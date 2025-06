Tipps für ihre Reiseapotheke von Stefan Fink

„Wir fahren bald mit der ganzen Familie in den Urlaub und ich möchte meine Reiseapotheke überprüfen lassen“, sagte eine 43-jährige Kundin vor ein paar Tagen zu mir und reichte mir eine gut gefüllte Papiertüte mit Arzneimitteln. „Gut, dass Sie zu mir kommen. Wo soll’s denn hingehen und wer ist alles dabei?“, fragte ich. Sie erzählte, dass sie mit zwei Campern drei Wochen lang an die Masurische Seenplatte in Polen fahren. Außer ihren beiden Kindern fahre auch ihre Mutter im Alter von Anfang 70 mit, ebenfalls eine Stammkundin von mir. „In die Reiseapotheke gehört erstens alles, was Sie zuhause dauerhaft an Medikamenten einnehmen. Hinzu kommen solche, die Sie in Ihrer Hausapotheke haben und Medikamente gegen reisetypische Erkrankungen wie Reiseübelkeit“, erklärte ich ihr. „Bei der Auswahl empfehle ich Ihnen gerne auch Arzneimittel, die an das Alter Ihrer Kinder oder Ihrer Mutter angepasst sind. Schauen wir mal, was Sie schon in Ihrer Reiseapotheke haben – und dann ergänzen wir das Passende.“