Wie wird man Läuse am besten los?

Auch wenn der Kopf schon beim Gedanken an sie zu jucken anfängt – ein Grund zur Panik sind Kopfläuse nicht, denn es kann schnell Abhilfe geschaffen werden. Mit mangelnder Hygiene haben Läuse nichts zu tun, sie wandern bei direktem Kontakt – etwa wenn Kinder spielen – von Haar zu Haar und können jeden treffen. Werden die nur zwei bis drei Millimeter großen Parasiten entdeckt, sollten Kita oder Schule informiert werden, um den Befall schnell einzudämmen. Bei der Behandlung ist die Kombination eines Kopflausmittels aus der Apotheke mit regelmäßigem Auskämmen mit dem Läusekamm zu empfehlen. Um sicher zu gehen, dass alle Eier und Larven entfernt sind, ist eine Wiederholungsbehandlung mit dem Mittel nach rund acht bis zehn Tagen notwendig. Zwischendurch sollte etwa alle vier Tage das Haar (vorzugsweise nass) mit dem Läusekamm vom Ansatz bis zu den Spitzen durchgekämmt und auf Läuse untersucht werden. Textilien sollten bei 60 Grad gewaschen, nicht waschbare Gegenstände – etwa Fahrradhelme – drei Tage in einer verschlossenen Plastiktüte verwahrt werden. Läuse überleben nur zwei bis drei Tage, ohne an der Kopfhaut Blut saugen zu können.

