Schnuller ja oder nein? Das sagt Dr. Melanie Ahaus dazu

Die „Schnullerfrage“ ist eine der häufigsten Fragen junger Eltern in meiner Praxis. „Säuglinge – der Name sagt es ja schon – haben ein großes Saugbedürfnis. Saugen beruhigt und tröstet sie, hilft beim Einschlafen und aktiviert das Verdauungssystem“, erklärte ich den jungen Eltern. „Wenn es Ihre Tochter mag, bieten Sie ihr den Schnuller an. Aber zwingen Sie ihr den Schnuller nicht auf“, riet ich den Eltern. Ein Schnuller beeinträchtigt auch nicht das Stillen, wenn sich das Stillen wie bei diesem Säugling schon gut eingespielt hat. Es kann sogar zu einer besseren Atmung des Säuglings führen, was das Risiko des Plötzlichen Säuglingstodes senkt. „Binden Sie Ihrem Kind aber auf keinen Fall den Schnuller um den Hals. Es macht gar nichts, wenn es den Schnuller im Schlaf verliert. Schnullerketten sollten höchstens an der Kleidung befestigt werden. Und auch nur, wenn das Kind unter Ihrer Aufsicht ist, also nicht nachts“, erklärte ich den Eltern.