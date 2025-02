Arzt-Kolumne: Wenn Schmerzmittel Kopfschmerzen verursachen

„Mein Kopfschmerz ist über die vergangenen Jahre immer schlimmer geworden. Mittlerweile habe ich den ganzen Tag einen Kopfdruck“, beschrieb eine 39-jährige Patientin, die kürzlich zu mir in die Sprechstunde kam, ihren Zustand. „Früher hatte ich ganz klare Migräneattacken. Jetzt wird der Kopfschmerz mal mehr und mal weniger, aber so richtig weg geht er gar nicht mehr. Mittlerweile nehme ich jeden Tag Ibuprofen ein, um die Schmerzen überhaupt ertragen zu können.“ „Seit wann machen Sie das denn?“, fragte ich sie. „Bestimmt schon zwei oder drei Jahre.“ Das, was die Patientin beschrieb, ist ein Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch.