Guter Rat am Telefon mit der Nummer gegen Kummer

In den ersten Bundesländern starten am 28. Juni die Sommerferien, für die meisten Kinder und Jugendlichen ein Anlass großer Freude. Doch manch einer ist vielleicht weniger glücklich – weil das Zeugnis nicht gut ausgefallen ist, weil es Stress mit Mitschülern oder den Eltern gibt, weil Ängste und Sorgen das Denken bestimmen. Wer in solchen Situationen einen Ansprechpartner sucht, kann von Montag bis Samstag zwischen 14 und 20 Uhr unter 116111 anrufen. Bei der „Nummer gegen Kummer“ gibt es eine kostenlose und anonyme Beratung zu allen Anliegen, die die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigen. Die Berater sind entsprechend geschult und nehmen sich Zeit, um mit dem Anrufer nach Lösungen zu suchen. Wer ungern telefoniert, kann auch mit den Beratern mailen oder chatten. Alle Infos dazu gibt es auf der Homepage. Für Eltern und andere Erziehende, die sich Sorgen um ein Kind machen, gibt es das ebenfalls kostenlose und anonyme Elterntelefon unter der Rufnummer 08001110550 (Mo, Mi, Fr: 9 bis 17 Uhr; Di, Do: 9 bis 19 Uhr).