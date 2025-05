Das hilft bei einem Reizdarm

In Deutschland leiden schätzungsweise bis zu zwölf Millionen Menschen an einer Reizdarmerkrankung, vor allem Frauen. Die Beschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Völlegefühl oder Blähungen treten oft nur gelegentlich auf, zum Beispiel auf Reisen oder bei ungewohnter Ernährung. Von einem Reizdarm spricht man, wenn dreierlei Kriterien erfüllt sind: Erstens treten die Beschwerden seit mindestens drei Monaten auf. Zweitens ist die Lebensqualität erheblich beeinträchtigt. Drittens liegen keine anderen Krankheiten vor, die die Symptome verursachen können. Reizdarm ist deshalb immer eine Ausschlussdiagnose.

„Da Sie nach möglichen Nebenwirkungen als Ursache fragen: An Ihren Medikamenten liegt es vermutlich nicht, dass sie in den letzten Wochen so häufig Durchfall haben. In Ihrer Medikationsliste sehe ich, dass das alles Dauermedikamente sind, und Ihre Beschwerden sind mal stärker, mal schwächer“, erklärte ich ihr. „Können Sie mir denn etwas Rezeptfreies empfehlen? Ich habe erst in einigen Wochen den nächsten Arzttermin“, fragte meine Kundin. Die Behandlung von Reizdarm richtet sich nach den individuellen Beschwerden. Bei der Kundin stand der Durchfall im Vordergrund. „Da Sie seit Wochen immer wieder Durchfall haben, rate ich von Medikamenten gegen Reisedurchfall ab. Zum Beispiel dürfte der Wirkstoff Loperamid gegen akuten Durchfall nur wenige Tage lang eingenommen werden“, sagte ich ihr.