sich herausstellt, ist auch ihre Mutter Madeleine Ott (Babett Arens) inzwischen Trägerin eines ICDs der Firma Lauber. Die junge Journalistin Paula Bianchi (Annina Walt) stemmt sich derweil mutig gegen die von Staatsanwältin Wegenast (Rachel Braunschweig) verhängte Nachrichtensperre, zur Freude von Laubers größter Konkurrenz ...



Horror-Szenario im „Tatort“: Sind gehackte Herzschrittmacher möglich?
Im Zürcher "Tatort: Kammerflimmern" sorgt ein Cyber-Angriff auf Herzschrittmacher für Chaos und Tod. Doch wie realistisch sind solche Szenarien? Die spannende Folge wirft Fragen auf.
Medizinische Cyber-Bedrohung
"Tatort: Kammerflimmern"

"Tatort: Kammerflimmern": Der womöglich stärkste Krimi des Ermittlerduos

"Tatort: Kammerflimmern" ist ein starker Krimi, vielleicht sogar der stärkste, den es vom Team Grandjean und Ott seit ihrem Dienstantritt 2020 gab. Das Drehbuch schrieb die Schweizer Journalistin und Autorin Petra Ivanov, die bislang ausschließlich Kriminalromane wie die Reihen Flint und Cavalli sowie Meyer und Palushi schrieb. Den Wechsel zum Fernsehen beschreibt die heute 58-Jährige als herausfordernd und inspirierend zugleich: "Im Fernsehen muss alles schneller auf den Punkt kommen. Innere Monologe und lange Beschreibungen weichen Bildern und Dialogen. Die größte Umstellung war für mich, Spannung nicht mehr allein sprachlich, sondern über visuelle Hinweise und filmischen Rhythmus zu erzeugen."

Zur Erklärung der technischen Hintergründe braucht es einige lange Dialoge. Trotzdem gelingt es den Schauspielerinnen durch ein pointiertes Spiel, das Publikum weder zu langweilen noch zu überfordern. Dass die Spannung von der ersten bis zur letzten Filmminute hoch bleibt, liegt auch an den vielen Splitscreens, die die Regisseurin Barbara Kulcsar nach eigener Schilderung erstmals verwendete. Die 54-Jährige hatte mit "Tatort: Rebland" und "Tatort: Neugeboren" bereits zwei Kriminalfälle für die Teams aus Freiburg und Bremen inszeniert. Dass "Tatort: Kammerflimmern" nun in ihrer Heimat spielt, hat für die gebürtige Zürcherin eine ganz besondere Bedeutung: "Ich hatte große Lust, so viel wie möglich von Zürich und der Umgebung zu zeigen, das hat mir sehr viel Freude bereitet."

Wann läuft der nächste Zürich-"Tatort"?

Auch die beiden Kommissarinnen lernt das Publikum in diesem Film ein Stück weit besser kennen: Mit Gustav Ott (Oscar Bingisser) tritt erstmals Tessa Otts Vater in dem Krimi auf.

Rente statt Romantik: Zerbricht Petras Ehe am Neuanfang?
In "Petra geht baden" gehen Erik und Petra auf eine abenteuerliche Reise, die ihre Ehe auf die Probe stellt. Der Film beleuchtet, wie der Ruhestand Beziehungen verändert.
"Petra geht baden"
Petra geht baden

Derzeit laufen die Dreharbeiten zum nächsten Zürich-"Tatort". Der Fall unter dem Arbeitstitel "Könige der Nacht" erzählt von einer brutal zugerichteten Männerleiche, die aus der Limmat gezogen wird. Regie führt der Schweizer Hollywood-Regisseur Claudio Fäh. Der Krimi wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 im Ersten zu sehen.

Tatort: Kammerflimmern – So. 28.09. – ARD: 20.15 Uhr

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Tatort" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Kann Ben Affleck im Mysterythriller seine Tochter retten?
"Hypnotic"
Hypnotic
20 Jahre „Sturm der Liebe“: Sie sind das neue Traumpaar am Fürstenhof
Neue Staffel, neues Liebesglück
Sturm der Liebe
Uschi Glas privat: Das ist bekannt über die Grand Dame des Kinos
"Schätzchen der Nation"
Uschi Glas und Dieter Hermann
Transfrau als Lockvogel: Thea Ehre begeistert im Berlinale-Hit
"Bis ans Ende der Nacht"
Bis ans Ende der Nacht
Jimi Blue Ochsenknecht & Yeliz Koc bekommt eigene Reality-Show
TV-Comeback
Jimi Blue Ochsenknecht
Verbotene "Tatort"-Folgen: Deshalb dürfen sie nicht mehr gezeigt werden!
Krimi mit Sperrvermerk
"Tatort"-Folgen mit Sperrvermerk: Warum soll niemand diese Episoden sehen?
Richy Müller wird 70: So krass sich der Star verändert
"Tatort"-Legende
Richy Müller
Kann die alte Liebe neu entfacht werden?
"Käthe und ich – Verhängnisvolle Liebe"
Käthe und ich - Verhängnisvolle Liebe
ZDF-Krimiklassiker kehrt zurück
"Ein Fall für zwei"
"Ein Fall für zwei - Falsches Spiel"
"Die Welt ist nicht nur tragisch" – Michael Ostrowski über den "Krimi aus Passau"
Darsteller im Interview
Michael Ostrowski in seiner Rolle als Ferdinand Zankl
Thomas Hohler: „Ein Happy Place meiner Kindheit“
Interview
Eine Frau steht auf der Bühne.
Politikerinnen im Kampf gegen männliche Vorurteile
"Die Unbeugsamen"
Die Unbeugsamen
Alkoholismus im Fokus: Friederike Becht spielt sich an die Grenze
"Im Rausch"
Im Rausch
Beatrice Egli über ihr neues Album: "Habe ein SOS an meine Fans gesendet"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli steht am Strand und singt.
ARD-Experiment: Sind wir schon ein gespaltenes Land?
"ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?"
ARD Dokumentarfilm: Sind wir noch ein Volk?
Jennifer Rush: Das stille Leben nach dem Mega-Hit
65. Geburtstag
Jennifer Rush
Was macht Wilson Gonzalez Ochsenknecht heute?
Familienglück
Wilson Gonzalez Ochsenknecht
Marianne und Michael Hartl: Tägliche Wiesn-Ausflüge trotz Ruhestand!
Oktoberfest
Marianne und Michael
Nach Verlobung: Claudia Obert verrät Hochzeitspläne mit Max Suhr
Ungewöhnliche Liebe
"Das Sommerhaus der Stars"
Thomas Anders: Die unbekannte Seite des Modern-Talking-Stars
Einst ein Kindertalent
Thomas Anders
Der verborgene Nazischatz von Štěchovice: Mythos oder Wahrheit?
"Terra X History: Die verrückte Suche nach dem Nazischatz"
Terra X History: Die verrückte Suche nach dem Nazischatz
Von Gallien nach China: Asterix & Obelix im Kulturschock
"Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte"
Asterix & Obelix: Im Reich der Mitte
DDR-Tennis: Als die Mauer den Aufschlag blockierte
"Großes Tennis – Made in East Germany"
Großes Tennis - Made in East Germany
Streaming-Tipps der Woche: Leidende Männer und ein mutiger Alltagsheld
Highlights
"Alphamännchen"
Warum Heino keine Lust auf TV-Auftritte bei Silbereisen & Zarrella hat
Star rechnet ab
Heino (r.) und sein Manager Helmut Werner (l.).
Helene Fischer: So viel Geld hat die Schlagerqueen wirklich
Das Imperium der Schlager-Queen
Bei Helene Fischer klingelt die Kasse. Die Schlager-Queen kann sich über ein erstaunliches Vermögen freuen. Doch nicht nur durch ihre Musik hat die Sängerin so viel Geld verdient.
Florian Silbereisen fliegt kurz vorm Auftritt aus Veranstaltung: "Du gehörst hier nicht hin, also raus"
Eklat bei Feier
Kurz vor seinem Auftritt wurde Florian Silbereisen aus dem Backstage-Bereich geschmissen. Ein Erlebnis, das der Schlagerstar so schnell sicherlich nicht vergessen wird.
Neue Promi-Runde bei RTL-Show „Drei gegen Einen“ ab 27. September
"Drei gegen Einen – Die Show der Champions"
Drei gegen Einen - Die Show der Champions
Protestsongs damals & heute: 3sat über die Kraft der Musik
"Protest! Songs! – Klassenkampf (1 / 4)"
Protest! Songs! - Klassenkampf (1 / 4)
Justizirrtum im ARD-Krimi: Sitzt der Falsche im Gefängnis?
"Im Namen der Wahrheit – Traue Niemandem"
Im Namen der Wahrheit - Traue Niemandem