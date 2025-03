Arzt-Kolumne: Ist es eine Erkältung oder Heuschnupfen?

„Ich werde meinen Schnupfen einfach nicht los. Was kann ich tun, damit die Erkältung endlich vorbei geht?“, fragte mich ein Stammkunde vor einigen Tagen. Laut seinem Kundenkonto hatte ich ihm vor fast einem Monat Medikamente gegen eine Erkältung mitgegeben. „Kann es sein, dass Sie gar keine Erkältung mehr haben, sondern Heuschnupfen?“, fragte ich ihn. Bei Erkältungsschnupfen ist das Sekret meist ein wenig zäh und weiß bis gelblich. Diese Art des Schnupfens ist in der Regel nach ein bis zwei Wochen überstanden. Bei Heuschnupfen hingegen ist das Nasensekret durchsichtig und sehr flüssig. Zusätzlich müssen Betroffene oft nießen – das war auch bei meinem Kunden so. Heuschnupfen ist eine allergische Reaktion auf Blütenpollen von Bäumen, Sträuchern oder Gräsern.