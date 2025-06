Prädiabetes: Früherkennen kann Leben verändern

Die Betroffene meldete sie sich bei einer Studie der Universitätsklinik Tübingen – und stellte ihren Lebensstil konsequent um. In der Studie wurden rund 1100 Menschen begleitet, deren Nüchtern-Blutzuckerwerte zwischen 100 und 125 mg/dl lagen – also erhöht, aber noch unterhalb der Diabetesgrenze. Zum Vergleich: Ein gesunder Nüchternwert liegt unter 100 mg/dl, ab 126 mg/dl spricht man von Diabetes. Professor Reiner Jumpertz von Schwartzenberg, Internist und Diabetologe an der Uniklinik Tübingen, erklärt: „Schon in dieser Vorstufe sehen wir typische Folgeerscheinungen wie erhöhte Entzündungswerte oder erste Schäden an Gefäßen.“ Typ-2-Diabetes ist eine chronische Erkrankung des Zuckerstoffwechsels. Die Körperzellen reagieren zunehmend unempfindlich auf Insulin – das Hormon, das Zucker aus dem Blut in die Zellen schleust. Wird der Zucker nicht mehr aufgenommen, bleibt er im Blut und kann langfristig Gefäße, Nerven, Augen und Organe schädigen. Professor Andreas Birkenfeld, Studienleiter und Direktor der Klinik für Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie in Tübingen, betont: „Darum ist es so wichtig, früh gegenzusteuern. In diesem Stadium kann man mit Lebensstilveränderungen oft mehr erreichen als mit Medikamenten.“