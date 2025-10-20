"Weiss & Morales": Lohnt sich die deutsch-spanische Krimiserie im ZDF?

Home News TV-News

Internationale Ermittlungen

20.10.2025, 09.22 Uhr
von Susanne Bald
Die neue ZDF-Krimiserie "Weiss & Morales" vereint deutsche und spanische Ermittler auf Gran Canaria und handelt von einem brutalen Mord.
Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) von der spanischen Guardia Civil und die deutsche BKA-Beamtin Nina Weiss (Katia Fellin) wachsen schnell als Team zusammen. Bald auch privat?  Fotoquelle: ZDF/Jaime Olmedo
Nach dem Fund der Leiche von Bruno Kohl im Hafen von Las Palmas treffen Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre, Mitte) von der spanischen Polizei und Nina Weiss (Katia Fellin) vom BKA auf den Vater des Toten, Thomas Kohl (Frank Feys). Der Unternehmer wirkt tief erschüttert.  Fotoquelle: ZDF/Jaime Perez
Verdient man bei der spanischen Polizei so gut, dass man in einer luxuriösen Villa leben kann? Kaum. Das viele Geld kommt von Sara (Mariam Hernández, links), der Frau des Polizisten Raúl (Miguel Ángel Silvestre). Seine neue Kollegin Nina (Katia Fellin) kann da nur staunen.  Fotoquelle: ZDF/Jaime Perez
Eigentlich ist die BKA-Beamtin Nina Weiss (Katia Fellin) nur auf den Kanaren, weil sie von ihrer Hippie-Mutter endlich erfahren will, wer ihr Vater ist. Doch zunächst einmal muss sie der spanischen Polizei bei ihren Mordermittlungen helfen.  Fotoquelle: ZDF/Fernando Torres
Margarethe (Margarita Broich, links) lebt seit vielen Jahren auf Gran Canaria ein freigeistiges Leben. Sie ist überrascht über den plötzlichen Besuch ihrer Tochter, der BKA-Beamtin Nina (Katia Fellin). Als die ihr sagt, dass sie endlich wissen möchte, wer ihr Vater ist, gibt es ein kleines Problem - Margarethe weiß es selbst nicht so genau.  Fotoquelle: ZDF/Fernando Torres
Der deutsche Konsul Markus (Thomas Heinze) und Ninas Mutter Margarethe (Margarita Broich) verstehen sich ziemlich gut. Wie lange sie sich wohl schon kennen? Käme er als Ninas Vater infrage?  Fotoquelle: ZDF/Fernando Torres
Ein Ermittler-Team mit Zukunft? Eigentlich wollte die deutsche BKA-Beamtin Nina Weiss (Katia Fellin) nur kurz auf Gran Canaria bleiben. Doch nach der ersten Zusammenarbeit mit Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) beschließt sie, ihren Aufenthalt zu verlängern.  Fotoquelle: ZDF/Jaime Perez
Nina (Katia Fellin, links) und ihre Mutter Margarethe (Margarita Broich) haben einiges zu klären.  Fotoquelle: ZDF/Fernando Torres

Was tut eine BKA-Ermittlerin, wenn sie ihre Mutter (Margarita Broich) auf Gran Canaria besucht? Ganz klar: Sie stolpert mitten hinein in einen spanischen Mordfall. Natürlich nicht ohne offiziellen Anlass – schließlich ist das Opfer ein deutscher Staatsbürger. Deshalb bittet der deutsche Konsul Markus (Thomas Heinze) die Beamtin Nina Weiss (Katia Fellin), den ermittelnden Kommissar Raúl Morales (Miguel Ángel Silvestre) offiziell „zu begleiten“. Und weil die Serie nicht umsonst „Weiss & Morales“ heißt, bleibt die deutsche Ermittlerin dabei keineswegs still im Hintergrund. Die vier Episoden liefen am 20. Oktober im ZDF und stehen nun in der Mediathek bereit.

Krimireihe • 19.10.2025 • 22:15 Uhr

Der aus dem Hafenbecken von Las Palmas gezogene Bruno Kohl arbeitete als Ingenieur im Unternehmen seines Vaters (Frank Freys), das auf die Reparatur von Bohrplattformen spezialisiert ist. Bruno wollte die Plattformen mit einem Projekt zu grünem Wasserstoff neu beleben. Bei einer Veranstaltung am Vorabend sollte Bruno das Projekt vorstellen. Er sei aber erst spät aufgetaucht, sichtlich aufgewühlt. Klar ist, dass Bruno von einer Plattform in die Tiefe gestürzt ist. Suizid, Unfall, Mord? Man tippt auf Letzteres.

Die Befragungen ergeben, dass Bruno bei der Veranstaltung mit Antonia (Elisa Cano) einen Streit hatte. Mit ihrem Team forschte er an der Uni an dem Projekt, ließ ihre Namen aber aus den Patenten streichen. Das Motiv? Mit dem Gewerkschaftsleiter Pablo wiederum sei Bruno ständig im Clinch gelegen, bis hin zu Handgreiflichkeiten. Sicher ist für die Ermittler nur eines: Verdächtig sind alle, die am Abend von Brunos Tod ebenfalls auf der Veranstaltung waren.

"Weiss & Morales": Langsam oder langweilig?

Noch eine Krimireihe, die dort spielt, wo andere Urlaub machen. Noch ein Ermittlerteam, in dem zwei Kulturen aufeinandertreffen – ähnlich wie etwa beim Portugal-Krimi im Ersten. Ein Team, das neben seinen Fällen private Dinge zu klären hat: Nina die Identität ihres Vaters, Raúl den Zustand seiner Ehe. Braucht's das?

Krimi-Star Andreas Schmidt-Schaller mit großem Schritt: "Ich weiß, Ihr werdet mich verstehen"
Nach fast 60 Jahren vor der Kamera zieht sich Andreas Schmidt-Schaller aus der Schauspielerei zurück. Bekannt wurde er als Kultkommissar in "SOKO Leipzig" und "Polizeiruf 110". Der Krimi-Star möchte nun seinen Lebensabend in Ruhe mit der Familie verbringen.
Karriere-Aus
Andreas Schmidt-Schaller

In Spanien gingen die Meinungen der Zuschauer online auseinander. Manche kritisierten die ruhige Erzählweise als langatmig und "wirksames Schlafmittel", andere lobten gerade das Zusammenspiel von ruhigem Tempo und schöner Szenerie.

Frank Seyberth, Redaktionsleiter "Filme und Serien – Koproduktion" beim ZDF, fasst "Weiss & Morales" so zusammen: "Die Geschichten kreisen um Kriminalfälle, die tief in die deutsch-spanische Lebensrealität auf den Kanaren eingebettet sind – von gegensätzlichen wirtschaftlichen Interessen über deutsche Auswanderer, die schon seit Jahrzehnten auf den Kanaren leben, bis hin zu den Gefahren durch Mikroplastik im Atlantischen Ozean." Besonders hervorzuheben sei "die visuelle Kraft der Serie: Die beeindruckenden Landschaftsaufnahmen der Kanaren, kombiniert mit einem wendungsreichen Drehbuch und einer hochkarätigen Besetzung, verleihen der Serie cineastische Qualität."

Das ist zwar mehr als nur leicht übertrieben, dennoch werden sicher auch "Weiss & Morales" ihr Publikum finden.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

