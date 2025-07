Gesundheitsmeldung: Klartext über Hepatitis

Der Welt-Hepatitis-Tag am Montag, 28. Juli, steht in Deutschland unter dem Motto „Lass uns Klartext reden“. Ausrichter ist die Deutsche Leberhilfe, die auf ihrer Homepage viele Infos zusammengestellt hat. Mit dem Aktionstag soll auf das Thema Hepatitis aufmerksam gemacht werden, über das es viele Vorurteile gibt. Die fünf bekanntesten Hepatitis-Viren werden mit den Buchstaben von A bis E bezeichnet. Die Viren haben unterschiedliche Übertragungswege, gemeinsam ist ihnen, dass sie zu einer Leberentzündung führen. Gegen Hepatitis A und B gibt es eine Impfung, die auch bei Hepatitis D wirksam ist, da Hepatitis D nur zusammen mit dem Hepatitis-B-Virus auftreten kann. Hepatitis D gilt als das gefährlichste bekannte Hepatitis-Virus. Hepatitis B und C können chronisch werden. Die Forschung arbeitet daran, chronische Hepatitis B heilbar zu machen. Andere Hepatitis-Varianten heilen oft von selbst aus, bei manchen zeigen moderne Medikamente eine gute Wirkung.

