Arzt-Kolumne: So können Sie ihr Risiko für Knochenbrüche überprüfen

„Früher war ich zehn Zentimeter größer!“ – fast schon vorwurfsvoll schaute mich in meiner Sprechstunde eine 78-jährige Patientin an, die ansonsten kerngesund war. „Ich höre diesen Satz oft von älteren Menschen“, antwortete ich ihr. Was zunächst nach Übertreibung klingt, hat doch oft einen ernsten Hintergrund: Osteoporose. Diese tückische Volkskrankheit schwächt die Knochen schleichend und unbemerkt – nicht selten bis es zu schmerzhaften Brüchen kommt.