Multiple Sklerose - Wenn das eigene Immunsystem angreift

„Ich hätte am liebsten den ganzen Tag nur geschlafen“, erinnert sich die Betroffene aus meiner Sendung. Damals war sie Ende zwanzig und im Urlaub am Gardasee – eigentlich eine Zeit zum Auftanken. Doch sie fühlte sich völlig ausgelaugt. Zurück zu Hause kamen später Taubheitsgefühle dazu, schließlich wurde in einer Klinik Multiple Sklerose diagnostiziert.