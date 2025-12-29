Home News TV-News

"Sarah Kohr – Großer Bruder": Neuer ZDF-Krimi mit Lisa Maria Potthoff nach Quotenerfolg

29.12.2025, 08.00 Uhr
von Elisa Eberle
In "Sarah Kohr – Großer Bruder" muss die Kriminalhauptkommissarin, gespielt von Lisa Maria Potthoff, ein gefährliches Rätsel um einen alten Bekannten lösen, der aus dem Zeugenschutzprogramm zurückkehrt.
Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) und Oberstaatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup) wundern sich über die plötzliche Rückkehr eines Kronzeugen.   Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
Nach nicht einmal fünf Filmminuten fliegen schon die Fäuste: Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) verteidigt sich gegen Lars Rütger (Julius Nitschkoff, links) und Rainer Quentin (Boži Kocevski).   Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
Warum kehrt Nils Köppke (Steve Windolf) nach Jahren im Zeugenschutzprogramm plötzlich nach Hamburg zurück? Das ist die zentrale Frage, um die sich der neue "Sarah Kohr"-Thriller im ZDF dreht.   Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
Gefängnisärztin Dr. Alicia Bauer (Jasmin Gerat) sorgt sich um den Gesundheitszustand eines Insassen.   Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder
Was hat der für seine Gewaltausbrüche berüchtigte Häftling Mark Obsian (Martin Wuttke) mit der neuen Raubserie zu tun?  Fotoquelle: ZDF/Christine Schroeder

Das Interesse an der Action-Reihe "Sarah Kohr" ist auch nach elf Jahren ungebrochen: 5,91 Millionen (Gesamtmarktanteil: 24,1 Prozent) verfolgten die Erstausstrahlung des elften Films "Sarah Kohr – Im Schatten" Anfang November im ZDF. Der Mainzer Sender sicherte sich damit den Tagessieg. Acht Wochen später ist mit "Sarah Kohr – Großer Bruder" (Regie: Kirsten Laser, Buch: Timo Berndt) nun schon der nächste Film der Reihe mit Lisa Maria Potthoff in der Titelrolle im ZDF zu sehen.

ZDF
Thriller • 29.12.2025 • 20:15 Uhr

Auf einer nächtlichen Jogging-Runde stößt die Kriminalhauptkommissarin Sarah Kohr mit einem Mann zusammen, der gerade voll beladen aus einer Pizzeria kommt: "Nils, was machst du denn in Hamburg? Ist das nicht gegen deine Auflagen?", wundert sie sich. Anstatt zu antworten, ergreift der junge Mann (Steve Windolf) die Flucht. Doch Kohr spürt ihn schnell wieder auf. Sie erwischt ihn beim Versuch, eine Museumswand zu sprengen. Er ist in Begleitung von zwei Männern (Julius Nitschkoff, Boži Kocevski). Und so fliegen in den ersten fünf Filmminuten wieder mal die Fäuste. Am Ende gelingt es den Männern abermals zu fliehen.

Raubüberfälle mit Sprengstoff: Die Geschichte der Brüder Köppke

Doch warum ist Nils Köppke überhaupt nach Hamburg zurückgekehrt? Vor Jahren nämlich hatte Sarah Kohr ihn im Zeugenschutzprogramm unterbracht, nachdem er gegen seinen Bruder Sven Köppke (Jakob Diehl) ausgesagt hatte. Gemeinsam hatten sie mehrere Raubüberfälle mit Sprengstoff begangenen, bis Nils ausstieg.

"Sein Zeugenschutzbeauftrager sagt, es gab keine Anzeichen für das hier", erklärt Staatsanwalt Anton Mehringer (Herbert Knaup): Unter einer neuen Identität habe er sich ein Leben in Regensburg aufgebaut. Er studierte Mathematik und wurde Statiker. Nils' Bruder Sven hingegen kam nach der Aussage seines Bruders lebenslang hinter Gitter. Er schwor Rache, was die Rückkehr von Nils noch leichtsinniger erscheinen lässt. Also: Was treibt ihn an, plötzlich wieder kriminell zu werden?



Die wahre Geschichte des ersten Ölrauschs in Deutschland
"Schwarzes Gold", die neue ARD-Dramaserie, entführt in die Lüneburger Heide des 19. Jahrhunderts, wo der historische Ölboom das Leben zweier Familien auf den Kopf stellt.
"Schwarzes Gold"
Schwarzes Gold

Die Gefahrenlage verdichtet sich, als Sarah Kohr erfährt, dass Sven Köppke aus "humanitären Gründen" vorzeitig aus der Haft entlassen wurde: "Bauchspeicheldrüsenkrebs, Stadium vier, austherapiert", erklärt die behandelnde Gefängnisärztin (Jasmin Gerat): "Er hat vielleicht noch zwei, drei Wochen." Wird er diese nun für Rache nutzen? Sorgen bereitet jedoch auch der für seine Gewaltausbrüche berüchtigte Häftling Mark Obsian (Martin Wuttke): Er und seine Leute scheinen irgendwie in den Fall verwickelt ...

90 Minuten Hochspannung: Darum geht es in „Sarah Kohr – Großer Bruder“

In 90 spannenden Filmminuten erzählt "Sarah Kohr – Großer Bruder" einen Kriminalfall, in dem mehrere Parteien mit- und gegeneinander für ihre jeweiligen Ziele zu kämpfen scheinen. Das Markenzeichen, der körperliche Einsatz von Hauptdarstellerin Lisa Maria Potthoff, kommt dabei wieder nicht zu kurz.

Vor dem Dreh: "Bergretter"-Star Sebastian Ströbel schrieb sogar sein Testament
Sebastian Ströbel, der Markus Kofler aus "Die Bergretter", hat sich auf ein abenteuerliches Projekt eingelassen: Eine Expedition in die Arktis, die er in seinem Buch "Meine Arktis" dokumentiert. Vor dem Dreh hat er eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.
Arktis-Expedition
Sebastian Ströbel

Die Schauspielerin verfolgt die Kampfkunst auch als privates Hobby: "Zur Kampfkunst kam ich, als ich drei Monate lang für einen ARD-Film trainieren sollte", erzählte sie vergangenes Jahr im teleschau-Interview: "Schnell wurde mir klar: Ich habe hier was angefangen, von dem ich nicht mehr die Finger lassen kann. Das hatte anfangs eher einen rein sportiven Reiz. Nämlich das Auseinandersetzen mit den eigenen Grenzen. Mit der Erkenntnis, dass man körperlich mehr aus sich rausholen kann, als man gedacht hätte. Aber die Kampfkunst betrachtet die menschlichen Werte auch philosophisch, das gibt mir sehr viel. Mein Leben hat sich positiv verändert dadurch."

In der ZDFmediathek ist "Sarah Kohr – Großer Bruder" bereits ab Samstag, 20. Dezember, abrufbar. Ein 13. Film unter dem Arbeitstitel "Sarah Kohr – Tödliches Wasser" wurde im Sommer gedreht.

Sarah Kohr – Großer Bruder – Mo. 29.12. – ZDF: 20.15 Uhr

