Worauf Reisende beim Trinkwasser achten sollten

Ausreichende Mengen zu trinken ist wichtig, gerade in den heißen Sommermonaten. Bei uns geht das recht einfach: Wasserhahn aufdrehen, Glas füllen, trinken. Das Trinkwasser in Deutschland wird streng kontrolliert und muss für zahlreiche Stoffe bestimmte Grenzwerte einhalten. In anderen Ländern, darunter auch einige beliebte Urlaubsregionen, ist es nicht ganz so einfach mit dem Durstlöschen, denn hier hat das Leitungswasser keine Trinkwasserqualität. Unsauberes Wasser kann eine Ursache für Magen-Darm-Erkrankungen sein – und die möchte im Urlaub sicher niemand haben. Daher empfiehlt es sich, vor Reiseantritt zu prüfen, ob das Wasser am Urlaubsziel Trinkwasserqualität hat. Falls nicht, kann es helfen, das Wasser abzukochen, um Keime abzutöten. Allerdings verbleiben Schadstoffe wie Schwermetalle dabei trotzdem im Wasser. Industriell in Flaschen abgefülltes Wasser ist daher meist die sicherste Lösung, auch zum Zubereiten von Essen. Vorsicht ist zudem bei Eiswürfeln geboten, die nur dann Getränke oder Lebensmittel kühlen sollten, wenn sie aus unbedenklichem Wasser bestehen.