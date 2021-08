Ist Rotwein wirklich gesund und gut fürs Herz?

Tatsächlich ist in Rotwein Resveratrol enthalten, ein Stoff, der sich unter anderem günstig auf die Herzgesundheit auswirken soll. Dieser sekundäre Pflanzenstoff kommt hauptsächlich in der Traubenschale und in geringeren Konzentrationen in den Traubenkernen, Stielen und Reben vor. In den 1990er Jahren standen die Forscher vor dem Rätsel, warum die Rate der Herzinfarkte in Südfrankreich deutlich geringer war als in vergleichbaren europäischen Ländern. Und das, obwohl die Menschen dort häufiger rauchten und einen sehr hohen Rotweinkonsum hatten. Das Phänomen wurde das "Französische Paradoxon" getauft – als Ursache galt Resveratrol. So wurde lange Zeit Rotwein zur Herzprophylaxe empfohlen.