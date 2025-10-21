Home News TV-News

"Hochzeit auf den ersten Blick": Auftakt der zwölften Staffel

"Hochzeit auf den ersten Blick"

Ehe mit Fremden: Kann aus dem Experiment echte Liebe werden?

21.10.2025, 06.30 Uhr
von Paula Oferath
In der SAT.1-Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" heiraten Singles ihnen unbekannte Partner. Mit wissenschaftlichem Ansatz wird versucht, die perfekte Paarung zu finden.
Hochzeit auf den ersten Blick
Zwölf Singles wagen in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" das große Experiment. Bleibt die Liebe bestehen oder führt der Weg doch zur Scheidung?  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Für Julia ist die Hoffnung groß, ihren zukünftigen Ehemann am Traualtar kennenzulernen.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Maren möchte ihre große Liebe finden und gemeinsam den Bund fürs Leben schließen.   Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Sarah wagt ebenfalls den Sprung ins Unbekannte und lernt ihren Partner erst am Traualtar kennen.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Seit 2014 ist "Hochzeit auf den ersten Blick" fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Ursprung und Idee der Show stammen jedoch aus Dänemark.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
"Hochzeit auf den ersten Blick" startet bereits in die zwölfte Staffel.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Voller Vorfreude wartet Michelle darauf, ihrem Herzensmenschen direkt vor dem Traualtar zu begegnen.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Die Bilanz der Datingshow ist bislang eher ernüchternd.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
In der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagt Lina den Schritt in die Ehe.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich
Hochzeit auf den ersten Blick
Zwar bestimmen Experten, wer ein Paar wird, aber die wahre Liebe entscheidet, wer langfristig zusammenbleibt.  Fotoquelle: Joyn / Markus Hertrich

Plötzlich steht man vor dem Traualtar und sagt "Ja" zur prognostizierten Liebe seines Lebens. Das Besondere: Man begegnet dieser "großen Liebe" genau in diesem Moment zum allerersten Mal. Was wie ein außergewöhnliches Experiment klingt, ist das Erfolgsrezept der Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick". SAT.1 und Joyn schicken das Format nun schon in die zwölfte Staffel. Bereits seit 2014 läuft die Sendung im deutschen Fernsehen, ursprünglich stammt die Idee jedoch aus Dänemark.

SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick
Datingshow • 21.10.2025 • 20:15 Uhr

So ernüchternd war die Kuppelquote in Staffel elf

Zwölf Singles wagen sie: die Ehe mit einer fremden Person. Doch die Auswahl der Partner geschieht keineswegs zufällig. Ein Expertenteam – bestehend aus Dr. Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst – setzt wissenschaftliche Methoden ein, um passende Paare zu ermitteln. Dennoch lässt sich die menschliche Chemie nicht allein durch psychologische Gutachten oder therapeutisches Fachwissen vorhersagen.

Die Show dokumentiert nicht nur die rechtsgültige Eheschließung, sondern begleitet die Paare auch bei der Hochzeitsreise und im Alltag. Sechs Wochen lang haben sie Zeit herauszufinden, ob sie tatsächlich zusammenbleiben oder sich doch wieder scheiden lassen. Die jüngste Staffel macht deutlich, wie schwierig das Experiment ist: Von sechs Paaren blieb am Ende nur eines verheiratet. Michelle und Fabian aus Staffel elf teilten auf Instagram: Sie sind glücklicher denn je!

"Hochzeit auf den ersten Blick": Tipps von der Expertin

Im Interview mit der Agentur teleschau verrät die Sexualtherapeutin Beate Quinn: "In der Paarforschung gibt es seit vielen Jahrzehnten wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse, die eine Voraussage über das zukünftige Beziehungsglück zweier Partner ermöglichen. Dieses Wissen greifen wir bei 'Hochzeit auf den ersten Blick' auf und ermitteln Beziehungskonstellationen, die besonders gut zusammenpassen."



Weltberühmte Persönlichkeiten und ihre Depression
Die ZDF-Doku "Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer" beleuchtet das Leben berühmter Persönlichkeiten, die an Depressionen litten, und zeigt, wie die Krankheit ihr Leben beeinflusste.
"Terra X History: Weltberühmt und depressiv – Von Sisi bis Adenauer"
Terra X History: Weltberühmt und depressiv - Von Sisi bis Adenauer

Sie betont, dass eine "Beziehung nur eine Zukunft hat, wenn ein großes Maß an 'inneren Übereinstimmungen' vorhanden ist und beide Partner gewillt sind, sich ohne Vorbehalt auf die Beziehung einzulassen und auch daran zu arbeiten." Das gilt sowohl für die Paare von "Hochzeit auf den ersten Blick" als auch für Menschen, die sich "einfach so" ineinander verlieben.

Hochzeit auf den ersten Blick – Di. 21.10. – SAT.1: 20.15 Uhr

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH
Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Hochzeit auf den ersten Blick" finden Sie hier

