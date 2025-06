"Sarah Kohr – Zement": Kritik zum Thriller mit Lisa Maria Potthoff und Benno Fürmann

Es ist wie so oft kein leicht zu verdauender Einstieg in den nun wiederholten neunten Fall von Sarah Kohr ( Lisa Maria Potthoff ). Die Titelheldin soll einen Unschuldigen erschossen haben. "Sarah Kohr – Zement" wurde wie die meisten Filme der ZDF-Krimireihe von Timo Berndt geschrieben. Regie führte diesmal Katrin Schmidt.

Der Krimi beginnt mit einem schweren Verkehrsunfall: Sarah und ihr schwerverletzter Nachbar Christian Zegel (Felix Quinton) befinden sich in einem Rettungswagen, der kurz vor Ankunft in der Klinik von einem PKW gerammt wird. Der Krankenwagen überschlägt sich, und Sarah Kohr erwacht mit einer Platzwunde, fünf geprellten Rippen und einer Gehirnerschütterung in der Klinik. Sie kann sich an nichts erinnern.