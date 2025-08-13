Home News Star-News

Flugzeug & Villa: Das macht Roland Kaiser mit seinem Vermögen

Kostspieliges Hobby

Dahin fließt das Geld von Roland Kaiser

13.08.2025, 11.36 Uhr
von Lina Polzin
Geld spielt bei Roland Kaiser keine Rolle. Wir haben mal genauer hingeschaut, was die Schlagerlegende gekauft hat und wie Roland Kaiser privat wohnt.
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.
Roland Kaiser gehört seit über 40 Jahren zu den größten Schlagerstars Deutschland. Der Sänger hat verraten, wofür er sein Geld ausgibt.   Fotoquelle: BR/MDR

Roland Kaiser gehört zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands. Das spiegelt sich auch auf seinem Konto wider. Das Geld nutzt der 73-Jährige, um sich und seiner Familie ein luxuriöses Leben zu ermöglichen. Doch nicht nur dafür gibt der Sänger sein Vermögen aus.

Kostspieliges Hobby

Laut dem "Vermögen-Magazin" hat Roland Kaiser mehr als 50 Millionen Euro zur Verfügung. Dass er einmal so viel Geld auf seinem Konto haben wird, hat der gelernte Automobilverkäufer aus Berlin am Anfang seiner Karriere wohl kaum gedacht. Zunächst trat Roland Kaiser auf Hochzeiten und Betriebsfeiern auf, bis er Mitte der 70er Jahre den Durchbruch schaffte. Das Geld nutzt der Schlagerstar, um sich und seiner Familie ein komfortables Leben zu finanzieren. Dazu gehört sein kostspielige Hobby. 

Roland Kaiser und die Frauen seines Lebens
Roland Kaisers bewegte Liebesgeschichte mit drei Ehen, einer heimlichen Affäre und der großen Liebe. Erfahre hier alles über die Frauen an seiner Seite.
Affären & Ehen
Roland Kaiser mit seiner Ehefrau Silvia (l.) und Tochter Annalena.

Derzeit beliebt:
>>„Bin sehr dankbar“ – Thomas Anders über gemeinsame Zeit mit Bohlen
>>Machte Modern Talking ihn reich? – Das Vermögen von Thomas Anders
>>Jägermeister & Unterhose: Die schrägsten Rituale der Schlagerstars
>>Wer sind die größten Schlagerstars Deutschlands?

Wenn es mal wieder in den Urlaub nach Sylt geht, nutzt Roland Kaiser sein eigenes Flugzeug. 1993 machte der 73-Jährige einen Flugschein. Von seinem ersten Geld, dass der gebürtige Berliner mit seinem Hit "Santa Maria" verdient hat, kaufte er sich einen gebrauchten Sportwagen. Doch das Geld mit vollen Händen auszugeben, sei nicht seine Art. Er selbst bezeichnet sich als "umsichtiger Mensch beim Thema Geldausgaben". Zudem spendet Roland Kaiser ein Teil seines Vermögens an wohltätige Zwecke. 

Bei Roland Kaiser zu Hause

Wenn es um das Wohnen geht, greift der Schlagersänger allerdings tief in die Tasche. Vor wenigen Monate ist Roland Kaiser in ein luxuriöses Anwesen in Münster gezogen. „Besonders freue ich mich auf unsere eigene, große Schwimmhalle. Da kann ich bald meine Bahnen ziehen. Zum Haus gehört auch ein großer Garten", beschrieb Roland Kaiser sein Reich gegenüber "Bild". Dabei handelt es sich um einen Bungalow. Das vorherige Zuhause wird aber nicht verkauft. 

Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Schlagerstars sind nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern auch finanziell. Doch wer gehört zu den Spitzenverdienern und wer hat wieviel Geld zur Verfügung? Die Übersicht verrät, wie viel Vermögen Stars wie Roland Kaiser oder Andrea Berg angehäuft haben.
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.

Das neue Anwesen liegt nur 500 Meter von dem alten Haus entfernt. Dort ist Tim mit seiner Familie eingezogen. Er ist der Ziehsohn von Roland Kaiser, den seine dritte Ehefrau Silvia mit in die Familie gebracht hat. Der Schlagerstar genießt die Nähe und den Kontakt mit seinen Enkelkindern. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Das könnte dich auch interessieren

G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Zweite Trennung in einem Jahr: Anna-Maria Zimmermann meldet sich zu Wort
Liebes-Aus
Sängerin Anna-Maria Zimmermann singt auf einer Bühne.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.
Roland Kaiser: "Ich war ein uneheliches Kind"
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Verliebt wie am ersten Tag: Der Mann an Tanja Wedhorns Seite
Romantische Partnerschaft
Auf Rügen ist Tanja Wedhorn als Inselärztin im Einsatz. Im echte Leben wohnt die Schauspielerin in Berlin mit ihrer Familie.
Giovanni Zarella spricht über Sorgen seiner Mutter
Schlagerstar mit privaten Einblicken
Giovanni Zarrella ist auf Erfolgskurz. Ob als Moderator oder Sänger, der Entertainer kann sich über zahlreiche Fans freuen. Doch seine Mutter macht sich Sorgen über die Zukunft in Deutschland.
Jan Josef Liefers' Weg zum "Tatort"-Star: Vom Tischler zur Kultfigur
Seine Karriere in Bildern
So kennen wir Jan Josef Liefers – doch der Darsteller sah früher ganz anders aus.
Diese ZDF-Schauspielerin verliebte sich am Filmset
"Erzgebirgskrimi"-Star
Die Schauspielerin Teresa Weißbach trägt ein grünes Shirt und lächelt in die Kamera.
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Darum sitzt Waldi bei „Bares für Rares“ immer links
Waldis Rituale
Trödel-Händler Waldi Lehnertz gehört seit 2013 zum „Bares für Rares"-Händler-Team.
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
Dieter Bohlen: Mit diesen Frauen war er zusammen
Liebesgeschichte
Dieter Bohlen.
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden
"mehr Attraktivität für Frauen"
Jannik Kontalis
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love