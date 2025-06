Arzt-Kolumne: Wie gefährlich ist HIV heute noch?

Seit einigen Jahren setzt man in der HIV-Therapie auf ein sogenanntes „Single Tablet Regime“. Das heißt: Zwei bis drei Wirkstoffe sind in einer Tablette kombiniert. Diese Medikamente müssen lebenslang eingenommen werden. Denn heilbar ist HIV weiterhin nicht. Nur in wenigen Ausnahmen ist eine Heilung gelungen. Dabei handelte es sich jedoch nur um Patienten, die gleichzeitig Blutkrebs hatten und deshalb eine Knochenmarktransplantation bekamen, wonach das Virus nicht mehr in ihrem Blut nachweisbar war. Die Erkenntnisse aus diesen Fällen helfen jetzt bei der Erforschung von neuen HIV-Therapien.