Dramen, Tränen, zweite Chancen: Das sind die Paare bei „Prominent getrennt“

Die beiden sorgten zuletzt immer wieder für Schlagzeilen. Sie lernten sich 2022 in der ersten Ausgabe von „Make Love, Fake Love“ kennen und lieben, ehe ein Jahr darauf die ersten Trennungsgerüchte aufkamen und schließlich die erste Trennung erfolgte. Kontalis ging eine Beziehung mit der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin und Ex-Bachelorette Gerda Lewis ein, doch die Liebschaft scheiterte. Von den Social Media-Kanälen der beiden ist bekannt, dass das Abenteuer in Südafrika in einem erneuten Beziehungsversuch endete. Seit wenigen Monaten gehen die beiden Influencer jedoch schon wieder getrennte Wege.

Er nahm 2017 bei der „Bachelorette“ mit Jessica Paszka teil, sie suchte ihr Glück 2019 in der „Bachelor“-Staffel mit Andrej Mangold. Doch der gewünschte Erfolg blieb aus. Schließlich trafen sie im gleichen Jahr als Teilnehmer von „Bachelor in Paradise“ aufeinander, verliebten sich und verließen das Format als glückliches Paar. Nur ein Jahr später wurde die Liebe von einem Hochzeitsantrag vor laufender Kamera und dem Kauf eines gemeinsamen Hauses gekrönt. 2024 folgte dann die überraschende Trennung.

Die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" zeigt Bill und Tom Kaulitz in emotionalen Höhen und Tiefen. In ihrem Podcast verrät Bill, was in der Serie nicht zu sehen war, und spricht über gescheiterte Beziehungen mit Marc Eggers und Blind-Dates von Tom.

Laura Peuker und Jonny Jaspers

Als Verführer in der vierten Staffel von „Tempation Island“ wagten beide das Abenteuer der Versuchung. 2022 gingen sie eine Beziehung ein, welche nach wenigen Monaten schon wieder endete. Schon einmal stürzten sich Peuker und Jaspers in ein Verflossenen-Format: Bei „Ex on the Beach“ kam es zu der großen Reunion. Sie beschlossen, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben und schwärmten bereits von ersten Hochzeitsplänen – doch so weit sollte es nicht kommen.