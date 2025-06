"Weltspiegel Doku: Wer rettet Mallorca?": Kritik zur Doku mit Sebastian Kisters

Seit Jahrzehnten ist Mallorca die Lieblingsinsel der Deutschen. Und das nicht nur wegen Ballermann und Schinkenstraße, also des Massentourismus der schlichten Sorte, sondern auch wegen der vielen Zweitwohnungsbesitzer, die die Preise in die Höhe treiben. "Kann man eine Insel kaputtlieben?", fragte sich daher Spanien-Korrespondent Sebastian Kisters und beobachtete über Monate hinweg die prekäre Lage. 2020 noch sagten ihm die Einheimischen, ohne Touristen würde die Insel sterben – jetzt kämen ihnen mit etwa vier Millionen jährlich einfach zu viele, heißt es in Kisters' "Weltspiegel Doku: Wer rettet Mallorca?"