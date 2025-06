"Tag der Apotheke" am 7. Juni

Am Samstag, 7. Juni, findet bundesweit der diesjährige „Tag der Apotheke“ statt. Diesen Aktionstag ruft die ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände seit 1998 aus, um auf die Bedeutung der öffentlichen Apotheken als Instanz im Gesundheitswesen aufmerksam zu machen. Auch geht es um die Bedeutung des apothekerlichen Heilberufes für die Versorgung der Bevölkerung sowie um das große Leistungsspektrum, das viele Apotheken anbieten, um ihre Kunden zu betreuen. Vielerorts werden am „Tag der Apotheke“ Aktionen durchgeführt, an den Standorten selbst oder auch im öffentlichen Raum. Unter anderem informieren viele teilnehmende Apotheken zu Gesundheitsthemen. Auch wird der Aktionstag genutzt, um Forderungen gegenüber der Politik zu formulieren, etwa was die Rahmenbedingungen für Apotheken anbelangt. Ein aktuelles Positionspapier, in dem es unter anderem um eine erweiterte Rolle der Apothekerinnen und Apotheker in der Versorgung geht, findet sich auf der Homepage der ABDA.