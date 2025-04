Sportlich fit bis ins hohe Alter – so geht´s

Welche Sportarten Best Ager ab 55 Jahren und älter noch starten können, und was sie besser lassen sollten, das hat prisma den leitenden Orthopäden und Sportmediziner der Gelenk-Klinik Gundelfingen, Professor Dr. Sven Ostermeier, gefragt.

Ein ideales Ganzkörper-Training bietet das Wandern. „Rund 70 Prozent aller Muskeln im Körper werden bei dieser schonenden Ausdauersportart in Bewegung gesetzt“, erklärt Sven Ostermeier. Das Alter spielt dabei so gut wie keine Rolle. Selbst bei Arthrose oder Asthma steht dem gesunden Freiluft-Vergnügen in schönster Natur meist nichts im Wege – maßvolle Strecken, eine gute Ausstattung und einen ärztlichen Check-up vorausgesetzt. „Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen sollten ebenso wie stark Übergewichtige oder Asthmatiker ein langsames Schritttempo wählen“, rät der Experte. Was gegen das Wandern spricht: Bei erheblichen Gelenkproblemen oder akuten Entzündungen, aber auch bei Erkältungen oder starken Schmerzen etwa in Rücken oder Knien empfiehlt Ostermeier auf einen Wanderausflug zu verzichten.