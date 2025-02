Arzt-Kolumne: Stress und Knochengesundheit - wie psychische Belastung die Heilung hemmt

Verletzungen, die einfach nicht heilen. Und das, ohne dass es eine medizinische Erklärung dafür gibt. „Ich habe 2018 einen Autounfall gehabt und mir das Schlüsselbein gebrochen. Seitdem versucht man, das wieder zusammenzubekommen, was bisher nicht funktioniert hat“, berichtet die 34-jährige Patientin aus meiner Sendung. Mehrere Operationen hatte sie inzwischen hinter sich, doch ihr Knochen wollte einfach nicht heilen. Die Ärzte waren ratlos, denn keine der typischen Risiken, die eine Knochenheilung erschweren können – wie Rauchen oder Diabetes – trafen auf sie zu. Schließlich rückte ein anderer Faktor in den Fokus: Stress.

Stress kann weitreichende Auswirkungen auf den Körper haben – das zeigt auch die Forschung von Dr. Konrad Schütze und Professor Stefan Reber von der Uniklinik Ulm. „Das Neue ist, dass es sowohl in der klinischen als auch in der präklinischen Forschung Hinweise darauf gibt, dass Stress zu einer gestörten Frakturheilung führt“, erklärt Professor Reber. In einer Studie mit Patienten, die Brüche im Sprunggelenk erlitten hatten, zeigte sich, dass diejenigen mit einem hohen Stresslevel vor der Verletzung schlechtere Heilungsverläufe hatten.