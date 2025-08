Was Sie über die Rezeptgültigkeit wissen müssen!

„Ich war bis vorgestern im Krankenhaus. Ich habe leider vergessen, dass mir dort ein Rezept ausgestellt wurde. Kann ich die Medikamente heute noch bekommen?“, fragte mich eine Kundin an einem Freitagnachmittag und hielt mir ein rosa Papierrezept hin.

Die meisten Arzneimittel werden von Ärztinnen und Ärzten inzwischen elektronisch verordnet. Diese E-Rezepte sind drei Monate lang gültig. Aber es gibt in meiner Apotheke immer noch Papierrezepte, unter anderem für Privatrezepte oder Hilfsmittel. Bei Rezepten auf Papier hängt die Gültigkeit auch von der Farbe ab. Ist die Gültigkeit überschritten, darf ich sie nicht mehr beliefern – dann müsste der Arzt oder die Ärztin ein neues Rezept ausstellen.

„Sie haben dieses Rezept im Krankenhaus bekommen, damit Sie unmittelbar nach dem Verlassen der Klinik Arzneimittel erhalten können“, erklärte ich meiner Kundin und wies sie auf das Wort „Entlassmanagement“ hin, das quer über das Rezept gedruckt war. Im Gegensatz zu anderen rosa Rezepten sind diese nur drei Werktage lang gültig, inklusive des Ausstellungstags. „Das Rezept wurde am Mittwoch ausgestellt, und heute ist Freitag. Gut, dass sie heute kommen – morgen wäre es nicht mehr gültig gewesen.“

Ich suchte ihr die Medikamente zusammen – zum Glück hatte ich alle vorrätig. „Für die ersten Tage sind Sie jetzt versorgt. Bitte gehen Sie bald zu Ihrer Ärztin und lassen sich, sofern nötig, größere Packungen verordnen.“ Abschließend empfahl ich ihr, mit ihren Rezepten idealerweise direkt am Tag der Ausstellung oder am Tag danach in meine Apotheke zu kommen.