Gesundheits-Kolumne: So können Heilerde, Minze, Natron & Co. helfen

Magensäure und Natron bilden im Magen Kohlensäure und führen so zu Aufstoßen oder Blähungen. Das basische Natron kann außerdem mit vielen anderen Arzneistoffen Wechselwirkungen eingehen. „Wenn Sie immer mal wieder Sodbrennen haben, empfehle ich Ihnen zur Überbrückung gerne erst einmal ein rezeptfreies Medikament und wir sollten all ihre Medikamente auf Neben- und Wechselwirkungen prüfen, denn die Ursache für Ihr Sodbrennen muss gefunden werden“, fuhr ich fort.

Heilerde wirkt ebenfalls gegen Sodbrennen. Der Geschmack und vor allem die Konsistenz von Heilerde ist aber nicht jedermanns Sache. Heilerde kann außerdem die Wirkung vieler anderer Medikamente vermindern. Sie ist vor allem für Patienten geeignet, die keine anderen Medikamente einnehmen und natürliche Wirkstoffe bevorzugen. Auch gegen Minztee ist bei Magenschmerzen grundsätzlich nichts einzuwenden – man sollte allerdings keine zu großen Erwartungen an die Wirkung haben. Denn aus einem Teelöffel Minzblätter oder Kamillenblüten gelangen nur recht kleine Mengen Pflanzeninhaltsstoffe in das Teewasser. „Wenn Sie Ihr Sodbrennen mit Heilpflanzen lindern wollen, dann sind industriell hergestellte Extrakte viel höher dosiert. Dazu kann ich Ihnen gerne etwas empfehlen. Prinzipiell sollten wir jedoch der Ursache auf den Grund gehen. Bringen Sie doch einfach einmal all Ihre Medikamente mit und, falls vorhanden, auch Ihre Laborwerte oder Arztberichte. Dann machen wir eine Medikationsanalyse und schauen genau, ob Sie gut eingestellt sind oder Verbesserungen möglich sind“, bot ich meiner Kundin an.